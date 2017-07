Você está: Novelas

Confira a semana de Belaventura (31 a 5/8)



31 Jul 2017



Segunda-feira



Enrico reconhece Pietra que está assustada. Pietra quer deixar o castelo mas antes precisa pegar sua caixa que ficou na cozinha. Enrico diz que o castelo está fechado e que vai ajudá-la. Severo vence os cavaleiros da tropa de Belaventura. Quixote se detém ao ver Tácitus se dirigir, disfarçadamente ao homem que faz Carmona de refém, sem ser visto. Otoniel continua diante de todos e pede aos homens que se rendam. Nos fundos do palácio Daros e Gregor roubam alimentos do depósito. Laurinda vai até Gonzalo dizer que Marion proibiu Brione de vê-lo. Otoniel permite que os homens fujam. Tácitus aproveita o descuido e vai para cima dos homens. Enrico salva Otoniel. Um homem chega por trás de Enrico com uma espada. Jacques chega por trás dele e o mata, salvando Enrico. Daros é surpreendido por uma armadilha e fica de ponta a cabeça. Otoniel agradece Jacques pela bravura. Enrico se encontra com Pietra que deseja ir embora. Accalon encontra Daros e Gregor no depósito e pergunta se são saqueadores. Accalon ajuda eles a fugirem, mas Inesita chega e grita para prendê-los. Enrico se emociona com história de vida de Pietra. A caixa de Pietra está sobre a mesa. Otoniel entra no local, seguido por Bartolion. Cedric tortura um homem na masmorra para que confesse quem autorizou sua entrada no castelo. O homem grita de dor e confessa ter sido um cavaleiro vestido todo de azul. Accalon, Daros e Gregor caminham pela trilha. Lizabeta entra no quarto de Enrico e Pietra se apavora e consegue escapar sem ser vista. Enrico a encontra no corredor e a leva para outro lugar. Pietra vê a caixa e se emociona. Pietra agradece a Enrico e os dois acabam se beijando.



Terça-feira



Pietra diz a Enrico que já tem a caixa e precisa ir embora. Enrico diz à Pietra que ela ainda corre perigo no castelo e que precisa se esconder. Pietra não consegue pegar a caixa em cima da mesa. Severo encontra com Fernão e pergunta o que queria com a invasão mal sucedida ao castelo. Fernão responde que apenas cumpriu ordens. Pietra sai do esconderijo e pega a caixa que Otoniel pede para guardar. Pietra foge e Otoniel grita pelos guardas. Otoniel pede que Enrico se explique. Bartolion ajuda Pietra. Lizabeta pergunta porque Enrico protegia Pietra. Bartolion carrega Pietra escondida em cima da carroça e chega a vila. Tamar desapontada com o baile, diz a Páris que não quer mais se casar com Enrico. Brione está feliz e abraça Laurinda, que está exausta. Brione agradece Laurinda por ter se arriscado em buscar informações de Gonzalo. Otoniel está intrigado com a caixa e com Pietra e comenta com Mistral que ninguém pode saber sobre o ocorrido. Cedric está à porta e ouve tudo. Cedric visita Corinto na masmorra que se ajoelha e pede misericórdia pois não sabe de nada. Pietra dorme no casebre de Bartolion. Bartolion encontra um papiro no fundo do baú e tenta identificar o desenho de quatro caixas como a de Pietra. Brione parabeniza Jacques por salvar a família do rei. Enrico chega ao local onde encontrou Pietra pela primeira vez. Bartolion aparece e pergunta o que procura. Bartolion revela a Enrico que Pietra está sob seus cuidados. Biniek procura por Pietra na taverna de Falstaff. Enrico entra na casa com Bartolion e Pietra se apavora.



Quarta-feira



Pietra está bastante nervosa diante de Enrico e Bartolion. Pietra pede que eles se afastem ou ela ameaça queimar tudo com a tocha que tem nas mãos. Pietra encara Enrico. Biniek foge de Nodier. Corinto comenta com Solimara enquanto bebe água com as mãos trêmulas, que pensou que iria morrer. Cedric e Mistral estão diante do rei Otoniel, que parece tenso. Otoniel ordena que os homens que invadiram o castelo morram diante do povo. Marion e Jacques chegam ao castelo. Severo pede para os homens que guardem as espadas e tudo que retiraram dos cavaleiros de Belaventura que foram derrotados. Otoniel está diante de Marion e Jacques e Mistral estão presentes. Otoniel libera a família de Jacques do exílio no castelo de Valedo diante do livramento que salvou o príncipe, e permite que circule livremente no reino de Belaventura. Otoniel nomeia Jacques cavaleiro real. Marion agradece Otoniel por tudo que fez por eles. Marion se insinua para Otoniel. Marion diz a Otoniel que eles se casassem, manteriam a união do reino. Otoniel rejeita. Cedric dá um balde com esfregão para Jacques e diz que ele já pode começar sua função limpando as cocheiras. Pietra pede desculpas a Enrico e os dois se olham envolvidos. Enrico pega as mãos de Pietra e faz uma proposta de esquecer o passado e viver uma nova história juntos. Pietra e Enrico se beijam.



Quinta-feira



Pietra sorri para Enrico, ambos muito envolvidos. Otoniel conversa com Bartolion e diz que Enrico está fugindo de uma conversa, e que está protegendo uma moça suspeita. Otoniel está preocupado com a caixa que ela carregava. Nodier ameaça Tácitus, Gregor e Daros que estão na masmorra. Jacques está limpando a área do cavalos e Carmona o provoca. Jacques sem querer, dá um banho de água suja em Carmona que fica furiosa. Brione encontra com Gonzalo na oficina e diz que não é mais prisioneira no castelo. Joniel chega e se surpreende ao ver Brione e Gonzalo juntos. Biniek vai até a casa de Bartolion procurar por Pietra. Enrico esconde Pietra e a caixa. Biniek está diante de Enrico. Otoniel diz a Bartolion que confia em Cedric para conduzir a punição aos invasores. Marion está radiante e feliz diante de Arturo e revela que o primeiro passo em direção ao trono já foi dado. Matriona está bastante nervosa diante de Quixote que lamenta que o filho Tácitus esteja preso na masmorra. Biniek vai embora e Pietra sai do esconderijo e abraça Enrico. Gonzalo e Brione se beijam e são observados por Severo. Enrico discute com Otoniel que pretende punir os conspiradores diante do povo. Fernão, vestido como cavaleiro azul, encontra o responsável por facilitar a entrada dos invasores e lhe dá um saquinho com moedas de prata, ele diz que jamais poderá ser revelado o que aconteceu no castelo. Corinto e Solimara se espantam com o corpo de um homem assassinado por Fernão.



Sexta-feira



Pietra observa Bartolion e Cedric discutindo, enquanto Enrico observa os condenados no cadafalso. Otoniel está em seu trono, visivelmente perturbado. Mistral está ao seu lado. O povo grita para os traidores. Enrico observa os criminosos. Solimara e Corinto conversam com Mistral a respeito da morte de Pelinor e suspeitam que ele era o traidor. Solimara acha em no quarto de Pelinor um baú e abre na frente de Mistral. Mistral retira um mapa do castelo. Carmona diz a Nodier que seu pai Otoniel proibiu todos de assistirem as execuções. Nodier beija Carmona que dá um tapa em seu rosto. Elia consola Mistral que está intrigado com a morte de Pelinor. Mistral diz que precisa saber quem é o cavaleiro azul e a quem ele serve. Na floresta, a roupa do cavaleiro azul é queimada por Severo, diante do olhar de Fernão. Severo dá outro serviço a Fernão e quer que ele descubra quem é o homem com quem Brione tem se encontrado. Páris conversa com Otoniel e cobra o cumprimento do combinado casando Tamar com Enrico. Otoniel fica surpreso diante de Páris. Cedric autoriza a execução. Enrico discute com Otoniel pela carnificina. Enrico diz a seu pai que quer ir morar em outro castelo. Otoniel diz que Enrico pode morar onde quiser, desde que seja casado. Enrico diz que vai embora imediatamente e Otoniel diz que seu casamento com Tamar será em dois dias. Tamar fica espantada com Páris sobre seu casamento. Nodier provoca Jacques que está de avental e pendurando tripas. Nodier ameaça Jacques e pede que desista de permanecer no castelo e que jamais será admitido na tropa do rei. Marion diz a Cedric que está preocupada com o tratamento que Jacques está recebendo no castelo e propõe aliança. Enrico encara Otoniel e Mistral observa, atento. Bartolion chega e não encontra Pietra em casa. Pietra caminha apressadamente, com a caixa nas mãos, em instantes ela se depara com Biniek.





