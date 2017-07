Você está: Novelas

Confira a semana de Jikulumessu (31 a 5/8)



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:17



Segunda-feira



Greg diz a Djamila que tudo vai avançar agora: promoção, testes de voz, publicidade, gravar o CD, o que a deixa contente.



Antônio que está farto de Carlos não lhe atender, decide ir à BSports falar pessoalmente com o amante. Carlos pede para que ele vá embora dizendo que tudo está acabado, mas Antônio resiste. De repente, Greg entra no gabinete onde os dois estão conversando. Carlos tenso disfarça e Antônio diz que o aguarda à noite no hotel para comemorarem o seu aniversário.



Djamila está de saída para a sessão de fotos e Joel conta a ela que é mentira, que é tudo uma encenação de Greg e que não há nenhuma sessão de fotos. Djamila vai à rádio com Joel descobrir quem afinal está dizendo a verdade. Duarte desmente Joel e confirma a história de Greg. Joel fica em choque.



Carlos arma um plano para Antônio se afastar: paga a um homem para seduzir Antônio e mais tarde, o apanha em flagrante. Antônio percebe que foi uma armadilha e profundamente desiludido diz que é ele que não o quer mais.



Terça-feira



Joel não entende o porquê de tanta dedicação de Greg à Djamila. Começa a investigar e acha que há uma pessoa que pode ajudá-lo: Nayr, que não faz, porém, comentários sobre a vida da amiga.



William está muito nervoso porque há um cliente o ameaçando. Margarita pede que tenha cuidado. Ninguém pode desconfiar dos seus negócios. Para resolver a situação, William compra um relógio de luxo para oferecer ao cliente.



Joel recua na sua investida a Djamila e só vai avançar quando estiver seguro e preparado. Até lá vai focar no que o trouxe a Luanda: vingar-se de todos os que lhe fizeram mal no Colégio Santa Agnes.



William marca com o cliente para lhe entregar o relógio, mas Lúcio não aceita, tem uma reação violenta e diz que se não tiver a mercadoria que pediu em 24 horas, Luanda inteira saberá o que William faz.



Roberto acha estranho não ter alunos para as aulas, principalmente por serem gratuitas. Não sabe que Soraia e Margarita pagam aos alunos para ter aula fora da universidade.



Quarta-feira



Joel tem um plano para destruir o evento de Bianca e existe alguém que vai ajudá-lo.



Vanessa faz uma investida sexual a Carlos mas o marido recusa e inventa uma desculpa. A insatisfação de Vanessa é visível e a sua mãe lhe dá conselhos.



Margarita está preocupada sobre como William vai resolver a situação de Lúcio. William pede que o deixe resolver o caso à sua maneira e para isso pede um favor a Vilma.



Roberto conversa com Soraia na secretaria quando entra um rapaz para se inscrever. Diante da presença de Roberto, Soraia não pode pôr em prática o plano de Margarita, e Roberto consegue o seu primeiro aluno.



Djamila pede a Gerson para contar a verdade à mãe sobre Kleyde. É que Nayr acha que os dois andam de namoro e que lhe vão dar netos. Gerson conversa com a mãe, dizendo-lhe que há uma coisa que ela precisa saber.



Quando Priscila quer marcar uma hora no salão, pois vai ter uma reunião com Joel Kapala, o dono da Música.ao, Nayr percebe que o Joel de Djamila é o mesmo Joel, filho de Ivo.



Quinta-feira



A família de Joel finalmente se muda para Luanda.



Margarita pergunta a William se Lúcio recebeu a mercadoria que ele queria, mas William diz que não sabe. Margarita adverte-o que é bom que ele tenha recebido.



Nina vai para a universidade Santa Agnes e conhece a reitora Margarita. Segue para sua 1ª aula, com o professor William Costa. No meio da conversa entra Lúcio o que deixa William tenso, mas este só veio entregar uma garrafa de vinho em agradecimento pela chegada da encomenda. William sai da sala para ir avisar Margarita que está tudo bem. A caminho esbarra com Kleyde que foi à universidade encontrar com Vilma, mas que não a encontra em lado nenhum.



Bianca está convencida que desta vez Joel não pode prejudicar a sua campanha, porém Joel sempre está um passo a frente. Greg prepara mais um plano para conquistar Djamila. Inventa uma viagem de negócios, durante a preparação do evento da BSports, o que deixa Bianca muito irritada.



Sexta-feira



Bruno vai ao Dieji tentar encontrar a mulher por quem ficou apaixonado da última vez que esteve no bairro. Não imagina que é Nayr, a segunda mulher do primo Ivo. Bruno bate à porta da casa de Nayr e quem a abre é Djamila, que lhe diz que a dona da casa está no salão. Bruno vai para lá, onde Nayr e Ivo conversam. Ivo diz a Nayr que tem um plano para ela tirar Djamila da sua casa. A muito custo, Nayr fala com Djamila, que entende e diz que irá embora.



Greg pede a William que o ajude a encontrar um lugar discreto para levar Djamila. William sugere um barco na marina de Luanda. Lá Greg encenará que saiu de casa e tem a certeza que vai conquistar Djamila.



Joel informa à família que a partir de amanhã uma amiga dele vai viver na casa da família por uns tempos. Todos acham que é uma namorada e iniciam um interrogatório cerrado.



Na manhã seguinte, Lao Kim chega do aeroporto com a visita misteriosa. Cláudia Rodrigues, a famosa jogadora de basquete que foi a cara da BSports e é odiada por Bianca.





