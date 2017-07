Você está: Novelas

Confira a semana de No limite da paixão (31 a 5/8)



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:19



Segunda-feira



Cesário recrimina Gabriel por ter violentado a Santinha e o agride fisicamente. Maciel e Maria Madalena estão no cartório prestes a oficializar o casamento. Mirna chega bêbada e pede a Maria Madalena que não se case. Maria Madalena titubeia mas depois assina a ata de casamento. Rosália diz para José Alfredo que irão embora da cidade e ele pede para se despedir de sua mãe. Maciel diz a Maria Madalena que viajarão em lua de mel. Ela lembra que não haverá intimidade entre os dois e pede para que fiquem em quartos separados. Caetana vigia Lucília e vê quando ela joga fora as amostras de sangue do marido. Ela acusa Lucília de estar envenenando o marido e diz que gostaria de vê-la na cadeia. Lucília se assusta com a ameaça e diz que fará tudo que ela quiser para que não a denuncie. Rebeca diz para Rosália não levar José Alfredo embora da cidade pois sua verdadeira mãe é Maria Madalena e que Gabriel é seu filho. Frida flagra Paulo lendo um cartão onde Otávio diz a Ana Cristina que envia flores a ela como prova de seu grande amor.



Terça-feira



Frida fica irritada com a atitude de Otávio e diz a Ana Cristina que não dúvida que Otávio lhe enviará flores pois eles estiveram conversando sobre o risco que ela correu de perder o bebê. Rebeca diz a Rosália que José Alfredo e Gabriel são filhos legítimos do Rodolfo e que o Dr. Edgard tem os exames que comprovam o que ela está dizendo. Frida briga com Otávio por ter mandado flores para Ana Cristina e ameaça abandoná-lo e ainda não permitir que ele conheça o filho caso continue vendo Ana Cristina. Maciel proíbe Maria Madalena de receber homens na sua ausência. Ela fica nervosa com a atitude do marido, diz que é uma mulher de respeito e que nunca deu motivos para que falassem alguma coisa sobre seu comportamento. Otávio propõe a Ana Cristina que continue desenhando modelos exclusivos para a fábrica de calçados. Durante a cerimônia de casamento de Lucília e Rogério, Frida aproveita para anunciar seu casamento com Otávio. Paulo comunica que vai se casar com Ana Cristina. Sentindo-se ameaçada por Caetana, Lucília desiste de se casar com Rogério e alega que está desistindo por que ele só decidiu legalizar a situação para atender um pedido da filha, Juliana. Lucília pede ao Maciel que a ajude a se desfazer de Caetana e Rogério. Rosália discute com Caetana por ter ocultado a verdade a respeito de seu filho e a esbofeteia. Frida sai em defesa da tia e agride Rosália. Ana Cristina se sente muito angustiada e comenta com Paulo que por um momento sentiu um pressentimento ruim como se alguma coisa tivesse acontecido com o Sr. Rogério.



Quarta-feira



Rogério sofre um mal estar em plena estrada. Gabriel, que casualmente está passando pelo local, o ajuda a voltar para casa. Lucília, ao ver o marido de volta, fica furiosa com Maciel por não ter cumprido o que lhe prometeu. Ana Cristina fala francamente com Paulo e diz que se resolver se casar com ele será só depois do nascimento de seu filho e, se caso não se decidir pelo casamento, pede a ele que tente encontrar a felicidade ao lado de outra mulher. Frida procura Rosália e pede a ele que lhe conte por que vive dessa maneira. Rosália conta que teve um filho e que o entregou a Caetana para que o desse em adoção e diz que vive amargurada por causa disso. Frida começa a montar o quebra-cabeça e chega à conclusão de que Rosália é sua mãe e a descoberta a deixa envergonhada. Otávio vai até a casa de Ana Cristina para contar sobre o mal estar sofrido por Rogério. Rebeca está a ponto de confessar para Maria Madalena que é a mãe de Gabriel, mas Maciel chega nesse momento e ela prefere dizer que está com medo que Célia denuncie Gabriel por ter violentado sua afilhada.



Quinta-feira



Rebeca confessa para Maria Madalena que Gabriel é seu filho e que ela foi a mulher que passou a noite com Rodolfo na sua despedida de solteiro. Ela diz também que sempre foi apaixonada por Rodolfo mas garante que ele nunca soube de nada. Maria Madalena fica indignada, diz que ela não merece perdão e que não quer voltar a vê-la. Caetana continua ameaçando Lucília, lembra que ela nunca deve se casar com Rogério e cobra o dinheiro que ela prometeu lhe dar. Paulo diz a Ana Cristina que Otávio continua apaixonado por ela mas mesmo assim está decidido a se casar com Frida. Maciel critica Frida por não ter conseguido que Otávio se casasse com ela antes do nascimento do bebê. Ela diz ter um plano infalível. Otávio e Paulo dizem ao Rogério que vão lhe revelar um segredo e que essa revelação o relaciona com Ana Cristina. Rebeca se aproxima de Gabriel e Juliana para cumprimentar o casal, mas ele finge não conhecê-la. Ana Cristina começa a sentir as primeiras contrações e se desespera pois está sozinha na cabana. Maria Madalena diz ao Maciel que Tobias procurou por ele. Ana Cristina, muito assustada, reza e pede a virgem que proteja seu bebê.



Sexta-feira



Otávio está a ponto de dizer ao Rogério que ele é o pai de Ana Cristina mas é habilmente interrompido por Lucília. Nesse momento Otávio recebe um telefonema do Dr. Edgard informando que Ana Cristina está prestes a dar à luz. Santinha dá a luz a uma menina e diz ao médico que não quer ver a filha. Frida dá a luz a um menino e, com desprezo, diz ao médico que finalmente se livrou desse pesadelo. Ana Cristina dá a luz a um menino e, emocionada, segura o filho em seus braços. Uma enfermeira diz ao Otávio que acaba de ser pai de dois bebês mas de mães diferentes. Caetana acusa Otávio de estar mais preocupado com o filho de outro homem do que com o seu próprio filho. Maciel troca o filho de Ana Cristina pelo de Frida. Em tom ameaçador, Tobias diz ao Maciel que agora é muito poderoso e que lhe convém que convença o Gabriel a continuar lutando para ele. Otávio diz a Ana Cristina que está convencido de que é o pai do seu filho, diz que a ama e os dois se beijam. Paulo assiste a cena com tristeza.





