Confira a semana de Chiquititas (31 a 5/8)



31 Jul 2017



Segunda-feira



Junior volta para São Paulo com Neco. Carmen não gosta de ver o menino, mas Junior avisa que o garoto irá para o Orfanato Raio de Luz. Carmen avisa que uma fatalidade aconteceu e que Valentina foi atropelada e está em coma. Junior pergunta se prenderam o assassino. Carmen diz que o criminoso fugiu, sem testemunhas e sem câmeras. Janu joga vários papéis em Cris. Pata tenta defender a amiga e quase briga com Janu. A professora manda as duas para a diretoria. Dani se incomoda por ainda estar numa cadeira de rodas e por ninguém querer brincar com ela na escola. Maria aparece e compartilha um lanche com a pequena. Junior visita José Ricardo no hospital. Junior faz um longo discurso sobre todo sofrimento familiar gerado por José Ricardo. Junior desabafa como se sentia perto dele. José Ricardo escuta e chora. Junior perdoa José Ricardo por tudo o que fez. José Ricardo falece e Junior fica desesperado. As Chiquititas voltam a se estranhar com as crianças da escola. Mili é chamada por Heitor (Osvaldo Romano) para que ela e Renata montem uma festa de aniversário para JP. Renata diz para Mili que ela não lhe engana e sabe que a chiquitita está dando em cima de seu namorado. Mili diz que respeita o namoro deles. Anoitece e Maria Cecília vai ao apartamento que morava com a mãe, fazer as malas para fugir com Tobias. O barista aguarda Maria Cecília em um restaurante. Ao sair do apartamento, Maria Cecília se depara com Junior, que diz que voltou da Amazônia. Junior conta sobre todos os problemas recentes e da morte de seu pai. Maria volta a visitar Miguel no túnel do orfanato.



Terça-feira



Enquanto Junior conta tudo o que aconteceu com ele na Amazônia, Tobias tenta ligar para Maria Cecilia, porém ela não o atende. Tobias aguarda sua amada para fugirem juntos, mas Maria Cecília fica confusa ao saber sobre tudo o que Junior sofreu nos últimos tempos. Tobias chora ao se dar conta que Maria Cecília não irá aparecer. Após o enterro de José Ricardo, Junior está desolado e Carmem finge comoção. Os chiquititos decidem ir jogar futebol na rua, porém Janjão, Tatu e André desafiam os meninos do orfanato para uma revanche após a última derrota no jogo de ‘Taco’. Fernando aparece e aparta o início da briga. Eles decidem fazer um melhor de três. Em Paris, na França, Gabriela já fala bem francês. A mulher continua achando que se chama Sofia. As Chiquititas lamentam a morte de José Ricardo. Mili é a que mais sofre. A pequenina diz para Chico que sentia um grande carinho por ele. Mili pergunta se quando ela era pequena, José Ricardo visitava o orfanato. Mili diz achar estranho, pois sempre sonha que quando era bebe caiu de um balanço e José Ricardo lhe ajudava, porém quando perguntou isso para ele, o empresário negou. Chico diz que ele era um homem ocupado e pode ter ficado envergonhado. Na rua, Ernestina será juíza da competição que incluí também as meninas do orfanato e da parte dos encrenqueiros do condomínio, Janu e Bel. Eles tiram braço de ferro. Junior e Maria Cecília vão até o apartamento onde iriam morar após o casamento. Junior toma a iniciativa e os dois decidem que se gostam, mas como amigos e decidem terminar o noivado. Junior vai atrás de Carol e diz que nunca a esqueceu. Carol diz que está bem com Fernando e que o mundo conspira para ela e Junior não ficarem juntos. Junior insiste e pede para que Carol conte porque ela se separou dele no passado. Carol revela que foi chantageada por José Ricardo para se separar dele em troca da guarda de Dani. Carol diz que está gostando de Fernando. Maria Cecília tenta falar com Tobias, que não atende o celular.



Quarta-feira



As Chiquititas e os vizinhos disputam mais uma prova, desta vez uma corrida. As crianças do Raio de Luz vencem e ficam com o direito de utilizar a rua. Maria Cecília conta para sua mãe que ela e Junior terminaram o noivado. Eduarda fica inconformada e diz que Junior é o homem certo para ela. Beto chama Clarita para sair, mas ela não aceita. Fernando pensa que Carol vai preferir ficar com Junior, mas ela o tranquiliza e os dois se beijam. Junior diz para Carmen que não irá mais se casar, mas que ela pode ficar tranquila, pois Carol não gosta mais dele. Junior leva Neco ao orfanato e pede para que todos o tratem bem. As crianças gostam do pequenino. Thiago e Binho decidem fazer uma travessura de boas-vindas com Samuca e Neco. Maria e a Boneca Laura visitam com frequência Miguel, nos túneis do orfanato. Miguel não sabe que Mili é sua filha, ele pensa que é Bia. Miguel pergunta por que Maria não conversa com as demais meninas do orfanato. Ela revela que não fala, pois, quando era menor, sua mãe dizia para ela não conversar com ninguém, para evitar coisas ruins com elas. Maria conta que ela e sua mãe apanhavam do padrasto. Maria chora. Miguel diz que no orfanato ela está cercada de amigos e que pode deixar sua voz sair. Maria diz que não. Ao anoitecer, Miguel vai novamente escondido à diretoria do orfanato. Thiago e Binho aproveitam o sonambulismo de Samuca e colocam nele uma máscara de monstro. Thiago acorda Neco e pede para ele lhe acompanhar até o banheiro. O real intuito é que Neco se assuste com o chiquitito com máscara. Samuca entra com a máscara na diretoria. Miguel vai embora. Neco vê o vulto de Miguel passar e grita de susto



Quinta-feira



Eduarda vai até a mansão dos Almeida Campos insistir que Junior reate o namoro com Maria Cecília. Junior enfatiza que ele não irá voltar com Maria Cecília. As chiquititas vão até a casa de JP arrumar a casa para a festa de aniversário surpresa. Renata faz questão de dar indiretas em Mili. Junior volta ao Café Boutique e surta ao ver as modificações que Armando fez na loja, como os pocket-show. Um policial vai até a mansão dos Almeida Campos. Ele diz que aconteceu um acidente de helicóptero no mar e as características do corpo do casal morto eram da Gabriela e de Miguel. Carmen finge chorar, embora saiba que na verdade Gabriela está viva, e em Paris. Junior fica chocado com a notícia da suposta morte. Todos vão para a festa surpresa de JP. Renata pede para as meninas do orfanato vestirem aventais para servirem os convidados. JP chega à festa com seu pai, Oscar.



Sexta-feira



JP pergunta para Tati porque ela está servindo as pessoas. A menina diz que foi Renata que mandou. JP pede para ela parar de servir e ir brincar. O garoto diz pra Renata que não é para fazer as meninas do orfanato de garçonetes da festa. Miguel entra no orfanato e vai até o quarto das meninas buscar alguma informação que confirme quem é sua filha. Renata diz que as chiquititas farão uma apresentação musical para JP. Elas cantam e dançam a música "Amigas". Todos aplaudem. As meninas mais velhas ficam envergonhadas. Miguel escuta Chico ao telefone e passa a acreditar que Gabriela morreu. A mãe de JP pede para ele cantar. O garoto escolhe a música "Alegria, Alegria". Os meninos dizem que Rafa está apaixonado por Bel. Renata faz Mili carregar o pesado bolo de JP sozinha e quando chegam à sala, a garota põe o pé na frente de Mili e faz com que ela caia com o bolo no chão. Renata grita que Mili é desatenta. Mili chora muito. JP pede para Mili parar de chorar e garante que o simples fato dela estar na festa já o deixa feliz. Cansada de esperar Matilde para ir para a festa, Dani tenta se levantar no orfanato, cai no chão e desmaia. Maria vê e vai correndo até a casa de JP. Como ninguém lhe dá atenção, pela primeira vez, Maria pega o microfone e fala para pedir ajuda. Todos vão ao orfanato socorrer Dani. Chico diz para Mili que a polícia encerrou as buscas por Gabi, pois tudo indica que ela estava num helicóptero que caiu no mar, embora não tenham localizado o corpo. Mili chora muito.





