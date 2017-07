Você está: Novelas

Confira a semana de O que a vida me rooubou (31 a 5/8)



Segunda-feira



Demétrio e Renato estão no Instituto Médico Legal esperando a liberação do corpo de Pedro Medina quando chegam Vítor e Nádia. Ela pede a Vítor que pergunte ao médico se Pedro tinha os testículos mutilados e ele responde que sim. José Luiz procura Maria e pergunta se ela já tem tudo pronto para que Montserrat a flagre com Alessandro. Ela responde que sim e que ele só deve se preocupar que sua mulher chegue ao local do encontro. Padre Anselmo é recebido na casa da família Mendonça e chega acompanhado de Ezequiel. Rosário, Alessandro, Montserrat e Laurinho se emocionam ao vê-lo e perguntam onde esteve durante todos esses anos. Adolfo fica surpreso ao saber que Padre Anselmo está vivo e procura Ezequiel para que lhe explique o motivo de ter escondido a verdade. Ezequiel debocha dele e diz que não precisa se preocupar pois o que aconteceu está guardado como um segredo de confissão. José Luiz devolve a liberdade a Montserrat e diz que pode ficar com Alessandro se esse é o seu desejo. Padre Anselmo vai até a delegacia para declarar que Alessandro é filho de Benjamim Almonte, mas o juiz diz que seu depoimento não é mais necessário. Montserrat fica emocionada com a atitude do marido e José Luiz agradece por ter se casado com ele.



Terça-feira



Nádia e Vítor visitam Esmeralda e ela diz que pretende voltar a dançar. Eles apoiam sua decisão. José Luiz deixa a casa de Montserrat e ao se despedir de Laurinho pede que lembre a sua mãe o quanto ele a ama. Padre Anselmo crítica Macário por não ter contado que Fabíola é filha de Graziela e Benjamim, pois poderiam ter sido evitadas muitas tragédias. Montserrat telefona para Rosário para contar que José Luiz foi embora mas a fez prometer que o deixaria ver seu filho assim que nascer. Maria telefona para Alessandro e pede que vá buscá-la. Montserrat recebe uma mensagem anônima dizendo que se quer saber o que Alessandro faz quando não está com ela, vá até o endereço e comprove. Montserrat encontra Maria e Alessandro seminus na casa de Maria, mas não acredita na armação. José Luiz procura Montserrat, diz que mudou de ideia e não a deixa ir embora e a ameaça com um revólver. Furioso, Alessandro diz que voltará para levar sua esposa e seu filho.



Quarta-feira



Alessandro vai até a casa de Macário e pede seu revólver emprestado para enfrentar José Luiz e resgatar sua esposa e seu filho. Enquanto Padre Anselmo pede que se acalme, Macário o incentiva a lutar por sua esposa. Alessandro chega na casa de José Luiz e dispara para o alto. Montserrat tenta fugir, mas José Luiz ameaça matá-la. Ela diz que não lhe ama e nunca o amará e que Alessandro é o amor da sua vida. Vítor e Macário chegam armados para impedir que José Luiz cometa uma loucura. Padre Anselmo pede que se acalmem. José Luiz concorda em deixá-la ir mas adverte que se um dia sacrificou tudo para que Montserrat fosse feliz agora é o contrário pois se ele não pode ser feliz ela também não será. Fabíola é transferida para o presídio feminino. Ao chegar lá relembra tudo que Graziela lhe disse e chora copiosamente. Todos reunidos brindam pela felicidade acreditando que já ninguém poderá lhes fazer mal. José Luiz, em seu quarto, relembra todos os momentos felizes que passou com Montserrat antes da volta de Alessandro. Adolfo pede a padre Anselmo que o escute em segredo de confissão. Ele revela que é o “Escorpião” e deseja deixar essa vida de crime mas não sabe como e pede sua ajuda. O padre diz que deve se entregar à polícia e responder por seus crimes para ficar em paz com sua consciência, mas ele se nega. Vítor, diante da filha, pede Nádia em casamento e ela, emocionada, aceita.



Quinta-feira



Padre Anselmo visita Maria, mas é hostilizado por ela que o aconselha a se preocupar com Alessandro e Montserrat porque vão precisar de sua ajuda. José Luiz também recebe a visita do padre que o aconselha a ter resignação em relação a Montserrat, mas ele não reage bem aos conselhos do sacerdote. Adolfo diz que vai deixar Água Azul por um tempo, mas Ezequiel não concorda pois os dois estão na mesma situação e precisam um do outro. Maria entra numa loja para comprar um vestido de noiva. Alessandro e Montserrat estão no médico vendo o ultrassom do bebê quando chega José Luiz. Ezequiel se candidata a governador. Adolfo e Josefina viajam pelo mundo percorrendo orfanatos em trabalho voluntário. Todos se reúnem novamente para a cerimônia do casamento de Nádia e Vítor. Adolfo se aproxima para conversar com Demétrio quando aparece Virgínia. Durante a festa, Montserrat se sente mal e pede que a levem para o hospital. Graziela chega de viagem e se surpreende ao ver Pedro que pede seu apoio. Ela se nega. A festa do casamento continua e os convidados são informados que Montserrat acaba de dar à luz uma menina.



Sexta-feira



Todos brindam a chegada da nova integrante da família Almonte. Renato parabeniza José Luiz que se sente frustrado por não poder participar desse momento porque Alessandro está ao lado de Montserrat. No presídio feminino, o advogado visita Fabíola para comunicar que será libertada. A notícia não a deixa feliz pois afirma que não tem para onde ir. O advogado que seus irmãos pagaram os honorários e certamente estão dispostos a ajudá-la, mas ela se nega a aceitar. Alessandro brinda com Vítor e Macário pelo nascimento do bebê. José Luiz chega no momento que Alessandro está sendo cumprimentado pelos amigos e o clima pesa entre eles. Esmeralda critica Renato por ter levado José Luiz e ele afirma que o amigo tinha todo o direito de saber que sua filha estava nascendo. Renato pergunta a Esmeralda se depois de nove meses já decidiu se quer voltar com ele. Esmeralda responde que ainda não tem certeza e diz que pretende voltar a dançar na boate. Renato se revolta e diz que não permitirá que a mãe de seu filho dance seminua diante de toda Água Azul. Fabíola procura Graziela para reclamar por tê-la enganado. Graziela tenta se explicar mas Fabíola não permite, aponta a arma contra a própria cabeça e se suicida diante de Graziela.





