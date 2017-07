Você está: Novelas

Confira a semana de Carinha de anjo (31 a 5/8)



31 Jul 2017



Segunda-feira



Gustavo traz até o quarto de Dulce Maria a psicóloga Alessandra (Mylla Christie). A profissional conversa com a carinha de anjo. Estefânia mostra para Vitor o quadro que ganharam de Silvestre. O casal abre a embalagem para ver a pintura e acham lindo. Solange não entende a pintura e diz que não gostou. Haydee anda pela casa reclamando sozinha do filho estar se envolvendo com uma mulher mais velha. Haydee planeja separar o casal em um almoço com Noemia (Stella Miranda). Dulce Maria diz para Alessandra que Cecília não gosta mais dela. Doutor André vai até a casa de Cecília para oferecer um emprego para ela como recepcionista. Cecília promete pensar na proposta. Silvana entrega para Verônica o recado de que Noemia, que é uma empresária de uma rede de hotéis, quer uma reunião com Gustavo. Enquanto isso, Flávio leva Noemia para almoçar no "LePF". Flávio descobre que Noemia vai ter uma reunião com Gustavo.



Terça-feira



Fabiana convence Madre Superiora que se fizerem uma visita para Dulce Maria podem ajudar a menina a aceitar a nova Cecília. Dulce Maria fica feliz ao receber Fabiana e a Madre. Durante a conversa, Madre Superiora diz que não há diferença entre Cecília, Teresa e a Tia Perucas, pois agora todas não usam habito. Dulce Maria imagina como seria Cecília se vestindo como a Tia Perucas. A carinha de anjo diz que já que a Madre insiste, ela aceita ver Cecília. O videoclipe de Zeca filmado por Juju fica pronto e os dois assistem ao lado dos amigos. Gustavo fica sabendo que Dulce aceitou ver Cecília e fica muito feliz. A carinha de anjo também recebe a visita dos amigos. Estefânia conta para Cecília que Dulce quer vê-la. A mulher compartilha com Fátima a notícia com entusiasmo. Alessandra conversa com Dulce no dia seguinte. Fátima elogia a roupa e penteado de Cecília. Gustavo vai buscar Cecília. Enquanto isso, Verônica conversa com o empresário e aproveita para pegar em sua mão. Cecília chega e fica incomodada.



Quarta-feira



Juju conta para a mãe que uma rádio de São Paulo gostou do clipe de Zeca e está interessado nele. Flávio pede que Haydee não comente o nome de Gustavo durante o almoço com Noemia. Dulce Maria revela para Alessandra que gostaria que Cecília fosse sua segunda mãe, mas que Gustavo e ela não se entendem. Rosana pede para que Juju filme ela no concurso de beleza. Madre Superiora vê Cecília pela primeira vez sem hábito e fica emocionada ao ver como ela ficou bonita. Dulce finalmente conversa com Cecília e diz que ainda gosta da ex-noviça. A carinha de anjo revela que sonhou que ela pedia para ela caminhar e que isso fez com que ela conseguisse andar. Cecília então pede para que a pequenina levante da cama. A menina diz que só irá andar se Cecília voltar a ser noviça. A carinha de anjo então manda ela embora. Cecília chora e é consolada por Gustavo.



Quinta-feira



Verônica conta para Cristóvão que é apaixonada por Gustavo. Cecília visita Diana e as duas conversam sobre os últimos acontecimentos. Diana diz que ela precisa se ocupar e Cecília conta da proposta de emprego que receber do doutor André. No almoço, Haydee vai vestida como se fosse uma garota. Noemia chega ao local e pergunta se a mãe de Flávio está fantasiada. A empresária ainda presenteia a mãe de Flávio com um Xale. As duas discutem sobre quem é mais velha. Adriana fica sabendo através da irmã Luzia que talvez Dulce Maria não volte a andar. As amigas tentam animar a pequenina que chora com a notícia.



Sexta-feira



Luciano diz para Frida que está planejando se vingar de Zeca e sua família por ter sido castigado. Dulce Maria sonha com Teresa vestida de noviça e recebe os conselhos da mãe. Frida pede para a mãe deixar ela ir visitar Dulce Maria. A mãe da garota explica que se ela fosse amiga da filha de Gustavo ajudaria os negócios entre os dois pais. Juju conta para Zeca que uma rádio de São Paulo convidou ele para se apresentar. No consultório médico, Alessandra conversa com Cecília e o doutor André. Fabiana sugere para a Madre Superiora que Cecília se torne a nova professora de português do internato, assim como Diana é. A madre garante que irá pensar na situação. A psicóloga conta que acredita que a pequenina não quer voltar andar, pois sabe que não vai encontrá-la no colégio. No dia seguinte a psicóloga faz nova sessão com Dulce Maria e diz que agora ela pode encontrar Cecília fora de horário de aula. Madre Superiora e Fabiana vão até a casa de Fátima e perguntam se ela aceita voltar ao colégio para trabalhar como professora.





