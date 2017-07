Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (31 a 5/8)



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:27



Segunda-feira



Lica acorda ao lado de Felipe. Tina chega em casa de manhã e foge de Mitsuko. Fio reclama com Ellen por não terem dormido juntos. Keyla discute com Tato por causa de Deco, e Benê oferece ajuda ao rapaz. Julinho procura por Josefina. Keyla pede a Benê para não contar a ninguém que Deco é o pai de Tonico. Nena, Das Dores e Anderson se surpreendem ao verem que Fio dormiu no quarto de Ellen. Marta e Lica se espantam ao encontrarem, respectivamente, Felipe e Luís na mesa do café da manhã. Keyla sai com Deco para conversar. Lica reclama de Marta estar namorando Luís. Malu se oferece para ajudar Clara a reconquistar Felipe. Keyla tenta resistir às investidas de Deco. Tato conversa com Benê sobre seu relacionamento. Keyla decide revelar a verdade para Deco.



Terça-feira



Deco se surpreende com a revelação de Keyla. Tato ofende K2, e ela vai embora magoada. Deco não acredita em Keyla, e ela se enfurece com o pai biológico de Tonico. Roney estranha o jeito de Tato e fica desconfiado. Benê, Tina, Lica e Ellen trocam mensagens com Keyla, mas se preocupam quando ela para de responder. Deco se desculpa com Keyla e pede para conhecer Tonico. Dóris, Bóris, Roney e Josefina comemoram o sucesso da festa julina. Anderson tenta consolar Tato. Lica elogia o discurso de Dóris e incentiva Bóris a divulgá-lo nas redes sociais. Keyla apresenta Deco a Roney, que fica desconfiado. Anderson estranha o jeito como Tina e as amigas reagem ao verem Deco e Keyla juntos. Tato se emociona quando Keyla mostra Tonico para Deco.



Quarta-feira



Deco segura Tonico, e Tato se afasta perturbado. Tina e Ellen insistem para Anderson ir atrás de Tato. Roney decide falar com Keyla e se irrita ao ver Deco com Tonico no colo. Tato confessa a Felipe e Anderson que não é o pai biológico de Tonico. Roney comenta com Josefina sobre sua desconfiança com Deco. Tato explica a Anderson e Felipe como se tornou o pai de Tonico. Benê, Tina, Lica e Ellen questionam Deco, e ele fica nervoso. Julinho convida Telma para ir à lanchonete e Noboru decide ir junto. Felipe e Anderson incentivam Tato a ir atrás de Keyla. Deco conta sobre sua vida para Keyla e as amigas. Tato dá um ultimato em Deco. K2 deduz que Deco é o pai de Tonico. Deco vai embora e Keyla se entristece.



Quinta-feira



Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona o motivo da briga. Edgar reclama por ter de comparecer à audição no conselho tutelar. Keyla e Tato discutem. Ellen enfrenta K1 para defender Benê. K2 fala que descobriu a verdade sobre a paternidade de Tonico e fica satisfeita com a reação de Tato. Samantha reage com despeito ao ver Tina ser elogiada na escola. Felipe mostra a Lica o esquema montado para cadastrar os alunos nas catracas do colégio. Marta avisa à filha que elas irão ao conselho tutelar. Malu comemora a instalação das catracas. Tato avisa a Keyla que K2 descobriu sobre Deco, e a garota se desespera. K2 diz a Tato que não contará a ninguém o que sabe, mas procura Roney logo em seguida.



Sexta-feira



Tato encontra K2 na lanchonete e a faz prometer que não revelará nada a Roney. Keyla pede para conversar com o pai. O conselheiro indaga Lica e se surpreende com suas revelações. K1 e Benê vão para a sala de Dóris, e a diretora se preocupa com a reação da filha de Josefina. Clara dá um fora em Felipe. Samantha e Guto pensam em abandonar os Caranguejos e formar uma dupla. Marta teme que Lica não se relacione mais com o pai. O conselheiro não deixa Edgar atenuar sua culpa no episódio que teve com Lica no colégio. Malu se recusa a ajudar Bóris com os alunos. Ellen acalma Benê. Roney se preocupa com a mensagem recebida de Keyla. Telma pede a Tina para não contar a Mitsuko sobre sua aproximação de Julinho. Keyla revela às amigas sobre a ameaça de K2. Tato, ao lado de Keyla, revela a Roney que não é o pai de Tonico.





