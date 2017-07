Você está: Novelas

Confira a semana de Pega pega (31 a 5/8)



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:30



Segunda-feira



Sabine promete a Adriano que vai assumi-lo como companheiro no open house. Malagueta fica tenso quando Nelito lhe conta sobre o sumiço do carrinho de chá. Dilson leva Dom a um baile funk. Eric diz a Douglas que quer contratar um show da Rúbia para a inauguração do Carioca Palace. Cristóvão conta a Antônia que Rodolfo, o antigo gerente do hotel, era amigo de Timóteo. Canivete entrega uma carta de Timóteo a Malagueta informando ao filho que vai fugir da cadeia. Bebeth passa mal ao se lembrar da mãe. Rúbia informa a Pedrinho que seu nome é Flávio. Borges se decepciona ao ver Márcio e Tereza atuarem em uma festa de aniversário. Dom repreende o modo com que Sabine trata Cristóvão. Antônia conta a Domênico que o ladrão do hotel pode ser um dos garçons.



Terça-feira



Domênico avisa a Antônia que Júlio e Nelito continuam sendo suspeitos do roubo do hotel. Dom diz a Sabine que tem vergonha do preconceito que ela demonstra. Marcio explica ao pai que aceitou fazer a festa infantil porque precisava de dinheiro para pagar o material da faculdade. Borges informa a Márcio que se ele continuar a fazer peça infantil terá que abrir a sua própria companhia de teatro. Pedrinho confessa a Rúbia que sabia que ela era drag queen e diz que manteve contato com ela por causa de Luiza. Agnaldo consegue uma imagem de Luiza vestida de camareira através do monitor do hotel. Bebeth fala a Mathias que nunca vai conseguir lidar com o fato de que a mãe morreu por causa dela. A guarda municipal apreende a mercadoria de Wanderley, e Dílson sugere que ele peça ajuda a Agnaldo. Sabine convida Pedrinho para o seu open house. Sabine avisa a Dom que vai assumir a sua relação com Adriano. Dom empresta roupa para Dílson. Malagueta se preocupa com Timóteo, ao saber pela imprensa que alguns presos tentaram fugir da cadeia e se acidentaram.



Quarta-feira



Malagueta acredita que seu pai esteja entre os que não sobreviveram na fuga. Eric comenta com Luiza que Cassio morreu na fuga do presídio. Xavier mostra a Eric e Luiza a foto da neta de Pedrinho no jornal vestida de arrumadeira, como suspeita de roubar o hotel. Eric percebe que a foto foi tirada das câmeras e questiona Douglas sobre a segurança do hotel. Sandra Helena e Agnaldo comemoram a publicação da foto de Luiza no jornal. Júlio fica tenso ao saber por Antônia que todos os garçons terão que depor novamente. Malagueta fica surpreso ao ver Timóteo em liberdade. Malagueta dá dinheiro ao pai, que tem cada vez mais certeza da participação do filho no roubo. Antônia comprova que a foto de Luiza foi tirada depois do dia do roubo. Eric conclui que os ladrões do Carioca Palace continuam circulando pelo hotel. Sandra Helena não gosta de saber que Wanderley conseguiu emprego temporário na área de limpeza do hotel. Athaíde diz a Pedrinho que voltou ao Brasil porque Ulla não era fiel. Dilson apresenta Dom a Madalena. Júlio diz a Malagueta que a polícia vai acabar descobrindo que ele participou do roubo.



Quinta-feira



Madalena convida Dom para jantar em sua casa. Malagueta avisa a Sandra Helena que ela tem que ir à lavanderia pegar um uniforme de garçom sem ser vista. Marcio observa Borges fazendo teatro de rua e pedindo dinheiro. Adriano diz a Sabine que ela precisa fazer exames de saúde. Ingrid informa a Dom que Sabine passou mal. Agnaldo perde a mala do roubo que seria usada para colocar o uniforme de garçom que Sandra Helena pegou na lavanderia. Antônia encontra a mala de Agnaldo na rua com um mendigo. Malagueta percebe que Timóteo o roubou. Agnaldo escuta Wanderley afirmar a Sandra Helena que vai contar para o irmão sobre o envolvimento dos dois.



Sexta-feira



Agnaldo fica decepcionado com Sandra Helena, e Wanderley e prefere não escutar as explicações da namorada e do irmão. Timóteo exige mais dinheiro de Malagueta. Antônia passa o dia na festa de máscaras do Carioca Palace para observar o movimento do hotel. Sandra Helena decide ir à festa. Cíntia avisa a Sandra Helena que já existe um comentário sobre o rompimento dela com Agnaldo. Douglas avisa a Malagueta que ele não vai ser condecorado com suas fechaduras de ouro por causa de algumas queixas sobre sua conduta. Domênico pede a Canivete que fique de olho em Timóteo e descubra o paradeiro de Mônica. Canivete informa a Timóteo que a polícia está de olho nele. Eric convida Malagueta para trabalhar com ele na empresa. Pedrinho se veste de ladrão para participar da festa de máscaras do hotel. Agnaldo comunica a Sandra Helena que Dona Marieta faleceu. Eric descobre que a consulesa falsa era Sandra Helena.



Sábado



Eric releva o fato de Sandra Helena se passar por outra pessoa quando vê o sofrimento da camareira por causa do falecimento de Dona Marieta. Malagueta conta a Maria Pia que trabalhará na empresa de Eric. Eric contrata Malagueta como gerente de planejamento de sua empresa. Prazeres desconfia de que Elza saiba a origem dos depósitos misteriosos na conta bancária delas. O Clube Strass é notificado por não ter alvará para funcionar de madrugada. Douglas informa a Sandra Helena que ela tem uma herança para receber de Dona Marieta.





