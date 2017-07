Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (31 a 5/8)



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:34



Segunda-feira



Alice conta para Renato sobre a noite que passou com Vitor e implora que ele não faça nada contra o marido. Toni conversa com Monique. Renato invade a sala de Vitor e os dois se desentendem. Cora revela a Vitor que foi Alice quem tirou suas fotos com Ive. Rimena pede que Laura volte com ela ao Brasil. Ive ameaça Vitor e Cora pede que Amaral interfira. Rudá é hostil com Leon na presença de Caíque. Maria provoca Monique. Amaral ataca Ive na empresa. Amaral proíbe Serginho de sair de casa. Gustavo pede para fazer encontros do grupo de denúncia e apoio a vítimas da repressão dentro do hospital. Josias começa a trabalhar como taxista. Gustavo reconhece Ernesto ao chegar para o seminário e avisa que ele é amigo de Amaral. Vitor rasga os papéis da separação. Renato e Alice se encontram no ateliê. Rimena desconfia de que esteja grávida.



Terça-feira



Rimena se desespera com a possível gravidez, e Laura tenta acalmá-la. Natália impede Gustavo e Cátia de proibirem a entrada de Ernesto no seminário. Vitor ameaça demitir Amaral. Alice comenta com Sandoval que se encontrará com Cátia. Nanda e Kiki tentam se entender. Serginho vai ao seminário na faculdade. Gustavo reclama de Ernesto para Renato. Natália agradece a Alice por fotografar o evento. Maria se incomoda com as atitudes de Monique. Gustavo questiona Vera ao vê-la falar com Ernesto. Vitor afirma aos filhos que não está feliz com a separação. Cora não gosta de saber que Amaral está interessado em Ive. Laura se preocupa com Rimena. Monique é chamada para fazer um comercial. Maria se preocupa com a aproximação entre Leon e Rudá. Serginho descobre que seu pai foi um torturador. Amaral instrui seus agentes a atacarem o auditório da faculdade. Renato fica desconfiado com a entrada de um homem estranho no auditório. Ernesto denuncia a empresa Amianto, e Alice se surpreende. Uma bomba explode no auditório. Amaral se preocupa ao saber que Serginho está no seminário. Renato briga com o agente de Amaral.



Quarta-feira







Quinta-feira



Alice, Cátia, Gustavo e outras pessoas lutam para apagar o fogo e salvar os livros. Ernesto tenta ajudar Renato a prender o agente, mas recebe um golpe na cabeça, e o médico é obrigado a libertar o homem. Amaral se apressa para fugir. Renato leva Vera ao hospital. France encontra Serginho desolado, lendo um dos livros. Ernesto lamenta não ter feito todas as revelações que gostaria. Nanda se sente mal na praia e esconde de Caíque. Renato se incomoda quando Vera reclama de Alice. Serginho enfrenta Amaral e acaba apanhando. Maria avisa a Renato da chegada de Rimena. Alice questiona Vitor sobre o envolvimento de Arnaldo com o regime militar. Serginho sai de casa. Monique e Toni tentam descobrir o problema que aflige Rudá. Amaral afirma a Vitor que não vão investigar a construtora. Serginho procura Natália, e ela decide abrigá-lo em sua casa. Monique pede a Maria para ajudá-la com Rudá. Amaral e Ive se unem contra Vitor. Rimena e Laura chegam à casa de Vera. Nanda pede a Alice para não contar a Kiki que ela se sentiu mal após o passeio. Rimena faz um exame de gravidez e encontra Gustavo e Renato no hospital.



Sexta-feira



Rimena vai atrás de Gustavo após conversar com Renato. Gabriela e Lucas enfrentam a mãe por causa de Vitor. Cora incentiva Vitor a instigar os filhos contra Alice. Renato pede conselhos a Gustavo sobre Rimena. Vitor diz a Alice que não irá se separar dela. Cora ameaça Ive. Josias teme a presença de Serginho em sua casa. Gustavo procura Ernesto. Rimena recebe o resultado do exame de gravidez. Gustavo convida Ernesto a participar dos encontros com o grupo no hospital. Caíque pede a Nanda para procurar Domingos. Kiki se preocupa com a filha mais nova. Maria conversa com Leon sobre Rudá. Cora espera Renato chegar ao ateliê. Rimena revela a Laura que o filho que ela está esperando é de Gustavo. Renato conta a Alice sobre a volta de Rimena. Cora leva Gabriela e Lucas até o ateliê de Alice. Toni pede a Monique para sair de sua casa. As crianças veem Alice e Renato juntos, correm assustadas, e Lucas é atropelado.





