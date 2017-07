Você está: Novelas

Confira a semana de A padroeira (31 a 5/8)



31 Jul 2017



Segunda-feira



Cecília abraça Fernão. Manoel afirma para os músicos que não os expulsará e todos se emocionam. Blanca garante a Valentim que ele fez a coisa certa. Fernão anuncia para Imaculada que Cecília está grávida. Cecília afirma para Izabel que se arrepende de tudo o que fez com Fernão. Blanca vai buscar Pureza na casa de Antunes e a liberta. Aguilar pede Pureza em casamento. Imaculada desconfia que o filho de Cecília não é de Fernão e planeja expulsá-la de casa. Fernão e Cecília dormem na mesma cama. Damião sonha com sua mãe. Imaculada vê Aguilar com Pureza na rua e manda suas mucamas jogarem ovos neles. Blanca exige que Valentim tome providências e ele garante que se vingará de toda família de Fernão. Valentim encontra Cecília na rua e ela o despreza. Fernão vê os dois conversando e manda Valentim se afastar de sua mulher.



Terça-feira



Fernão e Valentim começam a brigar, mas são separados por Aguilar e Inocêncio. A Santa avisa que, antes de encontrar sua mãe, Damião deve levar Marcelina até ela. Molina revela a Fernão que seu pai teve outros filhos e deixou toda sua herança para eles. Cecília afirma para Izabel que quer viver bem com Fernão. Imaculada fica apavorada ao saber que Molina descobriu tudo. Molina pede metade de tudo o que Fernão tem para não revelar seu segredo. Fernão briga com Cecília ao saber que ela revelou a Valentim que estava esperando um filho antes de falar com ele. Cecília rola escada abaixo e começa a passar mal. Fernão se desespera de culpa e Dorotéia o consola. Cecília perde o filho. Manoel fica sabendo do estado de Cecília e afirma para Valentim que ele é uma decepção. Valentim tenta ver Cecília, mas Fernão não deixa e mente que o filho que ela perdeu era dele. Cecília, em seu delírio, confessa que ama Fernão.



Quarta-feira



Fernão quer saber se Cecília chamou por ele e Imaculada mente que não. Faustino busca consolo pela perda de Izabel nos braços de Dodô. Imaculada quer que Fernão acabe com Molina, mas ele afirma que tentará fazer um acordo. Cosme e Damião revelam para Imaculada que Cecília caiu sozinha da escada. Izabel decide voltar atrás e se casar com Faustino, mas o vê deitado com Dodô e fica furiosa. Fernão concorda em dar metade do que tem a Molina, mas quer saber quem são seus irmãos. Valentim vai falar com Manoel, mas não é bem recebido. Molina revela a Blanca o que sabe sobre Fernão e ela pede que ele tome cuidado. Blanca manda Inocêncio atacar Molina fingindo que é Fernão. Manoel confessa para Imaculada que só fingia que namorava Dodô para fazer ciúmes. Dodô pergunta se Faustino não sente mais nada por ela. Cecília acorda e Imaculada afirma que ela perdeu o filho por culpa de Fernão.



Quinta-feira



Fernão vai ver Cecília e ela o chama de assassino, deixando-o furioso. Faustino garante que só sente amizade por Dodô. Inocêncio manda um recado a Molina por Damião. Molina é atacado pelas costas e atirado em um barranco. Cecília pede que Izabel chame Lourenço para ir vê-la. Faustino quer que Eusébia o ajude a impedir o casamento de Izabel. Lourenço tenta levar Cecília com ele, mas Fernão o impede. Imaculada confessa para Izabel que quer que Cecília vá embora. Molina aparece machucado na casa de Blanca e ela finge estar preocupada. Honorato e Antunes se fingem de amigos de Valentim só para conseguir dinheiro para construir a nova câmara. Blanca convence Valentim a comprar o testamento de Molina. Gertrudes afirma para Lourenço que Cecília gosta de Fernão. Honorato toca nas orelhas de Gertrudes. Molina avisa a Fernão que não vai mais devolver o testamento.



Sexta-feira



Molina garante que desistiu de pedir dinheiro porque ficou assustado. Valentim e Blanca abrem o testamento e decidem procurar Rosário, que teve dois filhos com o pai de Fernão. Imaculada fica horrorizada quando Fernão confessa que gostaria de conhecer seus irmãos. Eusébia revela para Cosme e Damião que Imaculada vendeu a mãe deles, e que o nome dela era Rosário. Inocêncio leva uma galinha de presente para Delfina e todos indagam onde ele conseguiu o dinheiro. Molina pergunta se Antunes conheceu Rosário. Dodô desconfia ao saber que Blanca mandou Inocêncio atacar Molina em nome de Fernão. Cecília trata Fernão com ódio, mas sonha com ele. Izabel se prepara para o casamento. Diogo está a caminho da igreja quando Cosme e Damião jogam lama nele, e ele decide ir para a casa de Izabel trocar de roupa. Eusébia esconde a roupa que Diogo ia colocar e ele vai para a igreja com as roupas da mucama.



Sábado



Izabel se recusa a casar com Diogo e todos riem dele. Honorato garante que Diogo só limpará seu nome casando com Izabel e decide ir falar com a família dela. Faustino vai até a casa de Imaculada pedir Izabel em casamento. Luiz quase mata o pai ao revelar que seria mais feliz sendo mulher. Fernão convence Imaculada a permitir que Izabel se case com Faustino. A família de Diogo fica indignada, mas ele não perde as esperanças. Valentim sugere que Molina pergunte a Joaquina se ela lembra quem era Rosário. Izabel promete ajudar Damião a levar Marcelina até a Santa. Faustino agradece a Dodô pela ajuda. Joaquina revela que o pai de Fernão se deitava com as mucamas e Valentim sugere que Molina fale com Eusébia. Imaculada garante a Joaquina que tem um plano para fazer ela se casar com Diogo. Eusébia revela para Molina que Rosário era mucama. Damião pede que a santa traga sua mãe.





