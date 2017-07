Você está: FabioTV

Boa produção marca "À Primeira Vista" na Band



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:47



A Band estreou, recentemente, “À Primeira Vista”. A nova atração ocupa a faixa das 23 horas das quintas-feiras. O programa utiliza o velho mote de encontrar o “grande amor”.



O primeiro programa do gênero que vem na minha mente é o “Quer Namorar Comigo?”, de Silvio Santos, nos anos 90. Na década anterior, o “Namoro na TV” alcançou estrondoso sucesso. Ainda teve o “Em Nome do Amor”. Os casais formavam-se no “bailinho” em ritmo de Julio Iglesias, após se paquerarem através dos binóculos. Ainda teve o “Xaveco”, de Celso Portiolli.



Mais recentemente, Rafael Cortez comandou o “Me Leva Contigo” que não foi bem nos índices de audiência. Já no dominical “Eliana”, “Rola Ou Enrola” é um dos principais quadros. E agora surge o “À Primeira Vista”. Todos estes com embalagem moderna.



Luigi Baricelli é o maitre, ou melhor, o apresentador. Ele recepciona homens e mulheres de diversas faixas etárias e tipos. As garçonetes e o barman funcionam como assistentes de palco, isto é, do restaurante. O ambiente é uma ótima sacada. Traz ar de novidade no mote do formato já manjado pelo telespectador.



Durante a “comilança”, os pretendentes conversam de forma natural. Realmente, as “câmeras escondidas” no cenário provocam um clima mais íntimo entre o casal. Por outro lado, alguns participantes, evidentemente, aproveitam a oportunidade para aparecer em rede nacional, como foi o caso das duas lutadoras de jiu-jitsu exibido na mais recente edição. Elas, de certo modo, humilharam os rapazes. Totalmente desnecessário.



Há tipos excêntricos, como o senhor que adotou o visual com barba para trabalhar de Papai Noel no Natal. Hilário!



Um dos pontos fortes do “À Primeira Vista” é a edição. Acertaram, em cheio, ao exibirem diferentes encontros ao mesmo tempo com início de um, desenrolar de outro e conclusão da outra história. Isso traz agilidade. Além disso, a produção do restaurante é caprichada. Acolhedora.



O ponto fraco surgiu na estratégia de programação. “À Primeira Vista” estreou em plena grande final do “Power Couple Brasil”. A Band poderia ter esperado outro momento para a estreia. Dia totalmente inadequado. Depois, veio a estreia do reality “A Casa”. O programa da Band ficou ofuscado.



