Dúvida ronda nova programação da Record



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:48



Nesta semana, a Record TV adotará uma nova grade de programação. Dúvidas rondam as novidades que serão implementadas, principalmente a partir desta terça-feira (25/07). Porém, já nesta segunda (24/07), a nova artilharia recordiana dará o ar de sua graça com a segunda edição do “Dancing Brasil”.



É uma decisão que demonstra, até certo modo, falta de planejamento do canal. O que colocar após o encerramento da bem-sucedida primeira edição do talent show de Xuxa? Provisoriamente, surgiu reprise do “Domingo Show”. O ideal seria dar um respiro à competição de dança. Por outro lado, a direção da Record pode ter se inspirado nas edições consecutivas do “MasterChef”, pela Band, que mantém bons índices de audiência. Comparações entre o “Dancing 1” e “Dancing 2” serão inevitáveis.



A emissora da Barra Funda entrou na ”moda” de exibir as novidades em uma terça-feira. A Globo fortaleceu a nova tendência ao começar uma novela na terça ou até mesmo na quarta-feira. Uma bobagem total.



Na faixa das 19h30, entrará “Belaventura”, de Gustavo Reiz. As chamadas que surgiram nos intervalos comerciais não chamaram muita atenção. A conferir. Antes da nova novela, duas novidades alterarão o início da grade noturna.



Na faixa das 18 horas, entrará a reprise de “Os Dez Mandamentos”. Decisão arriscada. O telespectador de telenovelas já acompanha “Novo Mundo” que entrará na reta final da trama. O público, portanto, não migrará de um canal para outro. E no SBT, “O Que a Vida Me Roubou” também já vive o clima das últimas emoções. Esse telespectador, também, não deve abandonar a saga de Montserrat (Angelique Boyer). Reprise em lugar errado e momento errado.



A Record exibirá três reprises de novelas, o que é um exagero absoluto. A emissora não encontrou uma solução na programação vespertina. Ribeirão do Tempo, Vidas em Jogo e agora “Os Dez Mandamentos”. O baú de telenovelas da Record não é tão fundo. Daqui a pouco, começarão reprises das reprises...



Após “Os Dez Mandamentos”, a Record apostará em telejornais regionais. Aqui em São Paulo, Carla Cecato comandará o “SP Record” por volta das 19 horas. Enfrentará diretamente o “SPTV – 2ª Edição” ou “SP 2”.



“Cidade Alerta” perderá espaço na programação. Esse é o lado positivo. Porém, a nova programação adota uma linha arriscada. O telespectador dará a sua resposta.



