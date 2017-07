Você está: FabioTV

Globo acerta em cheio com "Sob Pressão"



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:50



Nesta terça-feira (25/07), a TV Globo estreou “Sob Pressão”. A série é uma continuidade do ótimo filme já exibido na “Tela Quente” neste mês. Já tinha assistido no cinema em 2016. Inicialmente, pensei que a emissora desmembraria o longa em uma minissérie, como fez com Xingu e Alemão.



Ledo engano. “Sob Pressão” é, de fato, uma produção nova. Julio Andrade arrebentou no telão e promete repetir o excelente desempenho na telinha. O ator interpreta o médico Evandro. Médico que enfrenta todos os obstáculos da saúde pública no Rio de Janeiro. É um herói. Já a ótima Marjorie Estiano vive Carolina. Uma médica que veio das zonas de guerra pelo mundo. Perfil bem adequado aos hospitais públicos do Rio de Janeiro e também do Brasil.



O País vive, de fato, uma guerra civil. E isso respinga nos hospitais. A violência cai no colo dos médicos que lutam diariamente contra as adversidades. “Sob Pressão” é inspirado em histórias reais.



É uma pancada no telespectador. “Sob Pressão” tem o mérito de trazer luz a um dos maiores problemas da sociedade brasileira. A ausência de uma rede de saúde pública decente para todos os brasileiros. As boas ideias do SUS ficam no papel. A corrupção vence de goleada. Desvios de verbas afetam o melhor atendimento.



E a situação tende a piorar com o avanço do envelhecimento no País. A série apresenta bom texto, bom elenco e boa direção. Explora uma realidade brasileira ao contrário do enlatado “Plantão Médico” que traz o ar estadunidense. Não idealiza. A morte corre ao lado da sobrevivência dos personagens.



“Sob Pressão” tende a ser a maior série do ano.



