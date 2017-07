Record erra com Belaventura

Você está: FabioTV

Nesta semana, a Record TV estreou “Belaventura”, de Gustavo Reiz com direção de Ivan Zettel. A novela integra a nova estratégia de programação da emissora da Barra Funda que já provoca queda acentuada nos índices de audiência. Como já tínhamos previsto em post anterior. Aliás, nem precisava ser uma Mãe Dináh para prever a “hecatombe”.



Neste ano, a Record comete erros sucessivos. “Belaventura” é mais um equívoco. A trama é ambientada na Idade Média. A emissora resolveu antecipar tal clima na teledramaturgia tupiniquim, já que a TV Globo produzirá uma novela neste período no ano que vem. Bobagem total. É a influência de Game of Thrones que tem relação, absolutamente nenhuma, com o brasileiro. Mais um símbolo da “servidão cultural”.



Gustavo Reiz não é dos meus autores preferidos. Até aqui, não escreveu sucessos arrebatadores. E nenhum grande marco. “Belaventura” apresentou, nestes capítulos iniciais, texto nada atraente. Chega a ser modorrento. Na realidade, a Record erra demais ao não apostar em autores que possuem uma maior empatia com o telespectador. Por onde anda Tiago Santiago, responsável direto pela retomada do Departamento de Dramaturgia do canal? Cadê Gisele Joras, autora de excelência descoberta pela emissora? E Carlos Lombardi, autor-símbolo das novelas das sete? Cristianne Fridman refugiou-se em Portugal. E o mestre Lauro Cesar Muniz?



Os primeiros capítulos não apresentaram emoção. Não envolveram o telespectador com a história que aposta em reinos, príncipe e princesas. O enredo já é ruim. Esfacelado. Além disso, com a atual programação, o canal exibe três “novelas de época” sucessivas: “Os Dez Mandamentos”, “Belaventura” e “O Rico e Lázaro” (estas duas últimas com a “cara” da Casablanca).



E voltamos ao nosso velho mantra. Novela não é fotografia e nem produção de arte. Novela é texto, elenco e direção. Já comentamos sobre o texto. Agora, falaremos do elenco. A Record insiste em Rayanne Morais. Com pouquíssima participação na dramaturgia, já é alçada a protagonista. Vejam só. Pode até surpreender, mas é totalmente prematuro.



A emissora também apostou todas as suas fichas em Bernardo Velasco que interpreta o príncipe Enrio. O ator, até aqui, não se destacou na dramaturgia. Outra aposta arriscada. Eri Johnson vive o bobo da corte Corinto. Deve ser um dos personagens mais rejeitados da novela. Chatonildo. Quem sobressaiu, até aqui, foi a atriz Ester Góes que interpreta Dona Leocádia. A experiência sempre faz a diferença.



Como vivo a fase de previsões, não será surpresa caso Belaventura se transforme em uma nova Metamorphoses, de tristíssima lembrança. Para quem não se lembra, foi outro produto da “terceirizada” Casablanca....



