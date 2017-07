Você está: FabioTV

Record vive inferno astral



Vcfaz - 31 Jul 2017 - 12:54



2017 não é um ano frutífero para a Record. A emissora enfrenta uma série de decisões equivocadas que listaremos a seguir:



1 – Simba: a decisão da Record em apoiar RedeTV! e SBT na disputa com as operadoras de TV paga custou caro. A direção não analisou as consequências que viriam. A Record foi a mais afetada com a perda do sinal na NET e afins. Desabou nos índices de audiência em São Paulo. O “Balanço Geral”, que derrubava diariamente o “Vídeo Show”, agora não consegue atingir a almejada liderança. “Domingo Espetacular” é outro jornalístico combalido. A TV Globo recuperou seus índices de audiência sem a concorrência. Decisão equivocada.



2 – A Casa: a direção errou feio ao apostar no reality de gosto duvidoso. O formato já apresenta fortíssimo desgaste, sobretudo com anônimos. Evidentemente, agora enfrenta perda de audiência.



3 – Reprise de Os Dez Mandamentos: outro erro grave da direção que aposta em uma reprise totalmente inadequada. Entrou em horário equivocado (jamais deveria ser exibida na faixa das 18 horas) e em uma estratégia errada (reta final das novelas da Globo e SBT). Resultado: fuga do telespectador habituado com o Cidade Alerta, que não é de teledramaturgia, e não capturou outra parcela do público que acompanha as tramas das emissoras concorrentes.



4- Belaventura: já comentamos no post anterior. É a “cereja do bolo”. A terceirização pode custar caro.



5 – Sérgio Marone: para a direção da Record, o ator pode ser usado tanto no entretenimento quanto posar de jornalista ao noticiar tragédias no Hoje em Dia, além de atuar em novelas. A emissora não valoriza a sua estrela ao não fortalecer uma imagem em sua carreira artística. Evidentemente, Marone não é jornalista.



6 – Legendários na noite de sexta: mais um grave erro da direção artística da Record. Tirou Marcos Mion, após o apresentador consolidar-se na noite de sábado, após anos de labuta. Jogou a atração na noite de sexta que apresenta um público diferente. Amarga a terceira colocação e enfraqueceu a programação noturna do sábado, inclusive com esfalecimento do “Programa da Sabrina” nos índices de audiência.



7 – Adoção do novo nome: Trocar Rede Record de Televisão para Record TV não surtiu bom efeito. Até mesmo, alguns apresentadores da casa (e jornalistas especializados) ainda se confundem e derrapam ao lembrar da denominação histórica. Pode ser uma bobagem, mas isso quebra o costume do telespectador.



