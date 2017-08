Veja hoje: Novo filme de Woody Allen e temporada de Chopped estreiam nesta segunda, dia 31

Você está: No Controle

Vcfaz - 31 Jul 2017 - 13:09



Jesse Eisenberg, Kristen Stewart e Steve Carell estrelam o novo filme de Woody Allen, " Café Society " que estreia nesta segunda-feira, dia 31 de julho, às 22h, no Telecine Premium . O longa se passa nos anos 30, Bobby é um jovem aspirante a escritor, que resolve se mudar de Nova York para Los Angeles. Ele deseja ingressar na indústria cinematográfica com a ajuda de seu tio Phil, um produtor que conhece a elite da sétima arte. Após um bom período de espera, Bobby consegue o emprego de entregador de mensagens dentro da empresa de Phil. Enquanto aguarda uma oportunidade melhor, ele se envolve com Vonnie, a secretária particular de seu tio. Só que ela, por mais que goste de Bobby, mantém um relacionamento secreto.



Outra opção para conferir nesta segunda, às 22h, é a estreia a nova temporada de Chopped: O Desafio no canal Food Network . A atração é apresentada por Ted Allen. Na competição gastronômica de sucesso, quatro chefs enfrentam-se diante de um júri especializado, que a cada prato elimina um participante até que sobre apenas o vencedor.



O “ Máquina da Fama ” desta segunda-feira, 31 de julho, às 23h15, celebra a sofrência masculina com músicas pra fazer muito macho derramar lágrimas. Patricia Abravanel recebe a dupla Jads & Jadson para cantar músicas que emocionam até os mais brutos. E como eles estão na estrada há muito tempo, também cantam músicas marcantes da sua trajetória numa entrevista musical. No ar no SBT .



O canal Sundance TV exibe a partir das 19h25 o filme The Death And Resurrection Show . Um documentário musical sobre os 30 anos de carreira da banda de pós-punk industrial britânico, Killing Joke.



O filme " Filho de Saul " é destaque no canal MAX , às 23h55. Um prisioneiro de Auschwitz obrigado a queimar os corpos dos mortos na câmara de gás encontra o corpo de uma criança entre os mortos e tenta dar um enterro apropriado, escondido dos oficiais nazistas.



No Eurochannel o público confere o filme " Vida Dura ", às 19h. O jovem polonês estudioso Tomasz, viaja para a Noruega para pegar o dinheiro de um pai que ele nunca conheceu. Chegando lá, ele entra em contato com um grupo privilegiado e bem-intencionado de cidadãos.





