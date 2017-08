Você está: No Controle

Na TV

Veja hoje: Duas comédias estreiam na TV paga nesta terça, dia 1º



Vcfaz - 1 Ago 2017 - 3:21



Pela primeira vez no Canal Brasil , será exibido " Não Se Preocupe Nada Vai Dar Certo ", em cartaz nesta terça, dia 1º de agosto, às 22h, comédia de Hugo Carvana e protagonizado por Tarcisio Meira e Gregório Duvivier. O longa conta a história de Ramon Velasco (Tarcísio Meira) e Lalau (Gregório Duvivier), pai e filho que encontram na comédia e nos trambiques uma boa forma de ganhar a vida, seguindo um único lema: “Não se preocupe, nada vai dar certo!”.



Outra comédia, agora francesa, chega à programação do Telecine Cult , " A Incrível Jornada De Jacqueline ", às 20h15. Fatah, um pequeno fazendeiro argelino, só tem olhos para sua vaca Jacqueline, que ele sonha em ver na grande feira de Agricultura, realizada em Paris. Determinado a levar a vaca até lá, ele a carrega consigo e cruza a França à pé, após pegar um barco para Marselha.



O canal Paramount exibe a partir das 20h o filme " Anjos da Noite - O Despertar ". Após acordar de um coma de mais de 10 anos, Selene descobre que possui uma filha adolescente que é metade vampira e metade lobisomem, que precisará de sua ajuda.



" Doce Vingança 2 " é destaque no Megapix a partir das 22h. Katie se mudou para Nova York para tentar a carreira de modelo. Estuprada, torturada e sequestrada, ela é enterrada viva e deixada para morrer. Mas Katie consegue escapar e agora planeja sua vingança.



A partir das 17h o público confere " Doris, Redescobrindo o Amor " na HBO . Doris se sente rapidamente atraída pelo novo colega de trabalho muito mais novo que ela. Decidida a conquistá-lo, recorre aos conselhos de uma adolescente de 13 anos e se arrisca a viver novas experiências que começam chamar sua atenção.



Quem busca ação poderá conferir " Batman Vs Superman: A Origem da Justiça ", às 22h05, na HBO Plus . Dois anos depois da destruição de Metropolis, a humanidade ainda tenta determinar o papel do Superman no mundo. Para evitar que as ações do Homem de Ferro fiquem impunes, Batman enfrenta Superman, enquanto uma ameaça surge das sombras.



O terror " A última profecia " é destaque das 22h no AMC . Jornalista sensibilizado por tragédia familiar se envolve com a possível influência de alienígenas na vida de uma cidade.



" Sempre Haverá Woodstock " garante muita risada às 23h no Studio Universal . Quando a vida da compositora Catherine Brown desmorona, ela é forçada a enfrentar seu passado. Ao passar o verão em Woodstock, ela descobre que para ter sucesso, ela deve primeiro focar em se autodescobrir.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).