Você está: No Controle

Na TV

Veja hoje: Taylor Lautner e biografia de Dorina Nowill são destaque na TV nesta quarta, dia 2



Vcfaz - 2 Ago 2017 - 2:31



Taylor Lautner estrela " Os Irmãos ", em cartaz no Telecine Premium nesta quarta-feira, dia 02 de agosto, às 20h05. O drama mostra Reymund, que abdicou dos seus sonhos para criar seu irmão mais novo Oliver. Quando a mãe deles, Lola, sai da prisão e está disposta a recuperar a família, Rey decide fugir com Oliver para a costa da Califórnia. Em "Juventude No Oregon" (30 de agosto, às 20h05), quando Raymond comunica a família que decidiu realizar eutanásia no estado de Oregon, seu genro, Brian, fica encarregado de levá-lo até lá. Durante o caminho, Brian tentará ajudar Raymond a encontrar um novo sentido para sua vida. Com Frank Langella, Billy Crudup e Christina Applegate no elenco.



Na animação " Louis & Luca - A Corrida Do Queijo " em exibição no Telecine Pipoca , às 18h30, Louis está empolgado e disposto a provar seu valor com a tradicional Corrida do Queijo que acontece entre sua cidade e a vila vizinha. Para vencer, ele conta com a ajuda de Alfie e de seu melhor amigo, Luca



O filme " Man In The Chair " é destaque na Sundance TV às 23h45. Cameron é um jovem começando a viver e Flash é um homem nos últimos dias de sua vida. O destino os une para que juntos dividam a criação de um filme. Cada um tem um propósito, mas os dois dividem uma paixão.



Os fãs de terror podem conferir " O Homem nas Trevas " no Maxprime , a partir das 20h. Três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. No entanto, quando realizam seu último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Presos no local, eles precisam lutar por suas vidas



" Em teu nome " vai ao ar às 20h no Primebox Brazil . Na trama, jovens universitários do Rio Grande do Sul planejam a derrubada do regime vigente através de luta armada.



O documentário brasileiro " Dorina - Olhar para o Mundo " entra em cartaz a partir das 19h25 no Max Up. Resgata a trajetória de Dorina Nowill, mulher extraordinária que desenvolveu um precursor trabalho de inclusão do deficiente visual no Brasil e no mundo.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).