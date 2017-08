Novo filme da série "Planeta dos Macacos" estreia nos cinemas brasileiros

Você está: No Controle

Vcfaz - 3 Ago 2017 - 0:15



Nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, diversos filmes estreiam nas principais salas de cinema do país.



Um dos grandes destaques da semana é o longa " Planeta dos macacos - A guerra ".



Depois que os macacos sofrem perdas inimagináveis, César luta com seus instintos mais sombrios e planeja sua própria vingança.











O longa " O reino da beleza " também chega aos cinemas com muito drama. Luc, um jovem e brilhante arquiteto cujo talento ainda não foi reconhecido, leva uma vida tranquila com sua esposa Stephanie. Tudo parece perfeito até que, certo dia, ele é convidado para uma conferência em Toronto e acaba conhecendo Lindsay, uma mulher misteriosa que mudará sua vida.











A grande aposta do cinema nacional na semana é a estreia de " O filme da minha vida ". O jovem Tony decide retornar a Remanso, Serra Gaúcha, sua cidade natal. Ao chegar, ele descobre que Nicolas, seu pai, voltou para França alegando sentir falta dos amigos e do país de origem. Tony acaba tornando-se professor, e vê-se em meio aos conflitos e inexperiências juvenis.











Outro drama brasileiro é " Rifle ". Dione é um jovem com hábitos estranhos, que vive isolado com sua família em uma região rural e remota. Mas toda a tranquilidade do local é abalada quando um rico proprietário tenta comprar a pequena propriedade onde ele e sua família vivem. O jovem então começa a carregar sempre um rifle, de forma a defender seu território.











" Os meninos que enganavam nazistas " promete emocionar o público. A aventura de uma criança judia e seu irmão tentando escapar da perseguição nazista na França ocupada.











Outra comédia que chega ao mercado nacional é o francês " Saint amour - na rota do vinho ". Pai e filho decidem deixar seu cotidiano na agricultura e realizar uma viagem pela região vinícola da França. Na companhia de um motorista particular, eles embarcam numa jornada que os permite repensar sobre a própria vida e se conhecerem melhor ao longo do caminho.











Fechando a semana, o destaque fica com " Eva não dorme ".



Um grande especialista é responsável pelo embalsamento do corpo de Eva Peron e, depois de meses de trabalho, atinge um resultado perfeito. Após uma série de golpes ocorrerem no país, com ditadores querendo apagar o legado de Evita, seu corpo torna-se o centro de um confronto que durará 25 anos.













