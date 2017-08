Você está: FabioTV

FabioTV

FABIOTV comemora 13 anos na blogosfera



Vcfaz - 3 Ago 2017 - 0:18



Olá, internautas



Hoje é um dia especialíssimo! Nesta terça-feira, 1ª de agosto, comemoramos 13 anos na blogosfera. Um marco e tanto.



Somos o blog mais antigo em atividade dedicado ao universo televisivo. Enfrentamos as intempéries do sistema do UOL Blogs que apresenta defasagem tecnológica. De uns tempos para cá, percebemos que há um “bug” nos comentários. Uma pena. Isso impossibilita uma maior interação por aqui.



Por outro lado, as redes sociais suprem tal hiato. Estamos no Twitter e Facebook. Há ainda o portal de notícias FABIOTV que, em 2017, comemora 10 anos. E há ainda outros espaços que publicam nossas análises televisivas, como o site VCFAZ.TV.



Continuamos com o espírito independente. Não somos ligados a nenhuma emissora. O blog permite a livre troca de opinião entre a comunidade dos “telemaníacos”. Aqui é um refúgio. Essa é a nossa marca que pretendemos manter nos próximos 10, 20, 30 anos....



Entramos na adolescência. Seguimos em frente!



Fabio Maksymczuk





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).