Música brasileira perde Luiz Melodia. Relembre algumas músicas



Vcfaz - 4 Ago 2017 - 16:47



Morreu nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, no Rio de Janeiro, o cantor e autor Luiz Melodia.



O artista tinha 66 anos e morreu vítima de câncer. Entre seus sucessos está a canção "Pérola Negra".



"Tente passar pelo que estou passando

Tente apagar este teu novo engano

Tente me amar pois estou te amando

Baby, te amo, nem sei se te amo



Tente usar a roupa que eu estou usando

Tente esquecer em que ano estamos

Arranje algum sangue, escreva num pano

Pérola Negra, te amo, te amo"



Diz o cantor em seus versos. Ouça abaixo alguns dos sucessos de Luiz Melodia.













Codinome beija-flor

Luiz Melodia













Negro gato

Luiz Melodia













Suave é a noite

Luiz Melodia













Disritmia

Luiz Melodia













