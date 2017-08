Você está: Novelas

Record

Confira a semana de Belaventura (7 a 12/8)



Vcfaz - 6 Ago 2017 - 18:26



Segunda-feira



Pietra fica cara a cara com Biniek. Ela está apavorada e tenta fugir. Biniek a segura pelo cabelo. Enrico discute com Otoniel e afirma que não irá se casar com Tamar. Brione revela à Laurinda que não consegue parar de pensar em Gonzalo. Laurinda lembra Brione que seu relacionamento com Gonzalo não é aceito por sua família. Carmona fica indignada com a recusa do casamento de Enrico com Tamar e exige explicação do irmão. Pietra luta com Biniek e usa os movimentos de defesa que Enrico lhe ensinou e consegue fugir. Polentina provoca Tácitus. Carmona reclama com seu pai que a postura de Enrico em não casar-se com Tamar é inaceitável. Carmona diz a Otoniel que ela está preparada para ser a sucessora no trono e Otoniel se surpreende. Dulcinéa ajuda Pietra a despistar Biniek. Gonzalo vai até a taverna de Fasltaff reclamar dos altos impostos. Marion está radiante diante de Leocádia sobre o convite para uma visita a Otoniel. Nodier fica furioso com Cedric que elegeu Jacques para ser chefe da guarda. Enrico vai para a floresta a procura de Pietra. Pietra adormece na floresta e quando acorda se surpreende ao ver Biniek na sua frente. Lizabeta entra no quarto de Enrico para avisar que a cerimônia já vai começar e percebe que o irmão não está ali. Jacques fica de joelhos diante de Otoniel que é nomeado cavaleiro. Na floresta, Severo está diante de Pietra após bater muito em Biniek. Pietra está apavorada e Severo tem a caixa nas mãos. Severo pergunta de onde ela conseguiu a caixa e Pietra responde que era de sua mãe. Severo ordena que o leve até sua mãe e Pietra diz que sua mãe está morta. Pietra recorda que Severo é o conde acusado de matar a rainha e diz a ele. Severo nega e diz que irá matá-la caso abra a boca.



Terça-feira



Pietra está apavorada diante de Severo. Biniek está machucado e abatido, incapaz de esboçar qualquer reação. Severo discute com Pietra e quer saber de onde sua mãe roubou a caixa. Pietra ouve o grito de Enrico. Enrico procura por Pietra e encontra alguns cavaleiros de Severo que estão armados. Jacques está radiante, agora como cavaleiro e Otoniel entrega uma espada para ele. Tamar, abatida, toma um chá sob olhares de Páris e Inesita. Pietra jura que não sabe de nada sobre a caixa. Severo acredita que Pietra não tem ideia de nada do que aconteceu no passado, se volta para Biniek e tira a espada para matá-lo. Severo ordena que os cavaleiros amarrem Pietra ao Biniek pois suspeita que ela seja perigosa. Enrico é amarrado pelos cavaleiros de Severo. Dumas visita Tamar junto com Merlino que foi trazido para cuidar de sua saúde. Dumas se declara para Tamar. Lizabeta elogia Jacques que diz que não faz mais que sua obrigação. Enrico está desacordado no chão, com mãos e pés amarrados. Ele desperta, se mexe um pouco, mas cai. Pietra cozinha algo para Severo comer e coloca algumas ervas soníferas. Páris comenta com Quixote que teme por Tamar estar enferma. Merlino prepara uma infusão para Tamar beber. Dumas pede que Tamar fuja com ele e aceite ser a dama de um humilde plebeu. Pietra entrega um caldo para Severo. Severo ordena que Biniek beba o caldo. Biniek bebe o caldo e depois começar a tossir e cuspir sangue. Pietra já corre até Severo e encosta o machado em seu pescoço. Accalon corre até a floresta e encontra Enrico, caído.



Quarta-feira



Accalon está bastante surpreso diante de Enrico que ouve que Severo está vivo. Enrico geme de dor, leva as mãos à cabeça. Pietra ameaça Severo com o machado em seu pescoço. Severo diz à Pietra que a caixa é uma ameaça ao reino e que significaria ruína total. Pietra se assusta. Quixote comenta com Páris que está preocupado com a saúde de sua sobrinha. Tamar diz a Dumas que não pode fugir com ele e que está prometida a Enrico. Severo se desvencilha de Pietra. Severo conta toda a história que envolve a caixa e Pietra se espanta. Otoniel discute com Bartolion por ter escondido que Enrico ajudava Pietra. Cedric diz a Bartolion que ele não poderia ter mentido para o rei. Severo promete sempre contar a verdade para Pietra. Enrico é levado por Accalon até a taverna de Falstaff e é cuidado por Dulcinéa. Bartolion é preso na masmorra. Severo pede que Pietra o leve até Bartolion. Falstaff chega e reconhece Enrico e já faz reverência. Otoniel, Mistral e Nodier e alguns cavaleiros cavalgam apressadamente pelas ruas e algumas pessoas ficam deslumbradas com a presença do rei. Dumas tenta convencer Páris não casar sua sobrinha com Enrico por causa de seu estado de saúde ainda indefinido. Lizabeta revela a Elia que antes achava Jacques insuportável e ao mesmo tempo interessante. Carmona visita Marion no castelo de Valedo. Carmona diz à Marion que fará de tudo para afastar Jacques do castelo. Gonzalo visita Brione no castelo, a beija e a pede em casamento. Otoniel chega à vila e encontra Falstaff e diz que está à procura de Enrico. Cedric está revirando os pertences de Bartolion tentando achar algo sobre a caixa e é quando surge Severo e Pietra.



Quinta-feira



Pietra está chocada diante de Cedric, que fica surpreso ao ver Severo. Fasltaff conta a Otoniel que Enrico já foi embora mesmo ferido e voltou para a floresta. Accalon e Enrico procuram pistas do cordão à beira do riacho. Tácitos caminha orgulhoso pela rua, ao lado de Daros e Gregor. Tácitus se sente animado em fazer parte da busca pelo príncipe. Cedric revela a Severo que sempre o apoiou e que não concorda com as atitudes de Otoniel. Pietra o encara com desconfiança. Bartolion na masmorra, parece atordoado por causa das lembranças. Bartolion vê algumas imagens entre as rachaduras da prisão e decifra o enigma da caixa. Cedric diz a Severo que Pietra pode ser uma ameaça para os planos deles. Carmona chora bastante ao lembrar de sua mãe. Tácitus se aproxima, assustado, respeitoso. Carmona disfarça o choro. Severo manda chamar Fernão e diz a ele que Cedric já sabe que ele está vivo. Otoniel e Mistral ficam pasmos diante de Enrico e Accalon que diz ter visto Severo na floresta. Jacques ouve tudo sem ser visto. Tiana diz a Gonzalo que eles nunca serão nobres e que deve pensar com cuidado se está disposto a enfrentar tudo pelo amor de Brione. Jacques está furioso diante de Marion e acusa a mãe de ter forjado tudo para que ele se aproximasse do castelo e se tornasse um cavaleiro. Jacques conta a sua mãe que ouviu Enrico dizer que seu pai está vivo. Mistral agradece Accalon por ter socorrido Enrico. Pietra propõe uma aliança a Severo.



Sexta-feira



Severo encara Pietra, que está firme diante dele. Severo diz à Pietra que ela está propondo uma aliança por causa de sua mãe e que, ela quer interrogar Cedric porque imagina que os dois tiveram algum contato no passado. Severo diz que Cedric sempre chamou sua mãe de bruxa. Marion está atordoada diante de Jacques, bastante surpresa com a revelação. Severo propõe à Pietra que procure por Bartolion e lhe pareça confusa, arrependida de ter fugido. Bartolion entra com Cedric imobilizado e Otoniel e Enrico se surpreende com o que veem. Corinto observa Solimara mexer um caldo. Corinto tenta provar o caldo, mas Solimara lhe dá uma colherada na mão. Lizabeta tenta conversar com Carmona, sem sucesso. Leocádia conversa com Jacques que está desapontado. Marion acusa Fernão de estar em conluio com Severo. Fernão disfarça. Pietra conta a Biniek que Severo quer que ela engane Bartolion para obter informações da caixa. Biniek diz à Pietra que os dois correm perigo e que serão descartados por Severo assim que ele descobrir informações da caixa. Biniek diz à Pietra que ela deve pedir proteção ao rei, e que Severo é procurado há anos. Pietra fica confusa. Jacques pede a Enrico que fale sobre as suspeitas de seu pai estar vivo. Otoniel lamenta a Bartolion que ele tenha sido levado à masmorra. Lizabeta pede a Enrico que interceda por Jacques e lembra que ele salvou sua vida. Nodier vai até o quarto de Carmona e diz que se Severo estiver vivo, Jacques será acusado de ter participado de uma conspiração. Jacques entra na sala do trono e encosta sua espada no chão e jura fidelidade ao rei, e diz que não sabia de nada sobre o paradeiro de seu pai. Fernão vai até a oficina de Joniel e procura por Gonzalo e pede uma encomenda para fazer uma caixa exatamente igual como a que está no desenho. Bartolion revela a Enrico o mistério que diferencia as quatro caixas lendárias. Enrico fica surpreso ao saber que a chave para a caixa de Pietra está no cordão que ele perdeu. Enrico descobre que Pietra é a mulher que sempre procurou. Bartolion diz que mais do que nunca Enrico precisa encontrá-la. Pietra caminha pela floresta até que se depara com Jacques. Pietra pede que a deixe passar e Jacques diz que só a deixa passar se ela contar onde está Severo.





