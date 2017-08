Você está: Novelas

Confira a semana de Mil e uma noites (7 a 12/8)



Vcfaz - 6 Ago 2017 - 18:27



Segunda-feira



Burhan quer visitar Sherazade em seu trabalho. A intimidade entre Sherazade e Burhan deixa Onur desconfiado. Sherezade não consegue mais resistir ao amor de Onur. Depois do projeto de Istambul, a Binyap começa a receber várias propostas. Anuska vai voltar para a Rússia, já que não é mais bem vinda à casa de Burhan. Kerem e Bennu viajam juntos por causa de um projeto. Sherazade se arruma para encontrar Onur sem saber que um novo perigo a aguarda. Sherazade vai para o hospital após ser agredida. Onur está tomado por raiva e vingança.



Terça-feira



Burhan tenta reaver o apartamento que Ali Kemal deu a Yansel. Ali Kemal não consegue esquecer Yansel e sofre muito por isso. Ele quer reatar seu relacionamento com ela já que sua mentira foi desmascarada por Fusun. A tia de Onur quer conhecer Sherazade. Burhan suspeita do relacionamento de Sherazade e Onur. Burhan segue satisfeito com sua vida depois que desenvolveu uma boa relação com Kaan, na ausência de Sherazade. Onur pede Sherazade em casamento mais uma vez. Zeynef tenta acabar com o relacionamento de Kerem e Bennu. Burhan toma uma decisão importante em relação a sua herança. Bennu tem uma grande decepção.



Quarta-feira



Bennu acredita que está sendo traída e tenta se suicidar. Kerem descobre que Zeynef estava armando contra ele e planeja uma vingança. Fusun consegue o seu dinheiro após ser enganada pelo seu investidor, porém as surpresas não acabam por aí. Mesmo sem aprovação de Fusun, Ali Kemal e Yansel continuam se encontrando. Nadide fica brava com Fusun pelos boatos que ele anda espalhando. O fotógrafo publica fotos de Sherazade na revista mesmo sem o consentimento dela. Kerem manda queimar as fotos de Sherazade na exposição. Sherazade vê Onur com outra mulher na festa da Binyapi e fica com ciúmes. Nadide e Burhan brigam com Fusun e ameaçam expulsá-la de casa.



Quinta-feira



Zeynef planeja uma vingança depois de ser humilhada. Onur e Sherazade discutem porque ele quer fazer uma festa de casamento. Burhan parabeniza Sherazade pelo casamento. Onur sofre um atentado e passa por uma cirurgia. Kerem começa a investigação sobre o crime. Sherazade fica com Onur no hospital. Burak é preso no Marrocos. O advogado de Burhan ameaça Yansel para que ela devolva o apartamento.



Sexta-feira



Gani enfrenta dificuldades financeiras. Kerem descobre quem tentou matar Onur. Burhan toma uma decisão surpreendente sobre sua herança. Yansel passa mal. Onur marca a data do casamento. Kerem fica chateado após a conversa com Sherazade. Bennu desiste da sua relação com Kerem. Onur tem outro crescimento profissional. Ali Kemal deixa sua casa já que Yansel está com complicações em sua gravidez. Feride não consegue evitar o casamento e dá conselhos para Sherazade.



Sábado



Uma decisão que Sherazade toma em relação ao seu casamento deixa Onur muito nervoso. Seval enfrenta dificuldades para deixar Kerem e Bennu próximos. Mihriban procura um novo emprego. A decisão que Burhan tomou em relação à sua herança deixa Sherazade chocada. Feride e Betul brigam. Sherazade não sabe se vai convidar Nadide e Burhan para o casamento. Ali Kemal quer se divorciar, mas Fusun não sabe que Yansel está grávida. Gani tem novas soluções para seus problemas financeiros. Melek está confusa ao saber dos sentimentos de Zafer por ela. Seval fica com medo que Kerem faça algo irresponsável.





