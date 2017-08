Você está: Novelas

Confira a semana de Carinha de anjo (7 a 12/8)



6 Ago 2017



Segunda-feira



Cecília aceita o convite de Madre Superiora e irmã Fabiana para que ela volte a ser professora do internato. Frida vai com Luciano ao apartamento de Dulce Maria, mas a pequenina não gosta da surpresa. A carinha de anjo consegue fazer os dois irem embora e conta para a Tia Perucas que Frida percebeu que ela não anda e, com isso, a irmã de Luciano ficará feliz. Franciely pergunta para Ribeiro se ele quer namorar com ela. O policial aceita, mesmo que tenha que manter o relacionamento em segredo. Frida e Luciano vão até o apartamento de Juju e pedem desculpa pelos últimos acontecimentos. Cecília chega na casa de Dulce Maria e conta para Gustavo e Estefânia que, além de voltar a ser professora do internato, também chegou em uma conclusão com a psicóloga da carinha de anjo para fazer ela lhe perdoar. Haydee diz para Flávio que prefere ele com uma mulher pobre do que com uma anciã como Noemia.



Terça-feira



Cecília conversa com Dulce Maria e conta para ela que recebeu dois convites de emprego, um para trabalhar em uma escola em outra cidade e outro da Madre para voltar a ser professora do internato. Cecília diz que quer um conselho de Dulce Maria para se decidir. Dulce tem uma resposta inesperada e diz para ela: "Boa viagem". Cecília chora e antes de sair diz que se ela quiser que ela fique é só avisar. A mãe da Adriana telefona para Madre Superiora para dizer que a menina não para de chorar desde que descobriu que Dulce não pode mais andar. Madre convoca todos para tentar descobrir quem do colégio contou isso para Adriana. Cecília chora compulsivamente por acreditar que Dulce Maria não gosta mais dela e ao descer as escadas na sala do apartamento tropeça e cai. Gustavo pega Cecília no colo e coloca no sofá. Dulce Maria escuta as falas altas e se preocupa. A carinha de anjo acredita que é sua culpa e tenta chamar o pai, mas ninguém consegue escutar. Cecília diz que está melhor da queda. Dulce Maria aparece na escada andando e pede para que Cecília não vá mais embora. Todos se emocionam com Dulce caminhando e dizendo: "Eu posso andar. Não precisa mais ir embora". Todos se abraçam e choram. Frida fica triste ao saber através de seus pais que Dulce não andará mais. A pequena conversa com Bárbara e diz que se sente culpada. Dulce diz para Gustavo que além de ver Cecília todo dia no colégio ainda pode ficar com ela em casa no sábado e domingo.



Quarta-feira



Gustavo pega nas mãos de Cecília e diz que ela é muito especial para Dulce, para ele e toda família. Os Lários preparam um jantar para comemorar que Dulce Maria voltou a andar. Noemia vai até a casa de Flávio para jantar com ele e Haydee. Noemia chama Haydee de "Dede" e lhe presenteia com flores. A mulher diz que ela escolheu especialmente a que ela tem alergia. Sem Flávio ver, Noemia pergunta se ela tem algum namorado e Haydee responde que não por opção. Noemia diz: "Por opção deles". Cristóvão, Verônica e Fátima chegam ao apartamento de Dulce. Enquanto isso, Haydee joga sopa em Noemia como se fosse acidente. Noemia fica irritada e joga sal com pimenta em cima de Haydee. A mãe de Flávio joga sopa dentro do vestido e as duas terminam jogando pão uma na outra. No dia seguinte, Verônica diz para Fátima e Cecília que vai convidar Gustavo para almoçar com ela e Dulce. Verônica diz para Cecília que ela precisa demonstrar que ama Gustavo, pois Verônica não sabe disse e depois pode ser tarde. A família de Inácio e Diana vai até o concurso "Garotas da Pista", no qual Rosana vai ser uma das concorrentes. Franciely diz que fará maquiagem e cabelo da amiga, mas o resultado não é bom.



Quinta-feira



Gustavo e Dulce chegam na casa de Fátima. Verônica chega pronta, mas Dulce diz que prefere almoçar lá mesmo com todo mundo junto. Flávio diz que Haydee precisa pedir desculpa para Noemia, pois ela é a única chance deles saírem do buraco e dela conseguir um cargo para ele na empresa de Gustavo. Rosana diz para Francieçy que não vai mais competir. Madre Superiora comunica as irmãs que Cecília vai voltar a dar aulas no internato. Fabiana sugere fazerem uma festa e Madre autoriza uma pequena comemoração pela volta de Dulce. Franciely se veste com roupa de Rosana e assume o triciclo para o desfile. Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, Nicole decide telefonar após muito tempo para a mãe, Haydee, no Brasil. Nicole conta para a mãe que está vivendo bem, encontrou o homem dos sonhos, que possui mais dinheiro que Gustavo, além de ser tão velho que está prestes a casar. Nicole conta que vai voltar para Doce Horizonte após estar viúva, milionária e decidida a se vingar, inclusive de Flávio. No concurso, Franciely samba aos gritos de "já ganhou". Franciely vence o concurso. Mais tarde, a mulher tira uma selfie no sofá da família Lários, quando todos chegam.



Sexta-feira



Dulce Maria encontra a mãe em seus sonhos e decide dar uma vacina nela para que não suma. Fátima diz para Cecília que ela precisa tomar coragem para se declarar. Neste exato momento chega Fátima, que pede desculpa por ter escutado, mas questiona quem precisa se declarar, pois ela está na mesma situação. Nos sonhos, Dulce leva sua amiga, Ana Julia, para conhecer Tereza. Mais tarde, Dulce Maria chega no internato e é recebida com aplausos e uma apresentação musical para a carinha de anjo. Em seguida, Cecília chega ao colégio, pela primeira vez sem o hábito. Haydee vai atrás de Peixoto para pedir uma investigação.





