Confira a semana de Chiquititas (7 a 12/8)



6 Ago 2017



Segunda-feira



Maria continua a falar com as Chiquititas. Eles perguntam como ela conseguiu ficar tanto tempo sem falar. Maria diz que apenas conseguiu. Dani volta do médico. Maria e Dani se abraçam. Francis prepara uma surpresa romântica para Clarita no Café Boutique. Clarita diz que está se sentindo a Maria Cecilia, pois Tobias é sempre romântico com ela. A garota afirma ter gostado da surpresa. Ele preparou uma mesa com o doce preferido dela sob luz de vela. Carol vai à Mansão dos Almeida Campos apoiar Junior, que acredita que Gabriela morreu num acidente de helicóptero. Carmen, que está na sala, tenta fazer com que Carol vá embora. Carol diz que se não encontraram o corpo de Gabriela, pode ser que ela não esteja morta. Samuca apresenta aos demais meninos do orfanato as máquinas Caça-Fantasmas construídas pelo avô dele. Os Chiquititos decidem investigar se existe algum fantasma no orfanato, pois Neco garante que viu um vulto. Os meninos saem à noite pelo orfanato para caçar fantasmas, embora Samuca diga que eles não existem. Pata, Ana e Bia assustam os meninos que não percebem a presença delas. Ao averiguarem as gravações de áudio, os meninos notam as risadas das Chiquititas e percebem tudo. Na sala, todos ouvem um barulho e se assustam. Cris imprime a história que Mili escreveu, sem ela saber, para entregar para JP. Cris conta para Vivi que isso é para dar um empurrão num futuro relacionamento deles. Renata recebe a carta sem remetente e abre a correspondência sem entregá-la a JP. O pneu da bicicleta de Bel fura na rua. Rafa está passando pelo local e se oferece para ajudar Bel a levar a bicicleta até a casa dela. Janjão e Tatu aparecem para atrapalhar a conversa. Os meninos dizem que eles levarão a bicicleta. Rafa responde que aquela é a área dele e que os dois devem baixar a bola. Os meninos não se intimidam.



Terça-feira



Bel agradece a ajuda que Rafa lhe ofereceu, mas diz que é melhor deixar Janjão e Tatu levarem sua bicicleta. Rafa vai embora. Os dois meninos dizem que Bel precisa parar de falar com a "Baleia Órfã" e com as demais Chiquititas. Bel não concorda, mas também não diz nada. JP diz para Renata que amou o texto que recebeu. Renata se aproveita da situação e diz que foi ela quem escreveu. JP fica surpreso e aconselha sua namorada a inscrever o texto no concurso literário que a mãe dele, Linda (Ana Paula Vieira), está promovendo. O texto foi na verdade escrito por Mili e enviado de maneira anônima por Cris para JP. Cris vê na internet informações sobre o concurso literário e aconselha Mili a inscrever seu texto. Mili diz que não, pois a mãe de JP é a organizadora do concurso e lhe trata de maneira ríspida. Clarita conta para Érica que ainda não está namorando Francis, pois ele é tão romântico que não toma iniciativa nem para beijá-la. Maria Cecília está preocupada com o desaparecimento de Tobias. Eduarda chama Shirley Santana para conversarem. Eduarda conta para a amiga como conheceu seu ex-marido, Oscar, e que agora que estão próximos várias coisas que ela sentia estão voltando. Na mansão dos Almeida Campos, começa a leitura do testamento de José Ricardo para Junior e Carmen. Miguel, que está na mansão escondido, escuta tudo. Existe algo pré-combinado entre Carmen e o advogado de José Ricardo. Janu e André passam em frente ao orfanato. Pata, escondida, molha a menina com a mangueira. Janu entra no orfanato e exige saber quem a molhou. Pata aparece, finge não ter sido a responsável e ri muito da menina encrenqueira. O falso testamento é lido e o Orfanato Raio de Luz e quase toda a herança ficam para Carmen. O Café Boutique para Junior, que não entende o testamento. Todos contam para Carol como se sentem com as maldades ditas por Janu. Miguel acha que José Ricardo é frio e que não teve coragem de assumir sua neta nem após a morte. Miguel passa a pensar que Carmen talvez tenha planejado tudo sobre o testamento com o advogado. Cris revela que inscreveu a história de Mili no concurso literário sem a permissão dela e que inventou um outro nome para evitar dela ser barrada: Açucena. O lugar onde Junior ficou refém na Amazônia foi desfeito e os criminosos presos. Junior leva Simão (Jitman Vibranovki), que também era refém e o ajudou a fugir do cativeiro, para passa uma temporada na mansão dos Almeida Campos. Na escola, Janu cola chiclete no cabelo de Pata sem que ela perceba. Janu e Pata brigam e puxam os cabelos uma da outra. A professora (Flávia Viana) aparece, Janu corre e Pata é comunicada que ficará de castigo com André, que chegou no momento em que Janu correu. Mais tarde, Carmen avisa todos do orfanato que é a proprietária do Raio de Luz e que por isso voltará ser a diretora do local. A mãe de JP lê os textos inscritos no concurso e nota que o texto de Mili (que está com outro nome) é o mesmo que Renata diz ter escrito. O representante de um cartório, doutor Mendes (Luis Amorin), vai ao orfanato e revela que José Ricardo deixou uma carta assinada e registrada com o nome de quem deveria assumir a direção do orfanato após sua morte. Para desespero de Carmen, atual dona do local, Carol é anunciada nova diretora. As chiquititas vibram e Carol se emociona.



Quarta-feira



JP fala para Cris que leu a história de Açucena, que na verdade é Mili. Cris inventa que Açucena é prima de consideração de Mili. JP conta que outra pessoa diz ter escrito a história e que gostaria de conhecer quem escreveu. Cris conta para Mili que ela terá que se vestir como outra pessoa e fingir ser Açucena para a história não piorar. JP discute com Renata, que assume não ter escrito a história. Pata e André acabam conversando e se dando bem. O menino a acompanha até o orfanato após o castigo. Junior faz uma reunião com Armando e Maria Cecília para anunciar que herdou as empresas do Café Boutique. Ele promove Maria Cecília, e Armando fica enciumado. Shirley Santana é chamada no orfanato para tratar do visual de Simão. Após toda mudança no visual, Simão fica com melhor aparência. Pata desabafa com Mili que nenhum garoto gosta dela e que isso a deixa triste. Mili diz que acha que ela está gostando de alguém. Carmen conta com a ajuda de Matilde, que finge ser Ernestina, para fazer de tudo para tirar Carol da direção do orfanato. As duas também tampam a porta do porão do orfanato, onde Miguel fica escondido.



Quinta-feira



As chiquititas fazem um café da manhã especial para comemorar o primeiro dia de direção de Carol. Todos falam como se sentem felizes com a escolha dela. Carol fica emocionada e alegre. Eduarda e Oscar vão fazer exercícios na praça. Maria Cecília sofre por não ter notícias de Tobias. Oscar convida Eduarda para ir morar com ele na praia. Mili está entre os finalistas do concurso de literatura. Miguel está preso no porão. Maria Cecília e Tobias se reencontram por acaso. Maria Cecília conta tudo o que aconteceu e revela que não desistiu dele. Os dois se abraçam emocionados. Ele aparece montado num cavalo branco, pois estava trabalhando como ator numa filmagem. Miguel descobre espaços entre as paredes do orfanato. Vivi sugere que Mili se caracterize como Açucena. Mili diz que não é atriz e que não irá para a premiação. Tobias diz que levará adiante a carreira como ator, pois está feliz. "Eu te amo Tobias e é com você que eu quero ficar", diz Maria Cecília antes do beijo dos dois. JP deixa um cartão para Mili entregar para Açucena, sem saber que são a mesma pessoa. Mili acaba sendo convencida a se caracterizar de Açucena e ir à premiação do concurso. Maria Cecília chega em sua casa com Tobias e avisa seus pais que os dois estão juntos. Peruca loira, lenço no pescoço e um óculos: Açucena está criada.



Sexta-feira



Eduarda surta ao saber da decisão de Maria Cecília em ficar com Tobias. Cris e Vivi ajudam Mili a criar um novo caminhar e jeito de falar para que JP não perceba que Açucena é ela. Todos chegam à sala de aula. Na lousa uma mensagem escrita por Janu para Pata: "Sai Fora Menina de Rua". Pata fica irritada. Matilde chega à conclusão que Carmen está tentando tirar proveito dela. Pata pede ajuda de Bia para darem o troco em Janu. Bia mexe nas coisas de Janu e descobre um coração no caderno dela com o nome de André. Pata e Bia vão usar essa descoberta para se vingarem. Elas contam isso para Rafa, Binho e Thiago. Bia diz que irá marcar um encontro falso entre os dois. Eles vão fazer André acreditar que é um encontro de amigos e Janu achar que será um encontro romântico. Fernando leva flores para Carol na diretoria do orfanato. Matilde vai até a mansão dos Almeida Campos falar com Carmen. Matilde aproveita que Carmen não está na mansão e procura o testamento de José Ricardo. Ela descobre o testamento real, que diz que Mili é neta de José Ricardo. Matilde também encontra o falso testamento. Janu e André encontram os bilhetes em suas mochilas com as falsas mensagens e caem no plano.





