Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de O que a vida me roubou (7 a 12/8)



Vcfaz - 6 Ago 2017 - 18:37



Segunda-feira



Adolfo pede Josefina em casamento. José Luiz chega na casa de Montserrat e Alessandro para visitar sua filha. Montserrat conversa seriamente com José Luiz e pergunta porque está pedindo a guarda da filha. José Luiz diz que ela não é um bom exemplo para a filha por ser como sua mãe. Montserrat dá uma bofetada no homem. Carlota telefona para Demétrio e Montserrat e pede para eles visitarem sua mãe que está há vários dias sem comer e tomar banho. Pedro telefona para Adolfo e comenta que Josefina está muito elegante. Quando ele se volta para vê-la Adolfo corre para evitar que Josefina seja atropelada. Renato pede a Esmeralda que seja sincera e diga o que a incomoda. Nádia está prestes a se deitar quando Vítor chega a tempo de detê-la, pois sua cama está cheia de escorpiões. Montserrat e Demétrio levam Graziela ao hospital. José Luiz chega na casa da família Medina com Vítor e Nádia para ver o que aconteceu.



Terça-feira



Graziela discute com os filhos por causa da venda da casa. Josefina flagra Adolfo dormindo em seu carro portando um revólver e ele se justifica dizendo que viu pessoas suspeitas rondando a casa e decidiu vigiar. Vítor volta com Nádia para casa e tenta acalmá-la dizendo que Demétrio vai investigar a suposta volta de Pedro Medina. Montserrat fica sabendo que sua mãe recusou o tratamento e sua saúde inspira cuidados. Esmeralda ouve Erick cantar e ao terminar se aproxima junto com seu filho. Erick a elogia, diz que ela dança muito bem e pergunta se é casada. Ao saber que Esmeralda é solteira a convida para jantar. Demétrio e Renato procuram José Luiz para fazer algumas perguntas sobre a noite me que Pedro Medina desapareceu. José Luiz fica indignado e diz que está sendo acusado de algo muito grave. Renato diz que há muitos pontos obscuros na noite em que Pedro supostamente foi morto.



Quarta-feira



Nádia fala com Montserrat sobre os escorpiões em sua cama e da possibilidade de Pedro Medina estar vivo. Montserrat fica surpresa com a notícia. Kevin encontra Sofia na cafeteria e pergunta por Macário. Ela responde que é seu marido e pergunta o que quer com ele. O rapaz responde que ele é seu pai e deseja conhecê-lo. Montserrat está no restaure com os filhos quando chega José Luiz, que em determinado momento atende o celular de Montserrat e diz para Alessandro que sua mulher o convidou para almoçar. Alessandro pede para falar com Montserrat e pede a ela que saia do restaurante sem dizer nada por ela estar correndo perigo. Macário chega a cafeteria e Sofia diz que seu filho está esperando por ele. Josefina conta para Nádia que vai se casar com Adolfo mas pede a ela que não comente nada com Vítor. Montserrat vai procurar José Luiz e pergunta se é verdade que está ajudando Pedro Medina. Ele nega, mas Montserrat deixa claro que se descobrir que suas suspeitas são verdadeiras não voltará a ver sua filha.



Quinta-feira



Montserrat sai da igreja e encontra seu carro pichado com uma frase ofensiva. Ela culpa José Luiz, que nega qualquer participação e num comentário malicioso diz que deve ser pela reputação que tem na cidade. Pedro Medina sequestra Adolfo e exige que acabe com a vida de Ezequiel senão Josefina sofrerá as consequências. Graziela pede ao filho que nunca a abandone e pede que ele lhe dê um abraço. Os capangas contratados por Medina pressionam Adolfo para que siga as ordens do "chefe", mas quando tentam atacá-lo Adolfo desarma os dois e os mata. Renato flagra Esmeralda com Erick e faz uma cena de ciúmes. Montserrat se despe para tomar banho, vê uma silhueta e se depara com José Luiz. Indignada pergunta como entrou e ele, cínico, responde que é o chefe de polícia da cidade. Renato critica Esmeralda por sair com outro homem ainda estando casada. Ela responde que estão separados e que a cada dia se convence mais de que isso é o melhor. Maria entra disfarçada de Montserrat na delegacia para visitar Alessandro.



Sexta-feira



Macário comenta com o padre Anselmo que não tem certeza que Kevin seja seu filho e está preocupado com a atenção que Sofia está dando a ele. Padre Anselmo o aconselha a não negar a ele o calor de um lar. Montserrat vai até a delegacia visitar Alessandro. Ao ouvi-la lhe confunde com Maira e pede que vá embora. Montserrat pergunta o que aconteceu para agredir José Luiz. Maria, em seu apartamento, tem alucinações com Alessandro. Ao ser libertado, Alessandro pede explicações a José Luiz por ter invadido sua casa na sua ausência. Adolfo se confessa com padre Anselmo e diz ter medo que Pedro Medina faça mal a seus entes queridos. O sacerdote o aconselha a avisar as autoridades mas ele se nega. Carlota e Ezequiel se preparam para sair quando padre Anselmo chega para preveni-los que estão correndo perigo. Alessandro presenteia Montserrat com um carro novo depois que o seu foi pichado. José Luiz chega nesse momento e se depara com o presente.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).