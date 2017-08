Você está: Novelas

Confira a semana de No limite da paixão (7 a 12/8)



6 Ago 2017



Segunda-feira



Ana Cristina e Otávio trocam juras de amor. Caetana pergunta para Frida o que acontecerá se Otávio insistir em fazer o teste de DNA e descobrir que o filho não é dele. Frida diz que esse problema já está resolvido, mas se nega a contar o que fez. José Alfredo tenta convencer Santinha a não entregar seu filho para adoção. Caetana diz para Frida que ela não tem nada a temer então deve tomar a iniciativa de fazer o teste pois o Otávio já não está interessado em fazê-lo. Otávio e Ana Cristina comunicam ao Sr. Manuel que decidiram voltar a se casar. José Alfredo diz para Gabriel que foi testemunha do estupro contra Santinha e que ele terá que se responsabilizar pela filha ou terá que se entender com a justiça. Tobias diz para Gabriel que é conveniente que continue lutando para ele já que ficou com os negócios do Aldir. José Alfredo decide denunciar Gabriel por estupro. Paulo diz para Otávio que o viu beijando Ana Cristina e entendeu que não tem mais nada a fazer na cidade, por isso irá embora sem se despedir de Ana Cristina. Dr. Edgard informa para Otávio que o resultado do teste de DNA prova que ele é o pai apenas do filho de Frida. Dr. Edgard pergunta a Ana Cristina se ela bebeu e fumou durante a gravidez pois seu bebê apresenta todos os sintomas de uma gravidez malcuidada e por isso sua saúde é bastante delicada com a necessidade de cuidados especiais. Otávio diz para Ana Cristina que já comunicou a Frida que não pretende se casar com ela. Nesse momento Frida entra com o resultado do exame de DNA e diz para Ana Cristina que Otávio pode tomar a decisão que quiser, mas antes tem que ver o resultado dos exames. Ela entrega uma cópia para que a mulher também tome conhecimento. Ana Cristina fica assombrada ao ler o resultado onde consta que Otávio não é o pai de seu filho.



Terça-feira



Otávio diz a Ana Cristina que o resultado dos exames não muda sua decisão de se casar com ela. Otávio solicita um novo teste de DNA. O depoimento de José Alfredo contra Gabriel não é considerado como prova, pois ele não presenciou a cena, apenas ouviu. Frida diz a dona Josefa que se Otávio se negar a casar com ela terá que lhe entregar toda a fortuna da família Vila Real por ser a mãe do herdeiro que o Sr. Fernando pediu em testamento. José Alfredo diz a Rosália que já sabe que ela não é sua mãe, mas que a ajudará a encontrar seu filho em retribuição a toda atenção que teve com ele. Otávio diz a Ana Cristina que já está com os resultados dos exames e que não há nenhuma dúvida de que ele não é o pai de seu filho. Desolada com o resultado do exame, Ana Cristina diz para Otávio que não vai se casar com ele enquanto não conseguir limpar seu nome e poder provar que ele é o pai de seu filho. Otávio diz a Ana Cristina que Otávio comentou com ele que em breve voltarão a se casar. Ela diz que não pretende se casar porque não quer viver atormentada pelas dúvidas de Otávio. Caetana tenta se justificar com Frida e diz que nunca disse que Rosália era sua mãe, pois sabia que se envergonharia dela. Maciel propõe a dona Josefa que coloque a fortuna Vila Real em seu nome. Ela diz que vai consultar o tabelião sobre o assunto. Frida estranha a presença do tabelião e Otávio diz que ele veio para acertar alguns detalhes com sua tia sobre o testamento. Frida diz que como mãe do único herdeiro ele deve acompanhar a conversa para defender os interesses de seu filho. O tabelião faz uma explanação detalhada sobre os direitos do herdeiro. Frida diz ao Otávio que caso ele insista em se separar dela para se casar com Ana Cristina, não colocará as mãos em nenhum centavo da fortuna e nunca mais verá seu filho. Caetana chega ao jantar de aniversário de Juliana e, surpresa com a presença de Gabriel, pergunta o que ele está fazendo ali. Maciel entra no quarto de Maria Madalena, reivindica seus direitos de marido e diz que a fará sua mulher.



Quarta-feira



Maciel tenta obrigar Maria Madalena a ter relações com ele. Ana Cristina pergunta ao avô se ele tem notícias do Paulo. Otávio diz para Ana Cristina que Paulo decidiu ir embora quando soube que eles voltariam a se casar. Ana Cristina diz para Otávio que se sentiria mal se aceitasse se casar com ele, pois não conseguiria viver com o remorso de tê-lo separado de seu filho e provocado seu desligamento da fábrica da qual dependem tantas famílias. Maciel comenta com Gabriel que sua mãe o expulsou de casa só por que ele tentou dormir com ela em seu quarto. Gabriel conversa com a mãe sobre o assunto, diz que ela não pode desprezar o marido e ameaça ir embora de casa se Maciel lhe abandonar. Otávio apresenta Vicente como o novo administrador da fábrica e a notícia deixa Maciel irritado. Manuel ouve quando Lucília diz a dona Josefa que Juliana é a única filha de Rogério e, imediatamente, entra na conversa para lembrá-la que ela sabe perfeitamente que Ana Cristina também é filha dele. Rebeca diz ao Gabriel que ele não é filho de Maria Madalena. Lucília diz a Caetana que está cansada de ser chantageada por ela. Otávio percebe que seu filho tem um sinal idêntico ao de Ana Cristina. Gabriel não acredita em Rebeca e a acusa de ter inventado essa história por que tem inveja de sua mãe. Maria Madalena diz a Rebeca que, pelo bem de Gabriel, ainda não deve lhe dizer a verdade. Otávio diz a dona Josefa que seu filho se chamará Fernando, pois não quer continuar guardando rancor de seu tio. Ana Cristina diz ao avô que seu filho se chamará Fernando em homenagem ao homem que a amou como uma filha.



Quinta-feira



Juliana e Gabriel se encontram em um restaurante. Frida se aproxima e ironicamente diz para Gabriel que seus pais estarão presentes no seu casamento. Otávio leva para Ana Cristina uma foto da sua mãe. Rogério, que está com ela, fica surpreso ao ver a foto e passa mal. Inconformado com a notícia de que a fortuna dos Vila Real passará para as mãos de Frida, Maciel a ameaça e lembra que se o bebê morrer as coisas ficarão como antes. Frida diz que não se importa se o bebê morrer, mas só depois de tê-la deixado milionária. Maria Madalena tenta levar a filha de Santinha, mas Célia a impede de levar a criança. Otávio pede perdão para Rogério por ter lhe ocultado que Ana Cristina é sua filha. Manuel conta para Rogério como foi que Ana Cristina entrou na sua vida e o motivo pelo qual não o procurou. Moisés diz que soube que Leonela o abandonou pois descobriu, por uma amiga, que ele a enganava com outra mulher. Ele conta também que o Sr. Fernando amou tanto Leonela que decidiu cuidar de Ana Cristina como se fosse sua própria filha. Frida leva Juliana até a casa de Maria Madalena com a intenção de que ela se encontre com o Gabriel. Rosália leva José Alfredo para a casa de Maria Madalena e diz a ela que ali é o lugar dele. Gabriel, irritado, diz a Maria Madalena que se José Alfredo voltar para a casa ele vai embora para sempre. Os filhos de Frida e Ana Cristina ficam doentes e são internados na terapia intensiva. Uma enfermeira diz para Otávio que o mais grave é o filho de Ana Cristina. Maciel promete a Maria Madalena que vai tentar convencer Gabriel a voltar para a casa. Desesperada com a atitude do filho, Maria Madalena diz ao Maciel que fará tudo que ele quiser se conseguir trazer o Gabriel de volta. Ana Cristina pede para Rogério que a acompanhe até a capela para rezar pelo seu filho.



Sexta-feira



Maciel telefona para Frida e, ironicamente, pergunta pela saúde de seu filho. Frida, furiosa, diz ao Maciel que o advertiu para que não fizesse nada contra o menino pois é graças a ele que a fortuna dos Vila Real lhe pertence. Maciel responde que a intenção é justamente que ela não fique com nada. Maria Madalena diz ao José Alfredo que está disposta a lutar pela guarda da neta nem que tenha que enfrentar a oposição de Célia. Maciel coloca droga na bebida de Maria Madalena e ela perde os sentidos. Quando Maria Madalena volta a si encontra Maciel em sua cama e ele a faz acreditar que ela insistiu para que tivessem relações. Dr. Edgard informa a Otávio e Ana Cristina que seus respectivos bebês estão fora de perigo. Rogério pergunta a Lucília se ela tem ideia de quem pode ter dito a Leonela que ele a enganava. Leonela responde que só sabe que ela o abandonou pelo Sr. Fernando Vila Real e pergunta quem lhe garante que Ana Cristina não é filha dele e não sua. Maciel, ironicamente, diz a Lucília que ela é uma malvada e que o mais provável é que ela tenha dita a Leonela que Rogério a enganava para poder ficar com ele e com o seu dinheiro. José Alfredo encontra Otávio no hospital e o acusa de ter lhe roubado a sapataria. Otávio pede explicações ao Maciel para esclarecer o episódio da sapataria e ele acusa Tobias de ter agido sem o seu consentimento. Frida diz ao Otávio que se ele não se casar com ela assim que o bebê sai do hospital, vai levá-lo para muito longe. Ana Cristina pede para Otávio que, mesmo que se separem, permita que continue vendo seu filho. Gabriel exige que Frida e Caetana não se metam em sua vida e faz ameaças caso elas insistam em tentar arruinar a sua vida. Dona Josefa aconselha Rogério a ser muito cauteloso ao dar a notícia a Juliana e Ana Cristina de que são irmãs por que talvez mude alguma coisa no bom relacionamento que ela mantém agora.





