TV Brasil

Confira a semana de Jikulumessu (7 a 12/8)



Vcfaz - 6 Ago 2017 - 18:41



Segunda-feira



Nuno viu o convite que Greg enviou a Djamila para o passeio de barco e conta a Joel o que está para acontecer.

Bianca recebe flores de alguém misterioso, com um convite. As flores fazem parte do plano de Joel para destruir as intenções de Greg com Djamila. Bianca vai até barco e ao chegar, pede a Djamila que lhe sirva um copo de champagne, pensando que ela é a empregada contratada para os servir. Humilhada, Djamila sai do barco e diz a Greg que nunca mais quer vê-lo.

Vilma continua sem aparecer nas aulas e sem atender os telefonemas de Kleyde, que começa a achar estranho o silêncio da amiga e decide pedir a ajuda de Margarita.

José telefona para Flor e diz que levará ao jantar um diplomata. Flor telefona para Vanessa para avisar sobre a mudança de planos, mas a filha está empolgada nos preparativos da noite surpresa que está preparando para Carlos e não ouve o telefone. Mais tarde, é surpreendida por José e o diplomata, que a flagram em uma dança sensual para Carlos.





Terça-feira



Vilma finalmente aparece. Bastante debilitada, pede ajuda a William e a Margarita. Diz que não sabe o que fazer, pois Lúcio a ameaçou de morte. William decide ajudar a moça e a deixa ficar em sua casa. Margarita acha a ideia muito perigosa.

Greg consegue convencer Bianca de que estava no barco com Djamila por causa da gravação do CD da cantora. E comenta com William que alguém tentou estragar seus planos. Consegue o endereço da floricultura e, contra todas as suas expetativas, a funcionária diz que quem as enviou foi uma mulher.

Nayr telefona para Ivo e, nervosa, conta-lhe que Djamila terminou com Greg e que agora há uma maior possibilidade de ela se aproximar de Joel.

A empregada de Flor encontra um saco vazio de chá estimulante. Flor pensa que é de José, mas ele nega. Então, pede a Vanessa que fale com Carlos, pois este pode estar com problemas de ereção e precisar de ajuda.





Quarta-feira



Vanessa volta às investidas sexuais ao marido. Carlos consegue adiar a ida para o quarto, dizendo que tem de ir à BSports por causa de uns contratos, mas na verdade sai para comprar algum produto que o faça ter desejo por Vanessa. Na rua, compra sildenafila (Viagra), toma dois comprimidos e começa a se sentir mal. Para o carro onde está Gerson, que o ajuda e o leva para sua casa. Nayr faz um chá calmante. Gerson percebe que Carlos tomou sildenafila, mas não faz qualquer comentário. Quando se sente melhor, Carlos agradece e vai embora. Gerson o acompanha. No caminho, entrega-lhe o frasco e diz que ele tem de ter mais cuidado. Carlos entrega um cartão de visita a Gerson. Em casa, Vanessa está furiosa.

Djamila vai à rádio informar que Greg já não é mais seu agente. Greg entra na rádio dizendo que foi pagar o que deve: o aluguel do estúdio, a sessão de fotos, o teste de voz, que ele pagou do próprio bolso porque acreditava em Djamila e queria ajudá-la.





Quinta-feira



Bianca está com pressa para chegar ao local do evento. É o dia da apresentação da nova cara da BSports.

Cláudia Rodrigues chega ao evento e todos os jornalistas avançam em sua direção, deixando Bianca sozinha. Querem saber por que Cláudia voltou para Luanda no evento da BSports, empresa mas que retirara seu patrocínio devido a uma acusação de doping. Cláudia responde que alguém falsificou o resultado do exame e que tem certeza de que foi Bianca.

Joel está com Lao Kim, vendo pela TV o que se passa no evento. Para Joel, a missão foi cumprida e a primeira parte do plano (para arruinar Bianca) foi concretizado. Bianca desconfia que Joel esteja por trás da história.

Lúcio está obcecado por Vilma e quer encontrá-la, mas William diz que não sabe onde ela está. Lúcio não acredita.

Priscila vai à rádio levar o material que a editora pediu aos artistas. Joel diz que não poderá ouvir, mas que logo lhe darão uma resposta.





Sexta-feira



Bento pede a Djamila que substitua Priscila na lanchonete, pois ela teve que visitar uma tia no hospital.

Joel vai entregar um presente a Djamila, mas não a encontra. Djamila cruza com Kleyde pelo caminho e voltam a falar sobre Greg. Kleyde promete descobrir algo sobre o suposto divórcio dos patrões.

Priscila volta à lanchonete e fica irritada com Bento por ele ter colocado Djamila no seu lugar.

Joel se aproxima do balcão e pergunta à Priscila como foi na editora. Priscila tenta disfarçar, mas o patrão percebe que ela mentiu e a despede.

Nayr e Weza saem de casa para ir à lanchonete. Nayr percebe que Gerson está conversando com Joel, seu irmão. Aflita, pede a Weza que vá para sua casa e simule uma inundação. No trabalho de Lemba, recebem uma queixa de assalto e ela e dois colegas saem apressados para o local do crime. Eles invadem o local e Lemba é surpreendida pelo assaltante.





