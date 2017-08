Confira a semana de Malhação (7 a 12/8)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Roney fica furioso com Keyla e Tato. Benê conta a Josefina que Deco é o pai de Tonico. Lica e Marta explicam a Felipe e Luís como foi a audiência no Conselho Tutelar. Malu acha graça da exigência que o conselheiro fez a Edgar. Samantha sugere a Clara que se insinue para Guto. Anderson e Fio elogiam a edição de Ellen do vídeo de apresentação das Garotas do Vagão na festa “julina”. Josefina tenta acalmar Roney, e ele pede para conversar com Tato. K2 e K1 incitam os alunos a falarem mal de Keyla, e Ellen avisa à amiga. Keyla discute com K2. Roney demite Tato e exige que ele saia de casa.



Terça-feira



Valdemar se preocupa ao saber que voltará a trabalhar sozinho. Tato impede Keyla e K2 de brigarem. Samantha convida Clara para ver o clipe da banda de Tina por causa de Guto. Tina recebe uma bronca de Mitsuko quando sai do colégio e fica ainda mais indignada com a implantação das catracas. Keyla vai tirar satisfações com Roney por ter mandado Tato embora. Tina reclama das catracas com Bóris, mas ele diz não poder resolver o problema, e Malu provoca o novo diretor. MB fala de Keyla para Tina, que fica penalizada com a situação da amiga. Luís insiste que Marta assine contrato com a empresa para a qual ela foi modelo. Josefina, Dóris e Bóris convencem Roney a mudar de ideia com relação a Tato. Tato questiona Keyla sobre seu interesse em Deco.



Quarta-feira



Keyla não consegue responder Tato, e ele decide ir embora. Keyla tenta impedir Tato de ir embora. Valdemar afirma a Roney que precisa de um ajudante na lanchonete. Marta e Lica conversam sobre a terapia. Tato chega à casa de Aldo e fica desolado. Fio implora para Ellen dar aula de matemática para ele. Julinho fala mal da lanchonete de Roney, e todos o reprovam. Lica volta para o colégio. MB pede para conversar com Lica. Clara pede que Guto dê aulas de piano a ela. Samantha faz intriga de Lica para Felipe. Malu provoca Lica. K2 se preocupa com Tato. Aldo repreende Tato.



Quinta-feira



Keyla se preocupa com Tato. K2 provoca Keyla. Felipe fica com ciúmes de MB e Lica. Aldo exige que Tato conte a ele por que saiu da casa de Roney. Keyla, Lica, Tina, Ellen e Benê decidem criar um canal para lançar o clipe da banda na internet. Guto insiste que Benê não pare de tocar piano. MB e Clara ficam furiosos ao ver Lica e Felipe se beijando. Samantha convence Clara a voltar para o galpão. Keyla não consegue falar com Tato e fica aflita. Ellen faz um trato com Fio. Samantha se insinua para Anderson, e Tina fica irritada. Keyla se entristece por Tato e Deco não falarem com ela. Tato enfrenta Aldo.



Sexta-feira



Tato e Aldo brigam. Keyla espera por notícias de Tato e Deco. Tina apoia Anderson, e Samantha observa o casal se beijando. Ellen combina as aulas com Fio. Juca convence Jota a convidar Ellen para jogar com eles. Deco responde a mensagem de Keyla, e ela liga para ele. Ellen sugere a Roney que sua avó trabalhe na lanchonete. Mitsuko critica o clipe de Tina e reclama de seu comportamento. Lica e Tina conversam com Bóris sobre o sistema de segurança do colégio e decidem criar um comitê de alunos para falar com os pais e professores. K2 usa Tato para provocar Keyla. Valdemar vê o hematoma no rosto de Tato e fica preocupado. Tato tenta conversar com Aldo, mas o pai expulsa o filho de casa e pega todo o seu dinheiro.





