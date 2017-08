Você está: Novelas

Confira a semana de Novo mundo (7 a 12/8)



6 Ago 2017



Segunda-feira



Benedita se surpreende com a gravidez de Domitila. Anna fica intrigada com uma possível ameaça de Thomas. Wolfgang se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre o romance de Greta e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos piratas. Dom Pedro se aconselha com Joaquim. Dom Pedro não consegue se aproximar de Leopoldina. Anna ouve uma conversa entre Thomas e Sebastião, e pede que Nívea leve um recado para Joaquim. Rosa comunica a Patrício sobre a gravidez de Benedita, e Dalva implora para que ele não revele a Leopoldina. Diara promete ajudar Matias a se vingar de Sebastião. Patrício conta a Leopoldina sobre Benedita. Piatã sai com os guerreiros da tribo para salvar Ubirajara e Olinto, e coloca Jacira no comando da aldeia. Germana e Hugo impedem Licurgo de voltar a cozinhar. Sebastião reconhece a mãe de Libério. Nívea entrega a Anna o recado de Joaquim. Dom Pedro não deixa Domitila expulsar Benedita do solar.



Terça-feira



Dom Pedro exige que Benedita permaneça no solar, e Domitila se enfurece. Thomas e Sebastião conspiram contra Dom Pedro. Chalaça informa a Antônio que ajudará Felício a tirar a guarda dos filhos de Domitila. Bonifácio descobre novas pistas contra Sebastião e Thomas, e Joaquim manda avisar a Anna. Thomas flagra Anna lendo o bilhete de Joaquim. Joaquim fala com Matias sobre Sebastião. Hugo combina com Germana de manter Licurgo afastado da cozinha. Os pistoleiros rendem Piatã e os guerreiros. Anna enfrenta Thomas e ele a prende no quarto secreto. Bonifácio e Joaquim tentam descobrir as falcatruas de Thomas e Sebastião. Thomas instrui Licurgo a criar leis a favor dos fazendeiros. Greta mente sobre Ferdinando para Diara. Shcultz sugere que Wolfgang converse com Ferdinando sobre Greta. Jacira se preocupa com Piatã. Dom Pedro se enfurece com a discussão de Domitila e Benedita e vai embora. Leopoldina e Joaquim comemoram o aniversário de Bonifácio. Domitila perde o bebê.



Quarta-feira



Leopoldina ironiza a gravidez de Benedita e Dom Pedro fica irritado. Sebastião investiga sobre a mãe de Libério. Cecília e Libério desconfiam que possam ser irmãos. Domitila proíbe Rosa de contar a Dom Pedro que perdeu o bebê. Joaquim implora para que Leopoldina visite Anna. Jacira decide procurar Piatã e os guerreiros. Greta provoca uma briga entre Wolfgang e Diara. Amália conta a Hugo que perdeu o seu bebê no parto. Wolfgang questiona Diara sobre a paternidade do filho que ela espera, e Greta se diverte. Piatã se preocupa com Jacira. Patrício faz fofoca de Leopoldina e Bonifácio para Lurdes e Dalva. Thomas é hostil com Amália, e Anna o repreende. Jacira encontra o que sobrou do acampamento dos pistoleiros e recolhe as armas dos guerreiros. Benedita ameaça Domitila. Jacira organiza as índias para salvarem os guerreiros da tribo. Leopoldina invade a casa de Thomas e exige ver Anna.



Quinta-feira



Thomas manda Nívea chamar Anna para falar com Leopoldina. Quinzinho tenta mostrar a Joaquim o quarto com os segredos de Thomas. Anna conta a Leopoldina que Nívea é a sua aliada. Diara se aconselha com Idalina. Benedita faz um trato com Domitila. Jacira convence as mulheres a lutarem. Piatã conversa com os pistoleiros. Joaquim solicita a Peter que ajude Quinzinho a falar. Anna se despede de Leopoldina. Domitila pede dinheiro a Thomas e entrega algumas das cartas de Dom Pedro a ele. Joaquim informa a Leopoldina que irá visitar Anna. Greta vê dois baús arrumados e acredita que Diara será expulsa de casa. Licurgo decide voltar a cozinhar. Elvira acorda e se assusta ao ver os piratas em volta dela. Bonifácio questiona Dom Pedro sobre o filho que Benedita está esperando. Idalina garante a Cecília e Libério que eles não são irmãos. Wolfgang decide sair de casa. Leopoldina recebe as cartas que Pedro enviou para Domitila e desmaia na frente de Bonifácio e Joaquim.



Sexta-feira



Joaquim e Bonifácio acodem Leopoldina. Anna fica atenta a uma carta que Thomas recebe. Bonifácio e Joaquim se prontificam a descobrir quem enviou as cartas para Leopoldina. Anna consegue uma prova contra Thomas. Fred amarra Elvira no mastro do navio. Hugo tenta enganar Germana. Diara pede ajuda a Matias para encontrar Wolfgang. Bonifácio comunica a Dom Pedro que as cartas de Domitila foram entregues a Leopoldina. Joaquim entra na casa de Thomas, e Anna entrega a ele a carta que pegou do marido. Germana informa a Licurgo que eles estão sendo roubados por Hugo. Greta muda a arrumação da casa e afirma a Diara que a casa de Wolfgang agora é dela. Dom Pedro tenta se desculpar com Leopoldina. Sebastião invade o jornal e manda prender Libério.



Sábado



Diara manda os empregados expulsarem Greta e Schultz de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério para o mercado de escravos e promete ajudar Cecília. Dom Pedro tenta se entender com Leopoldina. Bonifácio afirma que não pode ajudar Libério. Thomas questiona Nívea sobre a presença de Joaquim em sua casa. Greta afirma a Schultz que eles precisam dar um jeito em Diara antes que Wolfgang e Ferdinando voltem. Benedita ouve Domitila mandar Rosa queimar suas roupas sujas de sangue. Benedita confidencia a Chalaça que Domitila perdeu o bebê. Greta tenta fazer amizade com Diara. Ferdinando afirma a Peter que não pode se relacionar com ninguém. Ubirajara apanha dos jagunços, e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu solta Elvira. Benedita conta para Dom Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa de Wolfgang e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a Chalaça a carta de Thomas que pegou com Anna.





