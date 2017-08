Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Pega Pega (7 a 12/8)



Vcfaz - 6 Ago 2017 - 18:45



Segunda-feira



Márcio conta a Bebeth que Borges está se sentindo traído pela família. Sandra Helena repreende Aníbal ao vê-lo com outra mulher. Prazeres pergunta a Elza se ela sabe quem coloca dinheiro na conta delas mensalmente. Pedrinho volta para a casa de Nelito. Luiza tenta convencer Douglas a fazer o show especial da boate. Dom diz a Dílson que foi abandonado pelos pais biológicos. Maria Pia percebe o interesse de Sabine por Malagueta. Sandra Helena fica radiante ao saber que Dona Marieta deixou metade de sua fortuna para ela.



Terça-feira



Dulcina avisa a Sandra Helena que, se ela não incluir Aníbal nos seus novos planos, ela não acompanhará a filha. Pedrinho diz a Nelito que pretende trabalhar. Evandro proíbe Mônica de sair de casa. Sandra Helena se despede de Dulcina e informa que voltará para buscá-la quando a mãe decidir abandonar o marido. Dom diz a Eric que a reforma e a reinauguração do hotel impactaram positivamente o mercado. Pedrinho conta a Nelito que conseguiu negociar um espaço para dar aulas como personnel de luxe. Borges comemora com a família o patrocínio que conseguiram para financiar o show da companhia de teatro. Júlio comenta com Agnaldo que Antônia descobriu que o ladrão pode ter se escondido dentro do carrinho do hotel. Dom conversa com Madalena sobre a vontade de conhecer seus pais biológicos. Antônia pega um guardanapo usado na festa de Luiza, no túnel da cozinha do hotel.



Quarta-feira



Antônia avisa a Expedito e a Domênico que eles têm de manter sigilo total para investigar os garçons. Agnaldo não gosta de saber que Sandra Helena se hospedará no Carioca Palace. Tânia comenta com Cíntia que Sandra se hospedou o hotel para tripudiar os colegas. Antônia promete a Domênico que investigará Júlio e Nelito com isenção. Eric agradece a Pedrinho por ter aceitado o convite dele e de Luiza para jantar. Pedrinho diz a Eric que ainda tem dúvidas sobre o caráter do empresário. Dílson confidencia a Dom que seria legal se ambos fossem irmãos. Tânia conta a Luiza que viu Sandra Helena beijando Eric no Baile de Máscaras. Antônia diz a Nelito que tem forte desconfiança que um dos ladrões do hotel é garçom e pergunta ao irmão se ele acha que poderia ser Júlio.



Quinta-feira



Antônia pede a Nelito que não conte nada a ninguém sobre a investigação. Tânia mente para Luiza ao dizer que Eric e Sandra subiram de mãos dadas no elevador. Douglas avisa a Elias e a Xavier que Domênico gostaria de conversar com eles na delegacia. Douglas diz a Luiza que não quer subir no palco. Douglas fica arrasado ao ser indagado por Luiza sobre Eric e Sandra Helena. Dom convida Dílson para um coquetel do hotel. Luiza pede um tempo para Eric. Sabine aceita o convite de Malagueta para almoçar. Malagueta conta a Maria Pia sobre a briga de Luiza com Eric. Nelito informa a Antônia que eles terão que dormir fora de casa por causa de um vazamento de gás. Júlio convida Antônia para ficar em sua casa e percebe que ela está estranha com ele.



Sexta-feira



Antônia disfarça sua preocupação e diz a Júlio que seu receio é por causa do vazamento de gás. Athaíde pergunta a Timóteo se foi ele quem passou a informação da foto do Galaxie para o ladrão do Carioca Palace. Dílson vê a foto de Dom quando criança e percebe a semelhança com seu irmão desaparecido. Dom e Dílson descobrem que são irmãos e combinam guardar segredo até a confirmação do teste. Adriano sente ciúmes de Sabine ao vê-la com Malagueta. Eric surpreende Luiza com uma cena romântica com a presença do cantor Gavin James para promover sua reconciliação com a namorada. Eric aceita o pedido de casamento feito por Luiza. Antônia encontra um comprovante de enterro de Sherlock entre os pertences de Júlio e manda Domênico investigar. Domênico acha a mala de Pedrinho com o dinheiro no túmulo de Sherlock. Júlio se entrega à polícia e confessa ao delegado Siqueira que roubou o Carioca Palace.



Sábado



Siqueira tenta se aproveitar da confissão de Júlio para se autopromover perante à imprensa. Antônia conta a Douglas que Júlio roubou o hotel. Luiza avisa a Pedrinho que a polícia recuperou uma das malas com o dinheiro dele. Sandra Helena informa a Agnaldo que Júlio se entregou à polícia. Malagueta se recorda que o Klub Strass está fechado temporariamente e resolve se esconder na boate com Sandra Helena e Agnaldo. Eric diz a Júlio que descobrirá quem roubou o dinheiro com ele. Sandra Helena, Malagueta e Agnaldo se sentem aliviados ao saber que Júlio não os entregou à polícia. Pedrinho recebe de Siqueira a sua mala com os dólares. Antônia encara Júlio.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).