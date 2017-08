Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (7 a 12/8)



6 Ago 2017



Segunda-feira



Lucas fica gravemente ferido, e Renato o leva para o hospital. Cora tenta hostilizar Alice, e ela se enfurece com a sogra. Renato pede ajuda de Rimena para salvar Lucas. Cora comunica a Vitor sobre o acidente. Cátia pede a Natália para dizer a Serginho para sair de sua casa. Amaral manda seus agentes descobrirem o paradeiro do filho. Vitor chega ao hospital, e Alice fica abalada. Renato transfere Lucas para o CTI. Vitor se enfurece com Renato no hospital. Ernesto dá uma entrevista para Cátia. Renato e Rimena veem Alice e Vitor abraçados por causa de Lucas. Leon vê Rudá com Dandara. Todos culpam Alice pelo acidente de Lucas. O estado de Lucas piora, e ele precisa ser operado. Os agentes de Amaral seguem o carro com Natália, Serginho e Cátia. Vitor não se conforma por Renato estar cuidando de Lucas. Amaral vai à casa de Natália. A cirurgia de Lucas termina, e Renato chega para falar com Alice e Vitor.



Terça-feira



Renato tranquiliza Alice e Vitor. Alice decide passar a noite no hospital. Natália enfrenta Amaral e o expulsa de sua casa. Cora conta para Vitor que foi ela quem levou Gabriela e Lucas ao ateliê de Alice. Renato vela o sono Lucas. Kiki se preocupa com a saúde de Nanda. Laura questiona Rimena sobre seus sentimentos por Gustavo. Gustavo diz a Vera que pretende sair do país. Josias comenta sobre alguns negócios escusos da Construtora Amianto, e Natália e Cátia estranham. Maria questiona Leon sobre Rudá. Monique faz o comercial de TV. Rimena discute o quadro clínico de Lucas com Renato. Domingos pede para Nanda fazer novos exames. Rimena conforta Alice. Natália convence Serginho a continuar em sua casa. Lucas acorda e fala com Renato. Ive mostra a Amaral contratos de obras superfaturadas da empresa. Caíque cuida de Nanda, e ela teme por seu próprio estado de saúde. Cora vai atrás de Amaral na construtora. Lucas pede a Vitor e Alice que fiquem juntos.



Quarta-feira







Quinta-feira



Vitor fica satisfeito com o pedido de Lucas, e Alice se incomoda. Kiki solicita a ajuda de Caíque para cuidar de Nanda. Vitor ameaça tirar a guarda dos filhos de Alice. Rimena mente para Magali não comentar com Renato sobre seu exame de gravidez. Cátia insiste para Gustavo inscrever sua música no Festival. Amaral manda seus comparsas atacarem Josias por causa de Serginho. Vitor afirma a Cora que Alice ficará sozinha se insistir na separação. Alice se emociona com Renato e implora para que ele se mantenha afastado dela. Cora fala mal de Nanda, e Kiki se incomoda. Dandara termina o romance com Rudá. Nanda fica animada com a empolgação de Monique em cuidar dela. Vera sente ciúmes de Ernesto com Laura. Vitor insiste com Alice para ficar no hospital no lugar dela. Rimena fala para Laura que não deixará ninguém saber sobre sua gravidez. Toni se incomoda com o entrosamento entre Maria e Monique. Renato avisa a Vitor que Lucas precisa de uma transfusão. Kiki aconselha Alice a pensar nos filhos antes de fazer suas escolhas. Renato descobre que Vitor não é o pai de Lucas.



Sexta-feira



Renato doa sangue para Lucas. Alice se preocupa ao saber que Vitor doou sangue para o hospital. Rimena se recusa a dizer a Laura o que sente por Gustavo. Dalva se convida para ir ao encontro do grupo de apoio, no hospital. Josias reclama por Natália insistir em ajudar Serginho. Lucas pede para ver Vitor e Alice. Renato vai embora apressado do hospital. Kiki diz a Alice para se preocupar com a recuperação do filho. Renato revela a Gustavo que é pai de Lucas. Leon confessa a Maria que ficou com Rudá. Mascarenhas avisa a Ernesto que encontrou alguém que pode ter provas contra a Construtora Amianto. Dalva presta seu depoimento na primeira reunião do grupo de apoio. Magali conta a Alice que Renato doou sangue para Lucas. Laura tenta acalmar Renato. Gustavo pede para Rimena se afastar dele. Cora teme que a obsessão de Vitor pela esposa o prejudique. Alice confirma a Renato que Lucas é seu filho.





