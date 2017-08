Você está: No Controle

Malasartes e Valerian são os grandes destaques da semana no cinema



Vcfaz - 11 Ago 2017 - 2:18



As principais salas de cinema do país renovaram nesta quinta-feira, dia 10 de agosto, sua programação com grandes estreias.



Entre os longas esperados para a semana está " Malasartes e o duelo com a morte ", uma comédia brasileira com Jesuíta Barbosa, Julio Andrade e Leandro Hassum.



Pedro Malasartes, um jovem malandro que vive no interior do país, costuma se aproveitar da boa vontade das pessoas para se dar bem. No entanto, sua esperteza está com os dias contados.











Outra grande estreia é a ficção científica " Valerian e a cidade dos mil planetas ". Uma grande força aterroriza Alpha, uma metrópole povoada por habitantes oriundos de milhares de planetas. Os agentes Valerian e Laureline devem lutar contra essa ameaça e garantir a segurança não só de Alpha, mas de todo o universo.











Para quem gosta de biografias, a opção é o longa " O dia mais feliz da vida de Olli Mäki ". Olli Mäki, boxeador finlandês, luta pra sobreviver em 1962. Leva uma vida tranquila e pacata até receber a chande sua vida: lutar na final do campeonato mundial de boxe. Elevado subitamente ao status de símbolo nacional, o lutador precisará controlar as expectativas da nação para tentar vencer a luta.











A comédia " Diário de um banana - Caindo na estrada " também chega aos cinemas nacionais nesta quinta. A família Heffley parte em uma viagem para a festa de aniversário dos 90 anos de Meemaw. Porém, as coisas mudam um pouco de curso graças ao mais novo esquema de Greg para chegar a uma convenção de video game.











Da Rússia vem a animação " O Reino Gelado: Fogo e gelo ". Kai e Gerda, que herdaram de sua família o dom de se meter em todo tipo de encrenca, vão causar um desastre de proporções globais.











" O estranho que nós amamos " entra para a lista dos dramas da semana. Um soldado da União ferido em combate durante a Guerra de Secessão encontra refúgio num internato para mulheres em um território Conederado. Lá, ele se recupera e acaba conquistando o coração de algumas das mulheres no processo. Remake do clássico de 1971 estrelado por Clint Eastowood.











Fechando a semana, estreia o drama " A viagem de Fanny ". Fanny e suas irmãs enfrentam perigos na tentativa de escapar da França ocupada pelos nazistas.













