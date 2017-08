Você está: Novelas

Confira a semana de No limite da paixão (14 a 19/8)



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:09



Segunda-feira



Caetana deixa na casa de Manuel a carta aonde o Fernando adverte a irmã sobre o quanto Maciel é perigoso por saber falsificar perfeitamente sua assinatura. Manuel encontra e lê a carta e antes de voltar para o hospital. Manuel exige que Maciel lhe dê uma explicação sobre a afirmação do Sr. Fernando. Maciel convence Manuel a acompanhá-lo até sua casa para que possam conversar em particular. Manuel o acompanha, mas esquece na sala de espera do hospital a mala com as roupas de Ana Cristina. Maciel confessa ao Sr. Manuel todos os crimes que cometeu, conta que ele e Frida trocaram os bebês e, por isso, o teste de DNA nega que Otávio seja o pai do filho de Ana Cristina. Manuel, estarrecido com tudo o que acaba de ouvir, tenta ir embora, mas Maciel lhe mata enforcado. Otávio diz a Frida que está decidido a se casar com ela mesmo amando Ana Cristina. Otávio diz a Frida que se casará com ela, mas deixa claro que entre eles não haverá nenhum tipo de intimidade por amar Ana Cristina. Maciel, demonstrando sua total insanidade, conversa com o corpo inerte de Manuel. Juliana, irritada, pergunta ao Gabriel por que nunca comentou com ela que teve um caso com Frida. Gabriel jura que foi algo sem importância mas, mesmo assim, Juliana decide terminar o relacionamento por que não suporta a mentira. Maciel, cinicamente, pergunta a Frida e Caetana se elas têm ideia de como a carta do Fernando chegou às mãos do avô de Ana Cristina. Ele diz também que Manuel é uma boa pessoa e lhe devolveu a carta depois de dizer que não acreditou em nenhuma das acusações de Fernando. Mirma conta para Maria Madalena que Maciel é sócio do cabaré de Rosália. Maria Madalena tem uma conversa com Maciel, diz que o que aconteceu entre eles foi um erro e que ele não pode mais dormir no seu quarto. José Alfredo avisa a polícia sobre o desaparecimento de Manuel. O delegado comunica Ana Cristina que seu avô foi encontrado morto.



Terça-feira



Rubéns diz ao Baldomero que já sabe que é seu filho e diz que guarda uma grande mágoa dele por ter abandonado sua mãe quando soube que ela estava grávida. Cesário se nega a lutar com Gabriel. Tobias sequestra Santinha e ameaça se vingar da garota caso ele continue se negando a lutar. Frida diz a Caetana que tem certeza de que Maciel matou o Manuel e acrescenta que elas terão que fingir que não desconfiam de nada senão serão as próximas vítimas. Josefa pergunta a Maria Madalena como vai seu casamento e se surpreende quando ela diz que Maciel tem um temperamento muito difícil e que as vezes duvida que tenha tomado a decisão certa ao se casar com ele. Lucília, de forma irônica, comenta com Caetana que ela e Rosália tem algo familiar e que Rosália se parece tanto com Frida que poderiam ser mãe e filha. Ela comenta também quem se isso fosse verdade talvez Josefa não permitisse que seu sobrinho se casasse com Frida. Otávio diz a Ana Cristina que seu avô lhe disse o nome de seu pai e pergunta se ela gostaria de saber. Rogério também pergunta a Ana Cristina se ela gostaria de conhecer o seu pai. Otávio e Rogério perguntam a Ana Cristina se ela quer saber o nome de seu pai. Ela, chorando, diz que não. Tobias obriga Cesário a lutar com Gabriel para salvar Santinha e ele diz ao Gabriel que não deve se sentir orgulhoso da vitória pois só lutou para salvar a vida da Santinha. Preocupada com a possibilidade de Lucília comentar que ela é filha de Rosália, Frida pressiona Otávio para se casem no dia seguinte, caso contrário, cumprirá a ameaça de ir embora levando o menino. Ana Cristina diz ao Marcelino que seu filho se chamará João Manuel em homenagem a seu avô.



Quarta-feira



Caetana pede a Lucília que não continue importunando-a pois não tem nada a ver com Rosália. Lucília diz que ouviu quando ela contou a Frida que é filha de Rosália. Josefa vai até a casa de Maciel para conversar mas ele, habilmente, não permite que ela entre alegando que está tudo muito bagunçado. Lucília diz a Caetana que se não quer que o casamento de Frida e Otávio não se realize terá que lhe devolver todo o dinheiro que tirou dela com suas chantagens. Otávio pede a Ana Cristina que compareça ao seu casamento para que ele consiga ter a coragem necessária para aceitar Frida como esposa. Otávio diz à Rogério que para ajudar economicamente Ana Cristina pediu ao seu advogado que lhe entregasse um cheque e que dissesse que se trata do dinheiro referente ao resgate de uma apólice de seguro de vida de Manuel. Rebeca pede perdão a Maria Madalena e diz que decidiu ir embora da cidade. Maciel chega em casa furioso, reclama com Maria Madalena que tenha falado mal dele para dona Josefa e lhe dá uma bofetada. Ele a proíbe de gritar e diz também que se José Alfredo a ouvir também vai se dar mal. Lucília diz a Caetana que terá que lhe devolver todo o dinheiro que lhe deve antes do casamento de Otávio e Frida e caso não disponha da quantia terá que assinar notas provisórias. Otávio e Frida estão prestes a se casar. Ana Cristina chega na cerimônia como havia prometido e Otávio fica em dúvida se deve aceitar Frida como sua esposa. Mas ao ver o bebê decide finalmente dizer o sim. Frida diz a Caetana que finalmente é a senhora Vila Real e derrotou Ana Cristina. Frida entra no quarto de Otávio e diz que agora não pode expulsá-la pois é sua esposa. Juliana comunica a Rogério e Lucília que acabou de se casar com Gabriel e que está muito apaixonada por ele.



Quinta-feira



Juliana comunica aos pais que se casou com Gabriel. Rogério diz à filha que está muito decepcionado e que ela tomou uma decisão precipitada. Rogério adverte Gabriel e deixa claro que terá que acertar contas com ele se fizer sua filha infeliz. Rosália procura Frida e diz que já sabe que ela é sua filha. Caetana tenta negar o fato dizendo que Rosália não é nada sua, mas Frida acaba confirmando a Rosália que, sim, é sua filha, mas diz que a despreza por tê-la abandonado e por ser uma prostituta. Frida deixa claro a Rosália que não quer, por nenhum motivo, que se aproxime dela ou de seu filho. Rogério, depois da decepção sofrida com o casamento da filha, decide não mais oficializar sua relação com Lucília. Ela fica inconformada com a decisão do marido e prepara um suco com veneno para ele. Caetana a observa e, habilmente, troca os copos fazendo com que Lucília tome o suco envenenado. Lucília comunica ao marido que decidiu viver sozinha em Miami e, como não pretende voltar a vê-lo, confessa que foi ela quem induziu Leonela a abandoná-lo. Dona Josefa recebe um telefonema avisando que Lucília morreu envenenada durante o voo para Miami. Maciel insulta Frida e Caetana e diz a elas que Rogério é quem deveria estar morto e não Lucília. Ele ameaça as duas e diz que podem ter o mesmo fim de Manuel. Maciel diz a Maria Madalena que a ama muito e por isso a ajuda com seus filhos mas, deixa claro que não tolera ser desprezado e muito menos ser trocado por outro homem. Maciel, com a intenção de deixar Gabriel em maus lençóis, dá o endereço dele para Rebeca e, ironicamente, comenta com Frida e Caetana. As duas dizem que gostariam de ver a cara de Gabriel e Juliana.



Sexta-feira



Santinha diz para José Alfredo que ambos já sofreram muito e deveriam se dar outra oportunidade. Mirna pede para Vicente que deixem o rancor de lado e tentem ser amigos. Juliana, sem saber quem é Rebeca, a contrata como empregada e comenta com ela que a família do marido viaja muito e nem lembra que ele existe. O médico diz ao Rogério que Lucília morreu envenenada com arsênico e que, pelos antecedentes que ele teve de altos índices de arsênico no sangue, tudo indica que estava sendo envenenado por Lucília. Gabriel chega em casa e se irrita ao ver Rebeca. Juliana diz que é a nova empregada. Eric diz ao Rogério que a polícia encontrou, entre os pertences de Lucília, um envelope com restos de arsênico e diz que tudo leva a crer que sua mulher queria envenená-lo e acabou caindo em sua própria armadilha. Gabriel pede a Rebeca que vá embora da sua casa e diz que se arrependerá caso diga alguma coisa que possa comprometê-la. Rebeca está a ponto de contar ao Gabriel que é a sua mãe mas é interrompida pelo toque do telefone. Rogério dá a Juliana a notícia da morte de sua mãe. Ela pergunta porque não o avisou antes e diz que não o perdoará por não ter lhe dado a oportunidade de se reconciliar com a mãe. Rogério procura Maria Madalena para contar o que aconteceu e acabam se abraçando sem perceber que Maciel os observa. Rubéns salva Baldomero, que está a ponto de se afogar. Juliana diz para Rogério que no avião morreram seus pais e que não quer voltar a vê-lo. Maria Madalena vai até a casa do filho, Gabriel, com a intenção de contar a verdade para Juliana e se apresenta como a costureira de Frida. Maria Madalena pergunta a Rebeca se está trabalhando de empregada.





