Confira a semana de Chiquititas (14 a 19/8)



12 Ago 2017



Segunda-feira



Miguel espia por um buraco na parede do quarto de Ernestina. Ele percebe que Matilde, que finge ser Ernestina, escondeu um documento na escrivaninha. Janu vai até a praça toda arrumada para encontrar André. Ela pensa que o garoto irá se declarar. Bia e Thiago espiam de longe o desenrolar do plano deles. Dani começa a largar a cadeira de rodas aos poucos e começa a andar com apoio de muletas. André chega e Janu tenta beijá-lo. O menino estranha a atitude e repreende a amiga. Rafa, Mosca, Binho, Bia, Thiago e Pata aparecem rindo da desilusão amorosa da encrenqueira Janu. Matilde chama Carmen em seu quarto no orfanato e diz que está com os dois testamentos, o falso e o verdadeiro. Miguel escuta Matilde dizer que o testamento original constava a neta de José Ricardo, ou seja, filha de Miguel. Matilde pede R$ 1 milhão para não contar nada. Carmen aceita pagar apenas R$ 500 mil. Bruno (Bruno Autran), um ex-namorado de Letícia (mãe de Dani que faleceu) vai a casa de Carol procurar a mulher. Maria e a boneca Laura conseguem abrir a porta do porão do orfanato para que Miguel consiga se sair do local. Mili está pronta como Açucena para ir para a premiação do concurso. Mili acha que todos na premiação sabem sobre o disfarce. Carmen convida Simão para ser seu mordomo. O homem aceita. Açucena é a anunciada como a grande vencedora do prêmio literário, organizado por Linda, mãe de JP.



Terça-feira



Açucena é anunciada vencedora do concurso literário durante a premiação. Na casa de Carol, Bruno (Bruno Autran) explica como era sua relação com Letícia, diz que namoraram, mas que se separaram e ele foi para o exterior. Bruno diz que só agora que voltou ao Brasil (9 anos depois) seus pais lhe deram uma carta que Letícia havia escrito. A carta revela que ela estava grávida dele. Carol entende que ele é o pai de Dani. Bruno fica feliz ao saber que é pai de uma menina e pede ajuda para Carol. Mili sobe ao palco vestida como Açucena para receber o prêmio. JP, que está na plateia, não percebe que se trata de Mili. No Café Boutique, Tobias prepara uma surpresa para Maria Cecília. Com a ajuda de algumas pessoas, o rapaz aparece para cantar, se declarar e pedir Maria Cecília em casamento. Ela aceita. Eduarda não aceita que sua filha vai se casar com Tobias. Na escola, criam um perfil falso de Pata no twister. Janjão, Tatu e André vão tirar satisfação com ela, pois o perfil está falando mal de todos da escola. Pata fica surpresa. Eduarda diz que sairá de casa e Maria Cecília avisa que cancelou o cartão de crédito da mãe. Na sala de aula, Pata acusa Janu de ter criado o perfil falso dela. Janu enfrenta Pata e diz que o perfil deve ser verdadeiro e ela está mentindo. Matilde vai até a mansão dos Almeida Campos falar para Carmen que recebeu uma carta dizendo que sabe tudo sobre o falso testamento e que ela não é Ernestina. Carmen leva Matilde ao porão do orfanato por desconfiar que outra pessoa, sem ser Cintia, escreveu a carta. Na escola, todos olham de maneira rústica para Pata. André diz que acredita em Pata. Eduarda se vê obrigada a ir para uma comunidade por estar sem muito dinheiro. Eduarda encontra com Shirley Santana, que lhe leva até sua humilde residência. Carmen e Matilde andam pelos corredores do porão do orfanato, mas não encontram ninguém. Miguel está escondido nas paredes do porão. Carmen acha estranho não encontrarem ninguém, pois chegou a ouvir vozes. Matilde garante que são fantasmas e que Cintia deve ter enviado a carta. Antes de denunciar a página falsa de Pata, Samuca diz que irá tentar fazer uma coisa. JP vai ao orfanato falar com Mili.



Quarta-feira



JP diz para Mili que gostaria de conversar com mais calma com Açucena. Mili fica preocupada e diz para as chiquititas que se enrolou ao concordar em ajudar ele a se encontrar com Açucena. Mili quer desfazer o falso personagem. Cris sugere que ela se encontre com JP e que seja desagradável para JP não querer mais falar com Açucena. Bruno vai ao orfanato e conhece sua filha, Dani. Maria Cecília diz para Tobias que acha que Eduarda logo desistirá e voltará para casa. Samuca consegue descobrir o endereço de quem criou a página falsa de Pata na internet. As Chiquititas vão até o endereço residencial. Na praça, JP e Açucena se encontram. Renata aparece e fica brava. Bruno diz para Carol que ao conversar com Dani se sentiu como pai e quer se aproximar mais dela. Carol pede que antes de contarem tudo pra Dani, que Bruno faça um exame de DNA para comprovar a paternidade. Ele concorda. A casa de quem criou o falso perfil de Pata é de Janu. Samuca diz que rastreio o IP do computador de quem fez o perfil falso. A aranha Brunilda, de Matilde, some mais uma vez. Eduarda dorme no sofá da sala de Shirley. Samuca, Tati, Ana e Neco saem pelo orfanato com um aplicativo que detecta seres vivos para tentar localizar a aranha Brunilda.



Quinta-feira



As crianças encontram uma aranha menor e devolvem como se fossem a Brunilda. No dia seguinte, Matilde percebe que a aranha não é Brunilda e fica ainda mais irritada. Miguel foi quem na verdade pegou a aranha de Matilde. Ele escreve mais uma carta anônima para ela contando que está com Brunilda. Matilde diz para Carmen que irá entregar o testamento para recuperar a aranha. Carmen diz que irão fazer uma terceira cláusula falsa e entregar um segundo testamento para a pessoa devolver Matilde. Junior recebe imagens do casal que supostamente morreu no acidente de avião e descobre que o casal não se trata de Gabriela e nem de Miguel, o que significa que eles estão vivos. Junior comemora. Armando discute com Beto no Café Boutique e depois vai falar com Maria Cecília para pedir que ele seja punido. Armando desrespeita Maria Cecília, que diz que se ele continuar assim, ele que será demitido, pois agora ela é diretora e merece ser respeitada. Carmen fica sabendo da notícia sobre Gabriela e não gosta nada, pois ela mandou Gabriela para a França sem ninguém saber. Rafa, Binho e Neco entram numa discussão com Janjão, Tatu e André.



Sexta-feira



Mosca e Thiago aparecem e conseguem adiar uma possível briga dos chiquititos com o Janjão, André e Tatu. Matilde segue as orientações de Carmen sobre um novo falso testamento para recuperar Brunilda. Eduarda descobre as dificuldades da comunidade, como sujeira na rua, falta de vaga em creches e escolas. Shirley explica que na comunidade não há depressão e que as coisas são como são. Eduarda acha que o governo deveria investir os impostos de maneira mais certeira pra quem precisa. Shirley diz que é preciso sempre ver o lado bom de tudo. Sai o resultado de DNA e Bruno realmente é o pai de Dani. Na escola, a professora pede para os alunos criarem grupos de quatro pessoas e Bia sobra do grupo das chiquititas (Mili, Pata, Vivi e Cris). Bia entra no grupo de Janu e Bel, que fazem a cabeça da menina contra as amigas. No Café Boutique, o cozinheiro falta e Armando ordena que Beto assume o posto, embora o garçom não saiba cozinhar. Os pratos dele são devolvidos pelos clientes. Sem que ninguém veja, Armando coloca fogo na cozinha do Café Boutique para acusar Beto. Todos saem correndo do prédio. Clarita desmaia com a fumaça, mas é salva por Francis e Beto. Matilde desiste de tentar descobrir quem é a pessoa que está com Brunilda e deixa o testamento em cima do banco da praça. Assim que reencontra Brunilda, Matilde fica muito feliz. Bia fica irritada e diz para Ana que ninguém é sua amiga de verdade. Carol conversa com Dani a sós na diretoria do orfanato. Carol pergunta se Dani pudesse, se ela gostaria de conhecer seu verdadeiro pai. Dani diz que sim. Carol revela que o pai da menina não está morto e que gostaria de conhecer ela.





