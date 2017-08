Você está: Novelas

Confira a semana de Mil e uma noites (14 a 19/8)



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:12



Segunda-feira



Todo mundo está feliz com o casamento de Sherazade e Onur. Enquanto isso, Kerem toma uma importante decisão já que está sofrendo com seus problemas. Fusun fica brava com o presente de Nadide e Burhan para Sherazade. Mihriban começa a trabalhar na Binyapi. Ali Kemal e Yansel descobrem o sexo do bebê. Onur e Kerem brigam por questões de trabalho. Bennu está chateada com o comportamento de Kerem. O casamento dos sonhos espera por Sherazade e Onur. O que acontece no dia do casamento deixa todo mundo chocado. Sherazade tenta descobrir a melhor solução para acabar com esse caos.



Terça-feira



Kerem está ficando cada vez mais próximo de Sherazade e isso deixa Bennu irritada. Onur e Yasemin começam a procurar os causadores do escândalo. Melek se esforça para negar o amor de Zafer. Onur faz uma coletiva para falar sobre o escândalo. Onur e Kerem discutem bastante. Kerem conta algo muito importante para Bennu. Para não ser vista como culpada, Yasemin conta coisas importantes para Onur sobre Yale. Melek tenta fugir do amor de Zafer, mas não consegue.



Quarta-feira



Ali Kemal ajuda Fusun assim que ela sai do hospital. Kerem se sente mal por terminar o relacionamento com Bennu. Sherazade está surpresa com a proposta de Burhan. Yansel causa problemas, mas Ali Kemal não quer colocar em risco a relação dele com Fusun. Onur está absolvido de todas as acusações. Sherazade recebe uma nova oportunidade de emprego enquanto participa de um projeto de arquitetura.



Quinta-feira



Após se desentenderem pessoalmente, Onur e Kerem brigam por questões profissionais. Ali Kemal decide ficar ao lado de Fusun até que ela se recupere. Burhan está preocupado com o filho de Yansel que vai nascer. Fusun fica brava quando percebe que Gani se finge de amigo de Sherazade. Yansel some enquanto Ali Kemal está arrependido. Após ser pressionado, Erdal toma atitude para absolver Onur.



Sexta-feira



Melek acaba cedendo às investidas de Zafer. Onur convence sua mãe de que ele será absolvido em breve. Onur e Kerem brigam novamente. Shehrazade quer cancelar seus projetos, mas Burhan a impede. Erdal se encontra em uma situação perigosa já que não conseguiu capturar Yale. Após não conseguir respostas de Melek, Zafer quer juntar-se à Binyapi de novo.



Sábado



Fusun se recupera rápido, mas Ali Kemal ainda sofre com a perda de Yansel. Gani esconde um segredo de sua família e não consegue se aproximar de Sherazade na empresa. Kerem fica bravo ao saber que Onur abriu outra empresa sem seu consentimento. Fusun se surpreende quando descobre que Ali Kemal é o pai do filho que Yansel está esperando. Onur está chateado com os encontros secretos de Sherazade e Kerem. Onur e Zafer fazem uma viagem de negócios internacional.





