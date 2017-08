Você está: Novelas

Confira a semana de Belaventura (14 a 19/8)



12 Ago 2017



Segunda-feira



Pietra está tensa diante de Jacques, que a impede de passar. Jacques pede a Pietra que o leve até Severo e ela disfarça. Enrico diz a Bartolion que sabia que conhecia Pietra de algum lugar. Gonzalo analisa o pergaminho com o desenho da caixa, diante de Fernão. Fernão paga Gonzalo e pede sigilo. Enrico vai à procura de Pietra e é orientado por Bartolion para que tome cuidado. Carmona diz a Cedric que foi até Valedo e Marion contou algo sobre seu passado que a deixou confusa. Severo está no furioso no quarto de Marion e diz a Leocádia que ele é tratado como morto. Ele revela que quer retomar seu posto de volta. Dulcinéa está exausta, mas limpa o chão com afinco. Acallon surge e tira o pano da mão dela e diz vai ajudá-la. Dumas visita Tamar que continua doente. Pietra vai até a casa de Bartolion e pede que a ajude em como abrir a caixa. Falstaff encara Accalon após ele limpar todo o chão com Dulcinéa. Leocádia conversa com Arturo e diz que seu pai está vivo. Severo sai de trás de uma cortina e os dois se abraçam. Severo pede ao filho que mantenha o segredo do encontro deles. Enrico e Otoniel estão diante de Jacques. Cedric também está presente. Otoniel diz a Jacques que fará uma reunião para decidir se Jacques continua à frente da guarda no período de busca por Severo e Jacques jura lealdade a Otoniel. Enrico encara Jacques. Carmona comemora com Nodier e diz que logo Jacques estará fora de Belaventura. Eles se distraem e a charrete cai em um lamaçal. Tácitus carrega Carmona nos ombros e ela esperneia. Marion pede proteção a Otoniel caso ele esteja vivo e que poderá se vingar dela e de Jacques. Marion abraça Otoniel e o beija. Bartolion diz a Enrico que encontrou com Pietra e ela quer vê-lo. Pietra diz a Severo que vai entrar no castelo de Belaventura.



Terça-feira



Pietra está agitada diante de Severo e diz que só ela pode entrar no castelo para pegar a chave. Enrico explica a Lizabeta que Pietra é a mulher de quem tanto fala e que irá enfrentar o que for preciso para ficarem juntos. Mistral entra e vê Otoniel e Marion se beijando e se desculpa. Brione conversa com Gonzalo sobre seu pai que pode estar vivo. Joniel entra e a questiona. Carmona está toda suja e Nodier pede desculpas e diz que foi um acidente. Polentina e Fubaldo comentam sobre a ida da filha do conde Severo na casa de Joniel. Severo está com Pietra para ajudá-la a entrar no castelo e espera por Fernão. Quando Fernão chega, Severo bate bastante e acusa-o de ter se aproveitado de toda a situação enquanto esteve fugitivo. Pietra intercede. Enrico está nervoso, diante de Bartolion e Lizabeta e se questiona como fazer para contar à Pietra que é um príncipe. Severo tenta matar Fernão por traição e Pietra entra no meio. Severo implora misericórdia. Otoniel questiona Marion sobre o que disse a sua filha que a deixou furiosa e fez graves acusações. Marion, dissimulada, encara Otoniel e revela que Vitoriana disse que se tivesse uma menina a entregaria para não decepcioná-lo. Brione chora e Gonzalo pede que confie nele e os dois se beijam. Joniel está revoltado com Gonzalo e Tiana tenta acalmá-lo. Severo revela a Pietra e Biniek que conheceu o filho. Otoniel se desculpa com Carmona e os dois se abraçam, emocionados e choram. Fernão chega no castelo todo machucado, com o rosto ferido e cruza com Marion. Ela se assusta quando vê seu estado. Marion discute com Fernão. Jacques entra e diz que há pistas da presença de Severo vivo. Severo está bravo diante de Pietra. Severo diz a Pietra que precisa planejar sua entrada no castelo e que Cecric facilitará a entrada. Pietra diz que pegará a chave e Severo diz que não, que vai entrar com outro propósito. Severo coloca uma adaga no pescoço de Biniek. Severo diz que Pietra terá que matar o rei.



Quarta-feira



Na casa de Lucy, Pietra está tensa diante de Severo que quer matar o rei. Ela tenta fazê-lo mudar de ideia e ele fica mais furioso. No castelo Valedo, Jacques desconfia de Fernão e pergunta se ele sabe de alguma coisa sobre a flecha encontrada na floresta. Fernão diz não saber de nada mas Marion e Jacques não acreditam. Jacques diz para Fernão ir ao castelo Belaventura com ele. Cedric, Mistral e Bartolion continuam a conversar mas ainda confusos diante de Otoniel sobre o retorno de Severo. Bartolion também sugere mudar o regime de tributação e Otoniel aceita. Enrico vai conversar com Carmona e pergunta se ela está certa em levar adiante o compromisso com Nodier. Carmona fica surpresa. Na taverna, Nodier ainda briga com os jogadores. Eles não querem que Nodier continue jogando porque não efetua o pagamento. Falstaff ordena que continue jogando. Accalon segura Dulcinéa nos braços e diz que ela não precisa se submeter as vontades de Falstaff. Os dois trocam olhares. Lizabeta conversa com Elia e deixa no ar um clima de que está interessada em Jacques. Jacques insiste em levar Fernão para se explicar à guarda do rei. Fernão e Jacques lutam com suas espadas sob o olhar preocupado de Marion. Pietra consegue convencer Severo a não tramar o assassinato do rei. Em seguida ele toma outra decisão: obriga Pietra a colocar algumas gotas de veneno na água do príncipe. Severo se afasta e deixa Pietra assustada. Enrico diz para Carmona pensar no que é melhor para o reino de Belaventura. Ele diz para a irmã que vai se casar com a mulher que ama e não com a mulher que querem que ele se case. E diz que Carmona deve pensar direito se Nodier é a melhor pessoa para estar ao seu lado. Na sala do trono, Otoniel, Cedric, Mistral e Bartolion estão reunidos. Otoniel decide colocar Jacques para comandar a missão de buscas a Severo. Jacques e Fernão continuam lutando e Marion tenta separá-los sem sucesso. Arturo aparece e sem querer Jacques fere o irmão no braço. Marion se assusta e pede para Jacques ir embora. Ele diz que não foi por querer mas mesmo assim vai embora encarando Fernão com raiva. Enrico diz a Bartolion que contará a verdade à Pietra. Severo diz para Pietra que deve voltar com a chave da caixa e com a notícia de que o herdeiro do trono está morto. Pietra diz que não é capaz de matar ninguém e fica assustada. Otoniel diz a Jacques que ele ficará responsável pela busca de seu pai Severo. Jacques diz que está preparado e agradece pela confiança. Páris conversa com Tamar e diz que vai ao castelo conversar com o rei. Arturo diz à Marion que se Jacques tiver a coragem de entregar Severo se tornará inimigo dele. Lizabeta se encontra com Jacques e diz para ele ser fiel ao rei e que volte em segurança ao castelo. Ela amarra uma fita em seu braço para que ele não se esqueça que pode ter um bom motivo para voltar são e salvo. Um cavaleiro de Severo acaba de chegar com alguém encapuzado. Severo e Pietra estão ali, aguardando, até que o cavaleiro retira o capuz do visitante. É Cedric e Pietra fica tensa ao vê-lo. Cedric passa as informações a Severo de que o rei prepara uma guerra. Severo manda Pietra voltar ao castelo com Cedric. Enrico diz à Lizabeta que vai abrir mão do trono em favor de Carmona e que se Pietra aceitar se casar com ele terá de ir embora do reino. Jacques cavalga pela floresta. Severo aparece e pergunta se ele o está procurando. No castelo de Belaventura apenas Páris aparece para a reunião convocada. Enrico se assusta ao ver que ninguém apareceu. Páris diz que para contribuir na preservação do reino de Belaventura, espera em troca um ofício assinado neste momento pelo rei e pelo príncipe, garantindo o casamento de vossa alteza com Tamar. Pietra procura desesperadamente o cordão. Ela abre baús, caixas. A porta se abre e Enrico entra. Ela reconhece a voz dele e se vira. Pietra reconhece a voz e se surpreende ao virar e ver Enrico vestido como príncipe. Os dois ficam surpresos.



Quinta-feira



Pietra ainda está chocada diante de Enrico. Ela fica sem ação, até que faz uma reverência respeitosa e deixa Enrico sem jeito. Bartolion olha para Pietra com desconfiança e pergunta como ela entrou no castelo. Jacques discute com Severo. Lizabeta tenta convencer Carmona de desistir de assumir o trono que Enrico prometeu abdicar por causa dela. Leocádia discute com Marion e pergunta se vai apoiar Severo. Jacques discute com Severo que tenta se justificar pela ausência. Tiana culpa Joniel por Gonzalo querer sair de casa. Enrico conversa com Pietra e tenta convencê-la de que tudo que fez foi pelo seu bem. Pietra resiste mas acaba acreditando em Enrico. Enrico se declara para Pietra que cede. Jacque ameaça Severo. Jacques vai prender Severo, mas ele consegue fugir. Otoniel, Cedric, Mistral, Bartolion e Páris aguardam por Carmona na sala do trono. Carmona acredita que vai assumir o trono no lugar de Enrico. Otoniel pede que Carmona se case com Páris e ela fica chocada. Carmona faz uma reverência para Otoniel para surpresa de todos. Pietra diz a Enrico que Cedric pode estar envolvido no desaparecimento de sua mãe e revela contar tudo o que sabe a Enrico. Accalon entra na sala e interrompe a conversa dizendo que Severo está vivo e que conseguiu um infiltrado no castelo. Pietra se assusta ao ouvir aquilo. Carmona fica furiosa e derruba bandeja com frutas e diz à Elia que seu pai está conspirando contra ela e promete reverter a situação. Nodier fica furioso com a notícia e leva um tapa de Cedric. Cedric diz a Nodier que ele deveria ter seduzido Carmona e apressado um casamento. Gonzalo entra no castelo para ver Brione e eles se beijam. Gonzalo propõe fugir com Brione que fica assustada. Otoniel manda prender Jacques por traição. Pietra diz a Enrico que mentiu para ele e que esteve com Severo. É quando Cedric entra com dois guardas e dá ordem de prisão à Pietra.



Sexta-feira



Mistral e Nodier carregando Jacques pelo braço. Ele está revoltado e esbravejando dizendo que estão cometendo um grande erro. Falstaff fica intrigado com a proposta de Fernão de entregar o conde Severo. Dulcinéa escondida, ouve a conversa. Severo está furioso diante de Biniek. Brione não aceita fugir com Gonzalo e ele entende. Os dois se beijam e Marion se surpreende ao vê-los. Jacques tenta se explicar para Otoniel que estava na floresta e tentou capturar seu pai, mas ele conseguiu fugir. Otoniel diz que é difícil acreditar nele. Otoniel determina que Jacques ficará na masmorra até segunda ordem. Marion ameaça desferir um tapa no rosto de Brione e Gonzalo segura sua mão. Enrico diz que vai proteger Pietra e eles se beijam, é quando Otoniel entra e pergunta o que está acontecendo ali. Nodier conta à Carmona que o traidor Jacques foi para masmorra. Ela fica feliz e diz que todos vão lhe dar razão. Nodier aproveita e diz que não vai permitir que ela se case com Páris. Otoniel discute com Enrico e pergunta para Pietra onde está a caixa. Todos olham para Pietra com expectativa e ela começa a se sentir mal e desmaia. Lizabeta visita Jacques na prisão. Ela diz que acredita nele e os dois se beijam. Pietra desperta e vê Enrico. Pietra revela que a caixa está nas mãos de Severo. Brione conversa com Leocádia e diz que sua mãe nunca permitirá que seja feliz com o homem que ela escolheu. Gonzalo está concentrado e trabalha na réplica da caixa. Otoniel, Mistral e Bartolion ouvem o relato de Accalon de que Fernão foi visto na taverna e deveria estar tramando algo com Fasltaff. Enrico entra, aflito. Enrico diz que sabe o paradeiro de Severo e que Pietra contou tudo a ele. Otoniel ordena que tragam Severo até ele. Pietra e Cedric estão frente a frente. Cedric deixa Pietra confusa com o que conta sobre o que planejava fazer e diz que eles são cúmplices desde o início, e que jamais faria nada contra ela. Pietra baixa a guarda. É quando Cedric se aproxima e tira um pano do bolso e coloca no rosto de Pietra que desamaia. Corinto vê um movimento estranho. Corinto reconhece Cedric levando Pietra no colo e ficam frente a frente. Joniel diz a Gonzalo que para onde quer que ele vá com Brione, precisa de se defender. Joniel oferece a espada para Gonzalo que fica sem reação. Enrico volta ao quarto e percebe que Pietra não está lá. Enrico discute com Otoniel e quer saber onde está Pietra. Pietra acorda e percebe que está numa prisão e ao seu lado está Cedric.





