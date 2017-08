Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Malhação (14 a 19/8)



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:16



Segunda-feira



Tato procura Anderson, e Moqueca pede para ele fazer uma entrega. Keyla pergunta pelo ex-namorado para Valdemar. Anderson chama Tato para ficar em casa. Keyla vai à casa de Aldo e fica amedrontada. Benê toca piano para Tonico parar de chorar. Anderson comenta com Tina que MC Pimenta quer que as Garotas do Vagão se apresentem com ele. Ellen conta a Keyla que Tato está dormindo em sua casa. Roney pede à filha para trabalhar como garçonete depois da aula. Anderson aconselha Tato a não fazer as entregas de Moqueca. Bóris ajuda Lica e Tina a se prepararem para a reunião com os pais e professores. Tato desiste de fazer a entrega. Malu exige que Edgar compareça à reunião de pais na escola para atacar Bóris e Lica.



Terça-feira



Malu afirma a Edgar que Bóris quer acabar com a escola. Lica diz aos alunos que eles podem mudar a opinião dos pais. Malu pede a Clara para ajudá-la na reunião de pais e mestres. Josefina reclama da demora na finalização da obra na escola. Dóris faz um acordo com Tato. Keyla vai falar com Tato, mas leva um fora e discute com K2. Luís conta a Marta que Clara brigou com ele por causa de Malu. Roney insiste que Keyla ligue para Deco. Clara pressiona Guto para ficar contra Lica e Tina na reunião. Ellen tenta estudar com Fio. Das Dores exige que Tato volte para a escola. Edgar chega para a reunião, e todos questionam sua presença.



Quarta-feira



Lica concorda com a permanência de Edgar na reunião, e todos se surpreendem. Fio reclama da rigidez das aulas de Ellen. Mitsuko e Malu ironizam o motivo de os alunos estarem na reunião. Bóris e Marta apoiam que Lica se pronuncie pelos colegas. Lica faz uma proposta aos pais, mas Mitsuko discorda. Fio e Ellen começam a aula de dança. Bóris organiza uma votação, e Edgar articula para decidir a disputa. Josefina avisa a Roney que conversará com Keyla sobre Deco. Tonico fica doente. Tato não consegue fazer as coxinhas como Das Dores ensinou e fica chateado. Dóris diz a Bóris para tomar cuidado com Edgar. Edgar afirma a Malu que voltará a ser o diretor do colégio. Mitsuko pede para conversar com Tina. Keyla decide deixar Tonico na creche. Tato teme encontrar Keyla no colégio. Keyla recebe um telefonema da creche e fica desesperada.



Quinta-feira



Keyla vai embora apressada, e Tato percebe. Lica sugere que haja um grêmio no colégio, e Bóris fica animado. Felipe reclama do namoro com Lica. Clara usa Guto para provocar Felipe. Juca incentiva Jota a convidar Ellen para jogar RPG com eles. K2 tenta convencer Tato a não ir atrás de Keyla, mas ele muda de ideia e vai procurar a ex-namorada. Fio resolve um problema de matemática em sala de aula e recebe elogios da professora. Ellen recusa o convite de Jota, que fica chateado. Keyla deixa Tato cuidando de Tonico. Clara fala mal de Lica para Felipe. Samantha pede a Anderson um orçamento para fazer o clipe da banda. Tato não deixa Roney chamá-lo de volta para a lanchonete. Marta convida Bóris e Dóris para um jantar. Lica encontra um poema escrito por Bóris no livro que pegou emprestado com ele. Tina fica com ciúmes de Samantha. Guto tenta explicar as aulas de piano para Benê. Josefina tenta convencer Keyla a falar com Deco. Tina leva Anderson para jantar no restaurante dos pais.



Sexta-feira



Mitsuko fica impressionada com o conhecimento de Anderson no restaurante, e Tina se alegra. Lica convida Felipe para sair. Keyla decide dar o telefone de Deco para Roney. Tato pensa em Keyla. Mitsuko reclama do namoro de Tina. Das Dores tenta ajudar Tato a voltar a cozinhar. Lica fica animada com a notícia de que Bóris vai jantar em sua casa. Telma avisa a Tina que a mãe delas quer levá-las ao shopping. Mitsuko procura a mãe de Anderson no hospital. Tato treina com Felipe. Keyla, Benê, Lica, Tina e Ellen discutem os assuntos que irão abordar no canal de internet. Mitsuko sugere a Nena que se unam para separar Anderson e Tina. Roney tenta falar com Deco por telefone, mas desiste ao vê-lo chegar à lanchonete.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).