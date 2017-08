Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Novo mundo (14 a 19/8)



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:17



Segunda-feira



Diara manda os empregados expulsarem Greta e Schultz de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério para o mercado de escravos e promete ajudar Cecília. Dom Pedro tenta se entender com Leopoldina. Bonifácio afirma que não pode ajudar Libério. Thomas questiona Nívea sobre a presença de Joaquim em sua casa. Greta afirma a Schultz que eles precisam dar um jeito em Diara antes que Wolfgang e Ferdinando voltem. Benedita ouve Domitila mandar Rosa queimar suas roupas sujas de sangue. Benedita confidencia a Chalaça que Domitila perdeu o bebê. Greta tenta fazer amizade com Diara. Ferdinando afirma a Peter que não pode se relacionar com ninguém. Ubirajara apanha dos jagunços, e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu solta Elvira. Benedita conta para Dom Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa de Wolfgang e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a Chalaça a carta de Thomas que pegou com Anna.



Terça-feira



Chalaça garante a Joaquim que Domitila será desmascarada. Ferdinando se recusa a ficar com Greta. Cecília vai ao mercado de escravos e Amália tenta acalmá-la. Vitória passal mal durante a noite e Thomas não deixa Anna cuidar da filha. Leopoldina tenta ajudar Libério. Ferdinando afirma a Diara que não quer mais viver com ninguém. O ministro Howard aparece de surpresa à casa de Thomas. Cecília decide falar com Sebastião. Jacira tenta ensinar as índias a lutarem para salvar os homens da aldeia. Francisco entrega dinheiro a Domitila para pagar a chantagem de Benedita. Peter e Amália cuidam de Vitória. Joaquim entrega a Dom Pedro as cartas escritas por Domitila. Chalaça aparece no solar, e Domitila se desespera. Joaquim conta o plano de Chalaça para Leopoldina. Dom Pedro decide ir escondido até o solar e ouve a conversa entre Domitila e Chalaça.



Quarta-feira



Dom Pedro aparece e Domitila fica em pânico. Anna percebe o interesse de Thomas em saber com o ministro inglês se existem pistas sobre a investigação do tráfico de escravos para a Inglaterra. Dom Pedro expulsa Domitila. Chalaça conta a Leopoldina e Joaquim tudo o que aconteceu no solar. Benedita fica frustrada com a frieza com a qual é tratada por Dom Pedro e vai embora do solar com a irmã. Cecília enfrenta Sebastião, e Matias a ajuda a fugir. Francisco avisa a Licurgo que o mandato dele como deputado foi cassado. Os piratas desembarcam em um vilarejo e Elvira consegue fugir com um grupo de teatro. Bonifácio diz a Joaquim que acredita que Severino Menezes pode ajudá-los a prender Thomas. Matias garante que ajudará Cecília a encontrar Libério. Elvira parte com o grupo de teatro para o Rio de Janeiro. Diara pede a Ferdinando para ajudar Greta, e a vilã ouve a conversa. Bonifácio elogia Leopoldina por seu comportamento diante da separação de Dom Pedro e Domitila. Domitila procura Thomas. Ferdinando tenta conversar com Greta e ela o manipula. Quinzinho fala com Joaquim e o consola. Dom Pedro implora o perdão de Leopoldina.



Quinta-feira



Leopoldina deixa Dom Pedro voltar para casa. Quinzinho começa a falar normalmente, e Joaquim se emociona. Dom Pedro afirma que reconquistará Leopoldina. Jacira instrui as índias a lutarem e atirarem flechas. Todos se emocionam ao ouvir Quinzinho falar. Domitila pede a Anna para convencer Thomas a deixá-la ficar em sua casa. Jacira e as outras índias libertam todos os guerreiros da aldeia. Anna pede a Nívea que entregue uma carta para Joaquim. Dom Pedro procura Chalaça. Domitila afirma a Francisco que irá reconquistar Dom Pedro. Sebastião humilha Libério. Thomas segue Nívea. Os índios comemoram a volta de todos, e Ubirajara aceita ser novamente o cacique. Greta desaparece, e todos se preocupam. Thomas vê Nívea recebendo um recado de uma escrava de ganho e a aborda. Joaquim é avisado de que Nívea corre perigo. Chalaça vê Domitila entrar na casa de Thomas. Um empregado encontra uma pista do paradeiro de Greta e todos saem apressados à sua procura. Thomas ameaça jogar Nívea de um precipício.



Sexta-feira



Joaquim salva Nívea e luta com Thomas. Domitila tenta conversar com Anna. Schultz, Diara e Ferdinando chegam à mata, e Schultz consegue avisar a Greta da presença deles. Joaquim leva Nívea para o palácio. Greta finge se afogar e Ferdinando a salva. Hugo descobre o esconderijo de Licurgo. Diara percebe a provocação de Greta e tenta se manter calma. Chalaça volta a trabalhar no paço. Felício leva Domitila à força da casa de Thomas, e Dom Pedro fica arrasado ao ver. Chalaça leva Leopoldina até Dom Pedro. Matias encontra o paradeiro de Libério, que teme ser mandado para fora do Brasil. Greta consegue chamar a atenção de Ferdinando e fica satisfeita. Bonifácio fica animado com a possibilidade de prender Thomas, e Joaquim teme pela segurança de Anna e Vitória. Greta diz que ficará com o dinheiro de Wolfgang e Schultz fica desconfiado. Thomas exige que Anna faça os serviços de dona de casa e ela se revolta. Dom Pedro tenta seduzir Leopoldina. Quinzinho revela a Joaquim o esconderijo de Thomas na taberna. Thomas queima o livro de Anna.



Sábado



Joaquim conta a Bonifácio sobre o esconderijo de Thomas. Elvira se anima por estar chegando ao Rio de Janeiro. Os piratas tramam para capturarem Elvira. Thomas e Anna brigam. Leopoldina não consegue resistir a Dom Pedro. Nívea intimida Patrício. Greta reclama de seu golpe de suicídio não ter funcionado com Ferdinando. Diara entrega dinheiro a Matias para resgatar Libério da fazenda. Ferdinando se aconselha com Peter. Jacira é batizada como guerreira Tucaré. Piatã sente que Anna precisa de ajuda. Joaquim e Bonifácio denunciam Thomas ao comissário Egídio. Sebastião avisa a Thomas sobre o novo grupo de escravos para ser contrabandeado. Egídio, Joaquim e Bonifácio chegam à taberna e acusam Germana e Licurgo de cúmplices de Thomas. Elvira aceita ser a estrela do espetáculo da companhia de teatro. Fred afirma que se vingará de Thomas. Quinzinho mostra o quarto de Thomas para Joaquim, Bonifácio e Egídio. Amália aceita a sugestão de Peter para procurar Chalaça. Ferdinando pede Greta em namoro, e Schultz comemora. Libério é levado com outros escravos para fora da fazenda. Joaquim encontra provas contra Thomas. Elvira e a companhia de teatro chegam à cidade. Thomas é preso.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).