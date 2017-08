Você está: Novelas

Confira a semana de Pega pega (14 a 19/8)



12 Ago 2017



Segunda-feira



Siqueira tenta se aproveitar da confissão de Júlio para se autopromover perante a imprensa. Antônia conta a Douglas que Júlio roubou o hotel. Luiza avisa a Pedrinho que a polícia recuperou uma das malas com o dinheiro dele. Sandra Helena informa a Agnaldo que Júlio se entregou à polícia. Malagueta se recorda que o Klub Strass está fechado temporariamente e resolve se esconder na boate com Sandra Helena e Agnaldo. Eric diz a Júlio que descobrirá quem roubou o dinheiro com ele. Sandra Helena, Malagueta e Agnaldo se sentem aliviados ao saber que Júlio não os entregou à polícia. Pedrinho recebe de Siqueira a sua mala com os dólares. Antônia encara Júlio.



Terça-feira



Júlio acusa Antônia de pensar só em sua carreira. Antônia avisa a Júlio que ele deverá pagar pelo crime que cometeu. Maria Pia e Malagueta se entregam à paixão e dormem juntos. Prazeres passa mal ao saber da prisão de Júlio. Malagueta informa a Timóteo que Júlio não contará à polícia que ele participou do roubo. Evandro diz a Mônica que ela não pode aparecer na janela, por causa dos repórteres e curiosos que vão surgir na vila. Mônica faz as malas e sai da vila de forma discreta. Nelito conforta Antônia. Luiza e Sandra Helena discutem e saem no tapa. Eric afirma a Antônia que quer pegar todos os envolvidos no roubo e se coloca à disposição para ajudar a polícia. Sandra Helena coloca tinta vermelha nos vidros de shampoo do carrinho de Tânia e provoca uma reclamação geral de hóspedes no hotel. Tânia conta a Douglas que alguém quer prejudicá-la. Mônica procura Malagueta. Júlio fica surpreso ao saber, pelo advogado, que sua mãe pagou a fiança para soltá-lo. Arlete pede perdão a Júlio.



Quarta-feira



Júlio resiste em aceitar as justificativas de Arlete, que explica ao filho que sumiu para salvar a vida dele. Mônica deixa claro a Malagueta que fugiu com Evandro para não ser pega pela polícia, como Timóteo e Canivete. Malagueta aceita dar abrigo a Mônica como amigo. Prazeres fala com Elza, que se sente culpada por Júlio ter roubado. Cíntia fica surpresa por Nelito compreender a atitude de Júlio. Pedrinho tem medo de ficar pobre novamente. Sandra Helena mostra a Cíntia que Nelito sente atração por ela. Prazeres desmaia ao ver Arlete. Sandra Helena diz a Eric que está interessada em investir nas empresas dele. Luiza comemora com Rúbia a liberação do alvará de funcionamento da boate. Douglas aceita fazer o show de reestreia do Klub Strass. Adriano reclama com Sabine por seu afastamento e falta de afeto. Douglas se prontifica a ensinar Sandra Helena a conhecer regras sociais. Evandro chora ao ler a carta de despedida de Mônica. Arlete pede garantias a Athaíde de que ela e a família não correm perigo. Athaíde pergunta a Arlete o que ela fez com as provas.



Quinta-feira



Arlete garante que as provas foram destruídas, e Athaíde tranquiliza a mãe de Júlio ao informar que no inquérito consta que o acidente foi causado por um brinquedo. Júlio diz a Elza que será difícil mãe e filho se perdoarem. Eric convida Maria Pia para ser madrinha do seu casamento com Luiza. Júlio se recusa a ficar ao lado da mãe e vai dormir no porão. Arlete relembra a Elza de que sempre acompanhou a vida de Júlio por meio da irmã. Arlete diz a Elza que não pode contar a verdade para Júlio sobre seu sumiço. Para o casamento, Luiza propõe o regime de separação total de bens. Eric discorda, mas depois acaba cedendo ao desejo de Luiza. Malagueta avisa a Maria Pia que Sabine está se interessando por ele. Evandro conta a Júlio que Mônica o deixou. Júlio é demitido do hotel por justa causa. Sandra Helena confidencia a Cíntia que gosta de Eric. Cíntia oferece uma palavra de apoio para Júlio. Sandra Helena chama Cíntia para ir à festa do Klub Strass. Adriano decide romper com Sabine. Sabine convida Malagueta para jantar em sua casa. Sandra Helena sente ciúmes ao ver Agnaldo com Gilda na festa. Douglas entra no palco da boate para se apresentar.



Sexta-feira



O show de Douglas faz sucesso. Sabine comenta com Malagueta que sua relação com Adriano terminou. Agnaldo fica preocupado com a intimação que recebe da polícia. Dulcina aconselha Sandra Helena a não deixar o dinheiro lhe “subir à cabeça”. Antônia avisa a Luiza que não poderá ir ao casamento. Pedrinho pede a Eric que faça a neta feliz e diz que ficará de olho nele. Maria Pia decide subir no parapeito do hotel para impedir o casamento de Eric e Luiza. Malagueta tenta fazer Maria Pia desistir da ideia de pular, mas é Eric quem consegue segurar Maria Pia. Eric e Luiza se casam. Maria Pia diz a Malagueta que irá trabalhar no escritório de Genebra a convite de Sabine. Maria Pia se despede da família e de Malagueta. Pedrinho vai para a casa de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.



Sábado



Agnaldo diz à polícia que não sabe quem ajudou Júlio no roubo. Arlete conta a Elza que começará a trabalhar na cooperativa de táxi. Cíntia é interrogada por Antônia, que não gosta de ver a camareira defender Júlio. Antônia e Domênico decidem intimar Timóteo e Canivete. Sabine culpa Pedrinho por ela ter perdido o filho deles na época em que estava grávida, ao vê-lo aos beijos com Lígia. Sandra Helena contrata Nelito como seu mordomo. Pedrinho fica feliz quando Nelito lhe diz que existem pessoas interessadas em ter aula com ele de boas maneiras. Arlete expulsa Pedrinho de seu táxi depois que ele fala mal de Júlio. Eric e Luiza chegam da lua de mel. Eric convida Malagueta para ser seu assessor pessoal. Evandro conta a Júlio que desistiu de procurar Mônica e o convida para se hospedar na casa dele. Dom e Dílson choram emocionados com a confirmação de que são irmãos. Sabine fica nervosa ao ver que Dom chorou.





