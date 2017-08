Você está: Novelas

Confira a semana de Os dias eram assim (14 a 19/8)



12 Ago 2017



Segunda-feira



Renato e Alice discutem. Vera fica aliviada quando Gustavo informa que se encontrará com Cátia. Rimena diz a Laura que já se inscreveu em uma missão fora do país. Cátia e Gustavo pensam em fazer um documentário com o depoimento de todos do grupo de apoio. Vitor manda Amaral eliminar um possível delator dos erros da construtora. Renato confidencia a Vera sobre o filho que teve com Alice. Toni questiona Caíque sobre a saúde de Nanda. Nanda recebe uma carta comunicando a morte de um amigo, e Sandoval se preocupa. Rudá revela a Monique sobre Leon. Serginho decide se afastar da família de Natália. Kiki não deixa Vera visitar Lucas, e a dona da livraria se consola com Ernesto. Lucas tem alta. Renato afirma a Alice que não se aproximará dela enquanto Lucas não souber a verdade. Serginho pede para voltar para casa. Caíque vê Rudá beijar Leon. Vitor volta para casa com Alice, e ela se entristece. Renato revela a Rimena que Lucas é seu filho.



Terça-feira



Rimena fica abalada com a notícia sobre Lucas. Valentim conta a Renato que não quer sair em missão com a mãe. Kiki não aceita que Alice desmoralize Vitor. Vitor grita com Lucas por elogiar Renato. Cora ofende Alice. Nanda reclama por Caíque criticar Rudá. Vera fala para Renato que compreende a atitude tomada por Alice. Laura percebe o incômodo de Rimena em ver Gustavo com Cátia. Serginho vê Amaral saindo de seu quarto secreto e comenta com Natália, Cátia e Gustavo. Vitor manda Amaral sumir com uma pessoa que pode comprometer a idoneidade da Amianto. Domingos discute com Renato o caso clínico de Nanda. Lucas é carinhoso com Alice. Gustavo pede para ir com Ernesto encontrar um informante que trabalhou para a repressão. Laura e Cátia percebem os olhares de Rimena para Gustavo. Cora implora para Amaral ajudar Vitor. Vitor não gosta de ver Alice vestida com a camisa de Renato. Rimena se recusa a falar com Laura sobre seus sentimentos por Gustavo. Cátia reclama de Rimena para Gustavo. Vitor invade o ateliê de Alice e destrói tudo.



Quinta-feira



Cátia hostiliza Rimena, que desiste de contar sobre sua gravidez para Gustavo. A jornalista comenta com Natália que acredita que Gustavo e Rimena estejam apaixonados. Renato apoia Gustavo para tentar descobrir onde Túlio pode ter sido enterrado. Renato marca de se encontrar com Alice, e Sandoval diz para ela tomar cuidado com Vitor. Rimena passa mal no hospital, e Magali percebe. Alice fica apreensiva com a destruição de seu ateliê. Kiki decide procurar Vicente. Vitor faz ameaças a Amaral, e Cora teme pela segurança do filho. Mascarenhas leva Ernesto e Gustavo até Damião. Amaral atira em Damião e leva uma mala cheia de dinheiro para o seu quarto secreto. Maria, Toni e Monique estranham o jeito de Caíque tratar Rudá. Rimena vê Gustavo nervoso e tenta tranquilizá-lo. Renato conta para Vera sobre sua conversa com Alice. Alice revela a Vitor que Renato sabe que é pai de Lucas.



Sexta-feira



Vitor fica transtornado com a notícia, e Alice se preocupa com Renato. Vera se desculpa com Alice. Amaral confirma a Vitor o serviço feito por ele e recebe uma mala de dinheiro. Natália e Cátia torcem para Gustavo encontrar o cemitério clandestino que ia ser delatado por Damião. Vera se preocupa ao ver Gustavo e Ernesto irem encontrar Mascarenhas. Rimena comenta com Laura que sairá do Rio de Janeiro antes de sua barriga começar a crescer. Cora exige que Amaral indique o local onde Vitor está e vai ao encontro do filho. Ernesto decide ir ao cartório de Maricá. Kiki procura Toni para saber informações sobre Vicente. Rudá conta ao pai que está namorando Leon. Kiki leva Nanda para o hospital. Cátia, Vera, Dalva, Valentim, Laura e Rimena torcem por Gustavo no Festival da Canção.





