Yudi sobressai no "Dancing Brasil 2"



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:32



A Record TV já estreou a segunda edição do “Dancing Brasil”. A emissora não deu respiro ao talent show e emendou as temporadas. Para dar um ar de novidade, alguns professores foram trocados. Xuxa e Sergio Marone continuam, além do ótimo trio de jurados. Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho dão o “tempero” à competição.



O elenco de competidores é bom, apesar de mostrar que é mais “verde” em comparação ao time da primeira temporada. Suzana Alves disse que quer desencarnar da imagem de Tiazinha. Mesmíssimo discurso de 15 anos atrás! A atriz também participou de uma segunda temporada de outra competição, só que da Casa dos Artistas.



Outro que deseja mostrar uma outra imagem junto ao telespectador é Theo Becker. O ator enfatiza que, durante a passagem em “A Fazenda 1”, interpretou um personagem e não era ele. Vai vendo...



Yudi Tamashiro já chamou a atenção nas duas primeiras apresentações. O eterno apresentador do “Bom Dia & Cia”, que não conquistou uma boa imagem em “A Fazenda”, aparece bem à frente dos demais colegas no palco da dança. Sobressai com folga.



Na última segunda-feira (31/07), Xuxa Meneghel teve uma crise de riso após comentários ácidos de Jaime Arôxa sobre Milene Domingues. A “rainha das embaixadinhas” ficou visivelmente constrangida com a postura da apresentadora. A ex-esposa de Ronaldo “Fenômeno” precisa de ajuda para crescer no programa e não ser alvo de risadas em rede nacional.



A Record insiste com Carla Prata. A ex-peoa acrescentou em nada ao reality “A Fazenda”, além da imagem da ex-bailarina do Faustão ter sido queimada após “votações surpreendentes” auditadas pela BDO que, aliás, permanece no “Dancing Brasil”.



“Dancing Brasil” é um dos poucos acertos da Record neste ano.



