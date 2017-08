Você está: FabioTV

Padre Alessandro sucede Marcelo Costa na TV Gazeta



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:35



Neste domingo (06/08), a TV Gazeta estreou “Festa Sertaneja” sob comando do Padre Alessandro Campos. A atração vai ao ar entre 18 horas às 20h30. A emissora investe na programação dominical. Até aqui, uma enxurrada de reprises tomava conta da grade. E isso é bom.



Logo nos momentos iniciais, o apresentador reverenciou Marcelo Costa que, naquele mesmo palco, comandava o Especial Sertanejo na TV Gazeta. O religioso é sucessor legítimo na televisão. E reconheceu isso sem melindres.



“Festa Sertaneja” estreou com a ótima dupla Rio Negro & Solimões. E bate o pé...E bate o pé... Durante as duas horas e meia de duração, Padre Alessandro também cantou suas canções, comandou uma longa série de “merchan” e teve a conversa espiritual com o telespectador.



“Festa Sertaneja” precisa ganhar mais ritmo. O ideal é receber diversos cantores no palco para dar a sensação de agilidade. Colocar um drone no auditório não é suficiente para modernizar a estrutura do programa dos anos 90 herdado de Marcelo Costa.



O número musical do Rio Negro e Solimões sempre era entrecortado com o merchandising que surge em número exagerado no vídeo. Além disso, a participação do líder religioso em propaganda deveria ganhar uma reflexão. Neste primeiro programa, ele até ingeriu cápsulas que têm por objetivo o fortalecimento capilar e evitar a queda de cabelos. Além da questão ética, o que pensará o telespectador que perceberá a calvície contínua do padre?



Além de ser herdeiro de Marcelo Costa, Padre Alessandro Campos é sucessor do Padre Marcelo Rossi que, também nos anos 90, apostou em novas formas de comunicação para passar a mensagem da Igreja Católica. Campos promove a sua festa sertaneja, amplia o número de telespectadores e, desta forma, introduz o discurso religioso. O visual com chapéu, fivelão e calça justa entra neste contexto.



Os padres já são figuras presentes na programação da TV Gazeta, especialmente na madrugada com o patrocínio da Ultrafarma. Padre Alessandro ganhou um melhor horário sem o apoio oficial da rede de farmácias.



Fabio Maksymczuk





