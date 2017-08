Você está: FabioTV

Globo resolve dois problemas com Dony De Nuccio no "Jornal Hoje"



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:36



Nesta segunda-feira (07/08), Dony De Nuccio estreou na bancada do “Jornal Hoje” ao lado de Sandra Annenberg. A TV Globo acertou na escolha do jornalista. Ele pertence à mesma “fornalha” de Evaristo Costa. Jornalistas que transmitem ar jovial no vídeo.



O Grupo Globo também acerta ao escalar a ótima Renata Lo Prette no “Jornal das Dez”. A jornalista transmite experiência e segurança no comando do principal telejornal da GloboNews.



Na realidade, o posto de apresentador deveria ser o auge da carreira de qualquer jornalista. Anos de estrada para assumir a importante missão. No entanto, alguns jovens repórteres logo são alçados ao cargo. Dentro desse espírito, Dony destoava no “Jornal das Dez” e também no “GloboNews Internacional”. O jornalista traz, naturalmente, um sorriso no rosto. É dele. Em algumas notícias que retratavam o “lado obscuro” da humanidade, lá estava o sorriso. Não “ornava”, como diziam antigamente.



Portanto, o Grupo Globo resolve dois problemas com um tiro. Tira Dony do telejornal mais “pesado” e o remaneja para o “Hoje” com linha editorial mais leve. E não assusta o telespectador com uma troca abrupta de estilo do colega de Sandra na bancada do noticiário vespertino.



Além disso, a emissora não cutuca o ego de Cesar Tralli e Rodrigo Bocardi que surgiram como opções. Cada um fica em seu respectivo lugar. Mesmo assim, vale ressaltar que Tralli é a alma do “SPTV – SP1”. Ótimo profissional. Dentro do atual contexto, Dony foi a melhor opção. E ele combina com Sandra no vídeo. “Ornou”.



