Adriane Galisteu ressurge na TV Globo



Vcfaz - 12 Ago 2017 - 13:37



Olá, internautas



No último domingo (06/08), Fausto Silva anunciou os competidores de mais uma edição do “Dança dos Famosos”, quadro de sucesso do dominical da TV Globo. Eis que surge o nome de Adriane Galisteu para a competição.



A apresentadora, que estava escondida na BandNews, ganha uma ótima oportunidade para ressurgir na televisão aberta. Enquanto as filhas de Silvio Santos são “transformadas” em apresentadoras e conquistam amplo espaço no SBT, Adriane fica praticamente fora do vídeo. Há algo errado...A loira merece mais espaço.



Além disso, a escalação da comunicadora surge no contexto da nova concorrência de Xuxa Meneghel com o seu “Dancing Brasil”. Seria uma estocada da emissora platinada? É uma rivalidade plantada desde os anos 90. Picuinhas lá do passado vieram à tona, principalmente em especulações ventiladas nas redes sociais.



Esperamos que Adriane brilhe no palco do “Domingão do Faustão” e conquiste boa repercussão junto ao telespectador. Adriane tem estofo para comandar, quem sabe, uma atração na TV Globo.....Esperamos que isso aconteça. Fica a nossa torcida.



Fabio Maksymczuk





