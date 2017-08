Confira a semana de Jikulumessu (14 a 19/8)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Bento pede a Djamila que substitua Priscila na lanchonete, pois ela teve que visitar uma tia no hospital.



Joel vai entregar um presente a Djamila, mas não a encontra. Djamila cruza com Kleyde pelo caminho e voltam a falar sobre Greg. Kleyde promete descobrir algo sobre o suposto divórcio dos patrões.



Priscila volta à lanchonete e fica irritada com Bento por ele ter colocado Djamila no seu lugar.



Joel se aproxima do balcão e pergunta à Priscila como foi na editora. Priscila tenta disfarçar, mas o patrão percebe que ela mentiu e a despede.



Nayr e Weza saem de casa para ir à lanchonete. Nayr percebe que Gerson está conversando com Joel, seu irmão. Aflita, pede a Weza que vá para sua casa e simule uma inundação.



No trabalho de Lemba, recebem uma queixa de assalto e ela e dois colegas saem apressados para o local do crime. Eles invadem o local e Lemba é surpreendida pelo assaltante.





Terça-feira



Bento vai à casa de Djamila para pagá-la pela ajuda na noite anterior e a convida para trabalhar com ele. Djamila diz que fica muito feliz pelo convite, mas tem de recusar, pois começará a gravar um CD.



Priscila decide fazer as pazes com Djamila. Kleyde avisa Lao Kim que Erikson Leal vai à Bsports.



Lemba continua refém do assaltante na casa que recebeu um chamado da polícia. Djamila está perto dali, perdida. Ela foi à rua comprar material de trabalho pedido por Nayr.



Lemba consegue ver Djamila através da janela e a quebra com a cadeira na qual está amarrada, chamando a atenção de Djamila que se aproxima. Djamila vê Lemba, arromba a porta da casa e consegue desamarrá-la. O assaltante chega e Lemba consegue prendê-lo. Djamila sai nos jornais como a salvadora da policial.



Greg e William ao verem os jornais são assombrados pelas imagens do dia em que viram Nzola ser estuprada e assassinada.



Roberto e Nina descobrem que Margarita e Soraia pagam aos alunos para não terem aulas na universidade. Joel quer esclarecer esta história.





Quarta-feira



Djamila convence Bento a recontratar Priscila.



Depois de saber que Erikson Leal vai à BSports, Joel telefona para Cláudia e diz que a segunda parte do plano vai começar. Pede que Cláudia vá à Musica.ao. Na entrada do prédio, Cláudia finge não ver Erikson para que seja ele a abordá-la. Após a moça fazer um pouco de charme, Erikson pede a Cláudia o seu número de celular.



Menos preocupado, William deixa ser seguido por Lúcio, que acaba por levá-lo até à casa de Sheila onde está Vilma. Lúcio invade a casa, agride William com um soco e agarra Vilma. Sheila tira uma arma do vestido e ameaça Lúcio, que percebe que a mulher não está brincando. Vilma consegue se soltar e Sheila o expulsa de casa.



É o dia do teste de Ana e Daniel na Música.ao, mas Carlos descobre e não permite. Joel, no entanto, consegue convencer Carlos, dizendo que já que as crianças estão ali porque não ouvi-los. Os netos de Walter fazem a audição, que corre muito bem e Joel decide agenciá-los. Carlos fica de pensar no assunto.





Quinta-feira



Joel pede a Nina que grave uma conversa entre um aluno e Soraia para provar que a secretária paga aos alunos para não terem aulas com Roberto. Nina consegue a gravação.



Joel usa a gravação para pressionar Margarita a contar a verdade. Ela fica tensa mas não se abala e de forma firme acusa Soraia, dizendo a Joel que entende a sua indignação e que ela própria vai tratar da questão.



Margarita diz a Soraia que precisa instaurar um processo disciplinar.



Nayr acha o celular de Kleyde na sua casa e pede a Gerson que o leve ao trabalho da moça. Quando ele chega dá de cara com Carlos, que descobre em qual empresa de entregas trabalha Gerson.



Carlos faz uma encomenda e pede para que seja entregue na praia. Quando Gerson chega é surpreendido por Carlos que o convida para almoçar. Gerson aceita.



Bianca convence o irmão a deixar os filhos serem cantores. Carlos pensa que se ele permitir Vanessa ficará mais ocupada e menos exigente com ele em suas investidas sexuais.





Sexta-feira



Ruth promete a Joel cuidar do pai e vesti-lo bem para o showcase da Djamila.



Ruth diz a Ivo que quem vai cantar no evento à noite na casa de Djamila Pereira, a cantora que ganhou o concurso Voz de Ouro. Ivo fica em pânico.



Ivo fala para Bruno que mais tarde não pode estar em casa. Quando Djamila o conhecer vai logo perceber que o pai do Joel e o marido da Nayr são a mesma pessoa.



Ivo inventa uma desculpa e sai de casa e vai ao bairro Dieji para falar com Nayr.



Joel preparou uma grande surpresa para Djamila: à noite, ela não vai cantar sozinha. Djamila vai formar um dueto com a sua artista preferida, Sandra Cordeiro. Se existiam dúvidas do amor em relação a Djamila, depois desta prova de amor, não existem mais. Resta saber se a Djamila sente o mesmo.



Bruno ajuda o primo Ivo e esconde todos os retratos de família numa gaveta para que Djamila não tenha oportunidade de ver Ivo em nenhum deles. Entretanto, Ivo e Nayr discutem.



Ivo vai para casa de Celso, onde fica bebendo cerveja e não aparece na festa. Joel e Ruth ficam muito chateados por Ivo faltar à festa.



Walter, os netos e Vanessa são convidados para o showcase, mas antes de saírem para a festa, Bianca dá instruções a Vanessa para tentar obter o máximo de informações sobre Joel.



Gerson e Carlos têm o seu segundo encontro.





