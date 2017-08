Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de No limite da paixão (21 a 26/8)

Vcfaz - 20 Ago 2017 - 13:45



Segunda-feira



Gabriel chega quando Maria Madalena está se despedindo de Juliana. Otávio diz a Juliana que depois voltará a falar com ela sobre seu pai, e que ela terá que ouvi-lo. Maria Madalena pede a Otávio que não denuncie Gabriel, mas ele diz que não promete que ficará calado por muito tempo, pois o que ele fez foi uma canalhice. Ana Cristina vai até a mansão dos Vila Real convidar dona Josefa para o batizado de seu filho. Dona Josefa lamenta não poder comparecer mas diz que, no mesmo dia, será a madrinha do filho de seu sobrinho, Otávio. Ana Cristina dá os pêsames a Juliana. Gabriel diz a Caetana que tem duas notas promissórias assinadas por Lucília e que ela terá que lhe dar o dinheiro ou, caso se negue, Rogério e Otávio se interessariam em saber do que se trata. Otávio recrimina Gabriel por ter enganado Rogério e Juliana. Gabriel diz que não permitirá que ele se meta na sua vida. Otávio diz a Rogério que a família de Gabriel não é como ele a descreveu, que ele é filho de Maria Madalena e que ela tem se sacrificado muito por ele e por seu irmão, José Alfredo. Maria Madalena chega a casa de Gabriel e diz a Rebeca que precisam contar a verdade para Juliana. Mas primeiro decidem falar com ele para dizer que não é justo que continue enganando a sua esposa. Gabriel trata Rebeca com rispidez e Maria Madalena conta que ela é sua mãe. Rebeca diz ao Gabriel que é sua mãe e pede perdão. Frida descobre que Otávio levou Fernandinho à casa de Ana Cristina e, furiosa, vai até lá para insultá-la. Aos gritos, ela diz a Ana Cristina que quando seu filho crescer vai se envergonhar dela por ser amante de um homem casado. Ana Cristina pede a Otávio que se afaste de sua vida. Rogério procura a filha para contar toda a verdade sobre Gabriel, mas ela pede ao pai que vá embora, pois não lhe interessa o que tenha a dizer sobre seu marido. Gabriel confessa a Juliana que tudo que disse sobre sua família era mentira, que tudo começou com um jogo mas acabou se apaixonando e teve medo de perdê-la.



Terça-feira



Frida diz a Otávio que se eles não forem embora da cidade fará de tudo para que o filho o odeie e jura que transformará sua vida e a do menino em um inferno. Otávio procura Ana Cristina e diz que se ela está mesmo decidida a não voltar a vê-lo, então irá embora da cidade e não sabe quando voltará. Ana Cristina diz que é o melhor que podem fazer pelo bem de seus filhos. Maciel diz a Maria Madalena que, pelas razões que ela já conhece, Gabriel não voltará a viver com eles, mas isso não impede que cumpra a promessa que fez de manter relações intimas com ele e a violenta. Maria Madalena não corresponde às carícias do marido e ele a esbofeteia. Maria Madalena confessa ao padre Jesus que não suporta manter relações com o marido, mas esse é o preço que ele cobra por ajudar seus filhos. Dois anos se passam. Ana Cristina diz a Juliana que não deveria continuar distanciada de seu pai. Ela diz que é muito difícil perdoá-lo, assim como a Gabriel, mas confessa que continua apaixonada por ele, por isso não pediu o divórcio. Ana Cristina confessa a Juliana que continua amando Otávio. Maria Madalena vai até a mansão dos Vila Real entregar uma roupa para dona Josefa e encontra Rogério. Eles se cumprimentam efusivamente e combinam de se encontrar para conversar. O Dr. Edgard diz a Rita e Cesário que os resultados dos exames indicam que Rubens está com leucemia. Otávio volta para a cidade e, imediatamente, procura Ana Cristina. Ele diz que continua amando-a e que ela e seu filho são os únicos motivos para que ele queira continuar vivendo. Frida, histérica por não conseguir conquistar o coração do marido, diz a Caetana que Otávio e Ana Cristina vão se arrepender de brincar com ela e jura que está disposta a levar a vingança até o final. O delegado procura Juliana para avisar que Gabriel está no alto da laje e ameaça pular. Gabriel luta com um policial e cai do prédio.



Quarta-feira



Juliana diz ao Gabriel que está muito decepcionada por que enquanto ela luta para superar a separação ele tenta fugir do problema da maneira mais covarde. Baldomero comunica a Rubens que ele está com leucemia e diz que o apoiará em tudo que for preciso para superar a doença. Rubens responde que prefere morrer do que aceitar sua ajuda. Para se vingar de Ana Cristina, Frida pega Fernandinho, que está dormindo, em seus braços e o deixa no meio da estrada. Depois volta para casa, finge desespero ao não encontrar o menino no quarto e sai pela casa gritando que seu filho foi sequestrado. Caetana diz a Frida que todos estão procurando pelo menino e que ela precisa demonstrar que está desesperada por causa do desaparecimento do filho. Gabriel encontra o menino no meio da estrada e o leva para a casa de Maria Madalena. Maciel finge não conhecer o menino e o levam para a delegacia. O tenente Almeida leva Fernandinho de volta para a mansão Vila Real. Otávio e Ana Cristina se abraçam emocionados ao ver o menino mas Frida aparece e, furiosa, insulta e esbofeteia a rival. Ana Cristina reage e diz a Frida que não tem culpa que não tenha sabido conservar o amor que Otávio um dia sentiu por ela. Ana Cristina diz a Otávio que Frida não suporta vê-los juntos e que, pelo bem dos meninos, não devem voltar a se encontrar. Caetana aconselha Frida a controlar suas histerias, pois está cansando o Otávio. Caetana também pede a ela que tome mais cuidado, pois foi muito estranho o menino ter aparecido no meio da estrada. José Alfredo diz ao Gabriel que suas mentiras e sua mania de grandeza o separaram de Juliana. Frida diz ao Maciel que está decidida a se vingar de Otávio e Ana Cristina.



Quinta-feira



Maciel leva Frida até seu apartamento para conhecer suas figuras de cera. Caetana visita Rosália e, depois de beber alguns drinks, diz que já está cansada de ser escudo para as mentiras de Frida e que se ela quiser visitar seu neto terá que ir até a casa de Ana Cristina, pois Maciel trocou os bebês quando eram recém nascidos. Depois, Caetana diz a Frida que procurou Rosália para dizer que de agora em diante deve cuidar dela, pois já está cansada de suas loucuras. Frida diz ao Maciel que decidiu acabar com a vida do filho de Ana Cristina e por isso levou leite envenenado para casa. Otávio diz a Juliana que Lucília estava envenenando Rogério aos poucos e que ele nunca quis lhe dizer nada para não manchar a imagem que ela tinha da mãe. Rogério comenta com Otávio que já não quer viver na cidade. Nesse momento Juliana chega, pede perdão ao pai, diz que já sabe de tudo que sua mãe fez e pede a ele que fique perto dela. Rogério aconselha a filha a conversar com o marido antes que o perca para sempre. Maciel, com o pretexto de que quer comprar um par de botas, vai até a casa de Ana Cristina para evitar que João Manuel tome o leite que Frida levou. Frida diz a Otávio que precisa se sentir amada e tenta seduzi-lo, mas ele volta a lembrá-la que ao se casar deixou bem claro que não haveria intimidade entre eles por que não a ama. Rosália descobre a mancha nas costas de Ana Cristina e ela explica que é de nascimento. Depois ela vai até a mansão Vila Real com a esperança de que Fernandinho não tenha a mesma mancha, mas acaba comprovando o que Caetana lhe disse. Frida entra nesse momento e Rosália pergunta porque ela está com o filho de Ana Cristina. Frida fica furiosa e expulsa Rosália aos empurrões da mansão. Otávio diz a Ana Cristina que não quer mais prejudicá-la. Ana Cristina diz a Otávio que o ama e que quer ser sua, pois estão casados pela igreja.





Sexta-feira



Rosália diz a Frida que não quer prejudicá-la, pois é sua filha, mas que se ela continuar se negando a falar com ela vai voltar à mansão, e desta vez para contar o que sabe. Depois, Rosália procura o padre Jesus, confessa que é a mãe de Frida e que sua filha e Maciel trocaram os bebês na maternidade. Ela também diz que Fernandinho é filho de Otávio e Ana Cristina, enquanto João Manuel é filho de Frida e Maciel. O padre Jesus diz a Rosália que ela precisa convencer Frida para que devolva Fernandinho para Ana Cristina. Otávio pergunta a dona Josefa se ela sabe o que Rosália veio conversar com Frida. Ela responde que não quis perguntar por que ela estava muito alterada. Maciel proíbe Maria Madalena de voltar a mansão dos Vila Real enquanto Rogério estiver hospedado lá. Ana Cristina diz a Juliana que se ela realmente ama o Gabriel não deve afastá-lo de sua vida, pois mais tarde poderá se arrepender. Rosália pede que Frida pense no crime que cometeu e devolva o filho a Ana Cristina, pois caso contrário, ela contará toda a verdade ao Otávio. Rosália pede também que confie nela, pois é sua mãe. Otávio chega e ouve o final da conversa. Frida nega e pergunta ao marido como ele pode acreditar que uma mulher como aquela pode ser sua mãe. Ela sai correndo, mas volta em seguida com medo que Rosália diga a verdade a Otávio. Frida finge estar arrependida e abraça a mãe. Depois explica que Maciel é o único responsável pela troca de bebês e que se ela comentar alguma coisa ele iria para a cadeia. Juliana encontra Gabriel todo machucado e pergunta o que aconteceu. Ele confessa que é um lutador profissional, que já esteve na cadeia por ter matado um homem e que não conhece outra maneira de ganhar a vida.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).