Confira a semana de Chiquititas (21 a 26/8)

20 Ago 2017



Segunda-feira



Os meninos brigam na rua com a turma de Janjão. Ao ler o falso testamento, Miguel pensa que sua filha está morta, assim como Gabriela. Miguel diz que desistiu de tudo e sua vida não possui mais sentido. Porém, Miguel lembra do pingente e percebe que existe alguma mentira no meio disso tudo. Dani faz birra e diz que não quer ir embora com homem algum e quer ficar com Carol, que acalma a menina. No Café Boutique, os bombeiros apagam a tempo o fogo. Armando tenta incriminar Beto, mas Maria Cecília e Junior culpam Armando por ser o chefe e ter tomado uma atitude completamente equivocada. Na briga, Tatu dá uma paulada na cabeça de Mosca pelas costas. Janu e Bel vão ao orfanato atrás de Bia, que as recebe como se fossem amigas. Bia e Mili discutem, pois Bia acha que ninguém gosta dela. Os meninos usam a maquiagem de Vivi para tentar disfarçar as marcas da briga. Bia pega o pingente de Mili escondida. Maria conta para Miguel que viu o pingente com Bia. Miguel continua acreditando que Bia é sua filha e desconfia do testamento dado por Matilde. Bia conta para Janu e Bel que irá ficar um tempo com o pingente para dar um susto em Mili e que depois devolverá para ela. Carol faz os meninos tirarem as roupas de hip-hop e percebe que todos estão com machucados e roxos. Rafa explica que brigaram com os vizinhos. Carol e Chico dizem que violência não leva a nada e que não quer mais que eles se aproximem deles. Rafa e Bel conversam no orfanato. Rafa apresenta a mascote Pipoca para a menina. Rafa diz sozinho para a Pipoca que acha Bel bonita.



Terça-feira



Mili descobre que seu pingente, única lembrança de seus pais, sumiu. Antes de ir embora do orfanato, Janu, com a ajuda de Bel, colocam um coco de cachorro na cama de Pata. Bruno (Bruno Autran) tenta se reaproximar de sua filha, Dani. O rapaz conversa com Dani e mostra fotos dele na época que namorava com a mãe dela, Letícia. Tobias e Eduarda vão ao Café Boutique ao saber da notícia do incêndio na loja. No escritório do Café, após constatar que Maria Cecília está bem, Tobias tenta fazer a reconciliação de sua noiva com a mãe dela, Eduarda. A tentativa é em vão e Eduarda diz que não voltará para casa enquanto Maria Cecília não desistir do casamento. Na França, Gabriela começa a desenhar rostos familiares, o que indica que sua memória pode ter começado a voltar. Carol avisa Neco que conseguiu uma vaga para ele na escola. Mili sofre com a perda do pingente, que na verdade foi Bia quem pegou escondido. Na escola, Pata e Mili tiram satisfação com Janu, que assume ter colocado o coco na cama de Pata, mas nega ter roubado o pingente de Mili. Os chiquititos são zombados na escola pelos demais estudantes por terem perdido na briga com a turma de Janjão. Thiago sugere que eles façam uma revanche, mesmo contrariando a orientação de Carol para que não briguem mais.



Quarta-feira



Matilde recebe um novo bilhete anônimo dizendo que o testamento entregue em troca da devolução da aranha Brunilda era falso e que a pessoa misteriosa quer o testamento original. Junior leva Simão (Jitman Vibranovki) para acompanhá-lo numa visita a Valentina, que está em coma no hospital desde que sofreu um misterioso atropelamento. Thiago entra na sala da turma de Janjão durante o recreio e coloca cola na cadeira dele e de André. Matilde e Carmen se encontram discretamente numa ponte, sob um rio. Carmen leva uma mala com R$ 100 mil para trocar pelo testamento. As duas se desentendem e tanto o testamento, quanto o dinheiro acabam caindo no rio, para o desespero das vilãs. Miguel estava na beira do rio e pega o testamento sem ser visto. A aula termina, Janjão e André ficam presos nas cadeiras devido a cola. Os dois tentam ir embora com parte da cadeira colada neles. A escola inteira ri. Mosca acaba na diretoria, pois Janjão e André o acusam. Sem provas, a diretora apenas adverte eles verbalmente. Miguel lê no testamento que diz que sua filha está viva, porém o nome da menina fica borrada, pois o documento ficou molhado. Bia tenta devolver o pingente de Mili escondida, mas todas as chiquititas a veem. Mili pede explicações. Bruno presenteia Dani com um urso de pelúcia. JP diz para Renata que está confuso e não sabe o que está sentindo por Açucena e, por isso, é melhor eles darem um tempo ou terminarem o namoro. Matilde recebe mais uma carta anônima pedindo que ela vá a igreja, caso contrário, todos irão saber que ela não é Ernestina. JP diz para Mili que quer a ajuda dela para conquistar Açucena. Os chiquititos recebem uma caixa com pulgas como vingança pelo que aprontaram com Janjão e ficam se coçando.



Quinta-feira



Renata vai ao Café Boutique conversar com a amiga dela, Érica. Renata acha Beto muito bonito e diz que agora que está novamente solteira quer se divertir. Mili sai escondida do orfanato vestida como Açucena para jantar com JP. Na casa do rapaz, ele avisa que será um jantar em família, com os pais dele. Beto diz que pode conseguir convites VIP para uma festa desde que receba um favor em troca. Dani faz birra e diz que está sentindo dor ao andar. Carol chama o doutor Fernando para ver a pequena. Fernando diz para Carol que Dani não tem nada e está mentindo. Eles chegam à conclusão que Dani está fingindo estar doente para não precisar ir embora do orfanato com o pai dela. Matilde vai até à igreja e através do confessionário conversa com Miguel. Matilde diz que não pode dizer que é a neta de José Ricardo e pergunta se ele é Miguel. Chico acha que Ernestina, que na verdade é Matilde, está namorando. Tati e Maria dizem que irão descobrir a verdade e contar ao cozinheiro. Matilde se encontra com Carmen, afirma que o homem misterioso provavelmente é Miguel e que quer saber o nome de sua filha. Junior estranha as constantes visitas de Ernestina na mansão dos Almeida Campos. Francis leva Clarita para um piquenique a dois, sob o luar. Após o jantar, a mãe de JP passa a não gostar mais de Açucena por achar que ela influenciou JP a acabar o namoro com Renata. Quando finalmente Francis quase beija Clarita, aparece Beto com Renata e Érica para atrapalhar. Esse era o favor que Beto havia pedido para as garotas em troca do VIP para a festa. Mosca descobre que Mili está se vestindo como Açucena. Beto canta com Érica e Renata a música "Velha Infância". Francis e Clarita não gostam nada da intromissão. Maria Cecília vai atrás de Eduarda na casa de Shirley Santana, em Santana. A conversa não rende bons frutos e Eduarda insiste que só volta para casa quando Maria Cecília desistir de casar com Tobias. Mosca sugere se fantasiar de outro menino para se passar pelo namorado de Açucena e assim ajudar JP a perder o interesse nela.



Sexta-feira



As meninas conversam que precisam pensar num presente bacana para Bia, pois seu aniversário está chegando. Mili e Mosca criam o look para ele se passar por namorado de Açucena. Dani diz para Cris que se sente menos sozinha ao saber que tem um pai, porém, não quer ir embora e deixar Carol e o orfanato. Eduarda limpa a casa de Shirley. Tobias fica triste, pois Maria Cecília não quer se casar na igreja. Carol e as Chiquititas decidem fazer uma festa surpresa para Bia e aproveitar para fazer as pazes com ela. Renata finge estar se envolvendo com Beto para tentar fazer ciúme em JP. Carmen e Matilde escolhem a ficha de uma criança que não mora mais no orfanato para fingir para Miguel que se trata da filha dele, assim, enquanto ele procura, elas ganham mais tempo. JP e Açucena se encontram no Café Boutique. Açucena vai acompanhada de Lucas, que é Mosca. Ele finge ser o namorado dela.





