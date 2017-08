Você está: Novelas

SBT

Confira a semana de Carinha de anjo (21 a 26/8)

Vcfaz - 20 Ago 2017 - 13:52



Segunda-feira



Cecília diz para Diana que irá conversar com o doutor André sobre a vaga de emprego para trabalhar no consultório do médico. Diana fica feliz e agradece pela indicação. Peixoto prepara um jantar romântico surpresa para Rosana com auxílio de Emílio. Dulce descobre que a irmã Luzia deu sobremesa escondida para Bárbara e Frida, mesmo com a ordem da Madre Superiora para não comerem doce. Gustavo e Cristóvão chegam ao restaurante para o jantar de negócios com Noemia. Cristóvão fica com alergia do perfume da empresária inconveniente e acaba deixando Gustavo a sós com ela. Zeca se declara para Juju e agradece pela parceria em diversos aspectos da vida. Dulce Maria revela para Fabiana o que descobriu de Bárbara e Frida. Rosana fica irada ao chegar em casa e ver Peixoto dormindo e um jantar romântico já consumido na mesa. A mulher expulsa o delegado e acredita que Peixoto fez o jantar para outra mulher enquanto esteve fora. Noemia faz questão de tirar selfie com Gustavo e Cristóvão. Dulce sonha com a mãe, Tereza. Emílio e Juju revelam para Rosana que o jantar era para ela.



Terça-feira



Padre Gabriel avisa Madre Superiora que o Padre Fábio de Melo está a caminho de Doce Horizonte. Cecília pede para André entrevistar Diana para a vaga de secretária. O médico aceita e pede para que conversem sobre outro assunto, mas Cecília desconversa e vai embora alegando estar atrasada. Rosana se sente culpada por ter expulsado Peixoto e tenta se desculpar com o amado. Franciely mostra um vídeo do Padre Fábio de Melo cantando para Estefânia e diz que está ansiosa para que o religioso possa jantar no apartamento dos Lários. Haydee fica aflita ao pensar que Flávio realmente está apaixonado por Noemia.



Quarta-feira



As noviças terminam de arrumar a mesa do café para o Padre Fábio de Melo no jardim do internato. As pequeninas vestem uma roupa especial para se apresentarem como coral. O carro com o religioso chega no colégio e todos ficam muito ansiosos. As pequeninas cantam para o Padre que parabeniza Fabiana e diz para ela cuidar muito bem no dom que Deus deu para ela. Fabiana fica emocionada. Mais tarde, na sala da Madre, Fábio de Melo revela para a religiosa, Gabriel e Fabiana que a regente do coral é o motivo que o levou até o internato. "Eu ouvi Deus cantando através de você", diz o padre para Fabiana. Gabriel telefona para Estefânia e conta que Fabio de Melo irá jantar na casa de Gustavo e que ela pode convidar Cecília. A secretária da Noemia diz que ela só fechará contrato com a Rey Café se Gustavo e Cristóvão comparecerem na piscina de um dos hotéis da rede dela para uma reunião.



Quinta-feira



A noviça Fabiana apresenta o coral das irmãs para o Padre Fábio de Melo e diz que foram os vencedores do concurso de corais do Programa do Ratinho. As religiosas cantam a música "Jesus Cristo" (autoria de Roberto Carlos e Erasmo Carlos). O Padre Fábio de Melo revela que quando nasceu o médico que realizou o seu parto cantava essa música, por isso a considera muito especial: "Eu cresci a minha vida toda acreditando que essa foi uma trilha sonora muito especial escolhida para eu começar a minha vida", conta. Gustavo telefona para Cecília e diz que faz questão da presença dela no jantar que fará para o Padre Fábio de Melo. O empresário pede para ela avisar Fátima e Verônica que elas não podem ir, pois será um jantar mais íntimo, de família. Dulce sonha com Tereza e as duas conversam enquanto arrumam a casa. Diana faz a entrevista de emprego com o doutor André.



Sexta-feira



André contrata Diana e explica que ela só poderá folgar durante a semana. Dulce Maria conversa com a Madre Superiora e diz que acha que Cecília e Gustavo precisam de um empurrão para ficarem juntos. A carinha de anjo pede auxílio para a religiosa, que diz não poder fazer nada quanto a isso. Madre Superiora e Inácio mostram todas as instalações do internato religioso para o Padre Fábio de Melo no dia seguinte. Haydee muda o visual para aparecer mais jovem. Noemia tenta falar com Haydee, mas as duas não se entendem. Verônica avisa que Noemia insiste para que a reunião seja na piscina e que Gustavo e Cristóvão vão de roupa de banho. Gustavo diz que levará Dulce Maria e Verônica se oferece para fazer companhia para Cristóvão. Padre Fábio de Melo vai até a casa de Diana e Inácio para tomar café e conhece a família. Mais tarde, o Padre pergunta se a Madre Superiora autoriza que ele a gravar um videoclipe no internato com participação da noviça Fabiana. Madre Superiora fica feliz e autoriza a filmagem. Fabiana fica feliz com o convite e desmaia de alegria.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)





Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).