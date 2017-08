Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (21 a 26/8)

Vcfaz - 20 Ago 2017 - 13:56



Segunda-feira



Deco pede a Roney para falar com Keyla em particular. Mitsuko tenta convencer Nena a ajudá-la a separar Tina e Anderson. Deco garante a Keyla que não fugirá de suas responsabilidades com Tonico. Lica, Ellen e Tina acreditam que Keyla ficará com Deco, e Benê se preocupa com Tato. Anderson convida Tina para um churrasco em sua casa. Das Dores e K2 incentivam Tato a cozinhar. K1 se exibe no carro de MB. Felipe e Lica namoram. Benê sonda Guto sobre sua vida amorosa. Deco e Keyla se beijam. Roney exige fazer um exame de DNA em Tonico. Nena pede para conversar com Anderson sobre Tina.



Terça-feira



Nena é hostil com Tina, e Anderson e Ellen repreendem a mãe. Roney obriga Keyla e Deco a fazerem o exame de DNA em Tonico. Noboru estranha a reação de Mitsuko ao saber que Tina está na casa de Anderson. Das Dores acolhe Tina. Samantha inicia o ensaio da banda, mesmo sem Felipe. Marta flagra Lica e Felipe juntos. Nena ofende Tina, que deixa a casa de Anderson. Roney não permite que Deco fique em sua casa com Keyla. Lica pede para ser amiga de Bóris na rede social. Anderson confronta Nena. Tina sofre pela rejeição a seu namoro.



Quarta-feira



Anderson conclui que Mitsuko instigou Nena contra seu namoro com Tina. Tato afirma a K2 que gosta dela como amiga. Samantha e MB insinuam para Felipe que Clara está interessada em Guto. Ellen não consegue contar para Tato sobre a volta de Deco. Keyla passeia com Deco e Tonico. Josefina acredita que Benê esteja gostando de um rapaz. Marta, Leide e Lica especulam sobre a relação de Luís e Clara. Tina confronta Mitsuko. Roney descobre que saiu o resultado do exame de DNA de Tonico.



Quinta-feira



Roney combina com Keyla e Deco de ir ao hospital conferir o resultado do exame de Tonico. Lica convence Bóris a lutar por uma bolsa de estudos para Ellen no Colégio Grupo. K1 e K2 veem Keyla com Deco. Nena se desculpa com Anderson e decide conhecer Tina. Clara e Samantha convencem Guto a desmarcar a aula com Benê por conta do ensaio da banda. Felipe fala com Clara sobre Guto. O exame de DNA confirma a paternidade de Deco, e Roney confronta o rapaz. Anderson e Tina discutem. Tato vê Keyla com Deco e Tonico.



Sexta-feira



Tato se entristece e deixa a lanchonete de Roney. Tina e Anderson decidem dar um tempo. Tina envia uma mensagem para Anderson em japonês. Guto se surpreende ao ver Benê chegar para o ensaio da banda. Deco afirma a Keyla e Roney que deseja registrar Tonico em seu nome. Tato sofre e K2 tenta consolá-lo. Ellen descobre que Fio é professor de dança de salão de Das Dores. Noboru aconselha Tina a não desistir de sua paixão por Anderson. Benê questiona Guto sobre a relação dos dois. Ellen e Fio se beijam. Keyla vê Tato beijar K2.





